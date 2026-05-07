空港広告を次のステージへ　～4KLEDビジョンで広告価値を最大化～　福岡空港に超高精細4K LEDビジョン（1.2mmピッチ）を採用いただきました（アビックス株式会社）

アビックス株式会社国内線出発 北口【製品詳細】 屋内用1.25mピッチ（COB加工） W：4,800mm×H：2,700mm × 2面

この度、福岡空港にアビックス株式会社の超高精細LEDビジョン（4K）など複数台が採用されました。液晶マルチディスプレイのリプレイスをきっかけに、広告媒体としての価値向上を目指して刷新。製品3年保証や施工対応、メンテナンス体制も評価され、採用に至りました。



今回は、福岡国際空港株式会社の施設・技術本部 ICT推進課のチーフである大迫様に、LEDビジョン導入背景から、弊社採用の決め手などについてお伺いしました。

Q1 製品を導入された背景を教えていただけますでしょうか。

これまで、LEDビジョンについて本格的に検討したことはありませんでした。

しかし、従来設置していた液晶のマルチディスプレイは構造上、ディスプレイ間のベゼル（継ぎ目）が表示上に現れる仕様となっており、広告代理店からも表示品質についてご意見をいただいたことをきっかけに、リプレイスの検討を開始しました。

その過程で、液晶ディスプレイはサイズ面で一定の制約があることから、より大画面での表示が可能なLEDビジョンへの張り替えを検討するに至りました。

Q2 アビックス製品を採用頂いた決め手はなんでしょうか。

福岡国際空港株式会社施設・技術本部 ICT推進部 ICT推進課 チーフ大迫 徹様

今回の導入にあたっては、複数社で比較検討を行いました。費用感や機器の仕様、メンテナンス体制、保証期間などを総合的に比較した中で、アビックス様からは、より高精細な1.2mmピッチの4K仕様をご提案いただきました。

当社としても、広告放映媒体としての価値を高めたいという考えがあったため、その方向性と合致したアビックス様の提案を採用しました。

また、LEDの導入は今回が初めてであったことから、製品に3年間の保証が付いている点も安心材料となりました。

さらに、生産工場も見学させていただきましたが、事前のイメージとは大きく異なり、非常に先進的な環境で製造が行われていることに驚きました。最終工程では人の目によるチェックが行われているほか、生産管理担当者がライン全体を確認しており、品質管理が徹底されていると感じました。

加えて、構造計算書や図面などの資料も丁寧にご用意いただけた点も、評価のポイントとなりました。

Q3 導入したメリット、効果はいかがでしょうか。

国際線到着ロビー【製品詳細】 屋内用2.5mmピッチ（GOB加工） W：2,000mm × H：4,000mm × 2面

マルチディスプレイの場合、予備機として同様の機器を在庫として保有しておく必要がありましたが、LEDビジョンではパネル単位での修理が可能なため、メンテナンス性に優れていると感じています。

また、マルチディスプレイから4KのLEDビジョンに更新したことで、目地がなくなり、映像品質も向上しました。その結果、広告媒体としての価値も高まったと考えています。

アビックスLEDショールームのご案内

国際線到着バゲージエリア【製品詳細】 屋内用1.25mmピッチ（COB加工） W：2,400mm × H：1,350mm × 4面

【ショールーム住所】

〒105-0004 東京都港区新橋３丁目１－１１ 長友ランディックビル2階

営業時間 ： 9:30～17：30 定休日 ： 土曜、日曜、祝日



【交通アクセス】

JR 線・東京メトロ銀座線「新橋」駅より徒歩5分

東京都交通局三田線「内幸町」駅より徒歩2分



【ショールーム見学のお申込み】

https://avix.co.jp/digipro-2/tag5/5519/

会社概要

名称:アビックス株式会社

代表取締役社長 岩切 敏晃

所在地 神奈川県横浜市中区弁天通6丁目85 宇徳ビルディング4F

設立 1989年

事業内容：デジタルサイネージ関連事業、Value creating 事業（SNSと大型LED表示機を連動させた地域に特化した販促・広告・マーケティングシステムの運営）

アビックス株式会社：https://avix.co.jp/