株式会社センシンロボティクス

社会インフラDXのリーディングカンパニーである株式会社センシンロボティクス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：北村 卓也）は、ソリューション開発プラットフォーム『SENSYN CORE』を基盤とした、3D点群・3Dモデル生成を自動化する『SENSYN CORE Mapper』の機能アップデートを行い、新たに「体積測量機能」を追加しました。自動離着陸ドローン基地との連携にも対応し、データ取得から解析、アウトプットまで、測量業務における一連のプロセスを自動化します。

これまでのドローンによる測量業務は、現場への移動、撮影、SDカード受け渡し、PCでの解析処理など多くの工程が発生し、ドローン飛行や解析ソフトの操作には専門スキルを必要とされてきました。こうしたプロセスは特定の担当者に依存する「属人化」を招きやすく、測量の実施頻度が限られるため、「日々の変化を追えず、在庫ズレや工程遅延の原因となる」といった現場の課題が挙げられます。

本アップデートにより、以下の測量業務の効率化に寄与します。



・専門知識不要のシンプルな操作

画像データをアップロードするだけで自動でクラウド処理。現場に高性能なPCを持ち込む必要がなく、誰でも直感的に測量が可能です。

・日次／週次でのデジタルツイン運用

専門スキルを必要としない直感的な操作と解析の自動化によって、週次、日次でも測量が可能となり、現場の状況をリアルタイムにデジタル化できます。天候の影響も最小限に抑え、管理精度を飛躍的に高めます。

【主な活用シーン】

造成工事（切土・盛土）：設計値との差分把握、土砂の移動量の最適化

在庫管理（ストックパイル）：高頻度かつ正確な体積計測による在庫ズレ防止

進捗管理・現況測量：施工管理の効率化による工程遅延の未然防止

・自動離着陸ドローン基地との連携による測量業務の自動化

自動離着陸ドローンが自動で離着陸・撮影を行い、取得した画像はデータ管理機能を持つ『SENSYN CORE Datastore』へ自動アップロード後、『SENSYN CORE Mapper』が3Dモデルを生成、体積測量を行います。現場に赴くことなく、オフィスにいながら土砂量や在庫量を確認できます。

『SENSYN CORE Mapper』を活用した体積測量の自動化フロー『SENSYN CORE Mapper』を活用した体積測量画面（撮影場所：福島ロボットテストフィールド）

【本ソリューションの特長】

・独自のプラットフォーム『SENSYN CORE』を基盤とした柔軟な自動連携

ソリューション開発プラットフォーム『SENSYN CORE(https://www.sensyn-robotics.com/technology)』を基盤としているため、既存システムとのAPI連携や、業務要件に合わせたカスタマイズ開発が可能です。

・マルチベンダー対応

自動離着陸ドローン基地は現在、「DJI Dock」および「Skydio Dock for X10」の両方に対応。お客様の撮影環境やセキュリティ要件に合わせた機材提案・運用支援が可能です。

・業務に使える計測精度

『SENSYN CORE Mapper』による体積測量機能は、専門的な点群処理ソフトウェアを用いた計算結果との比較検証において、高い整合性を確認しています。従来、専用ソフトや専門知識が必要だった解析工程をクラウド上で自動化し、実業務に十分活用可能な精度で体積を算出します。

・一気通貫の業務構築、業務実装まで支援

豊富な現場ノウハウを活かし、導入検討から検証、業務実装まで一貫して支援します。

SENSYN CORE Mapperの機能紹介

【今後の展望】

センシンロボティクスは引き続き、本ソリューションにより生成される3Dモデルの業務活用を推進し、自動離着陸ドローンの特性を最大限に活かしながら、広大なインフラ設備や複数の現場を遠隔拠点から管理できる体制を構築します。今後は、撮影画像やオルソ画像のAI解析結果を3Dモデル上に重ね合わせることで、点検や状況把握への活用拡大を目指します。

センシンロボティクスについて

センシンロボティクスは『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げ、社会や企業が抱える課題を、AI×Dataの力で解決する社会インフラDXのリーディングカンパニーです。

日本、そして世界を支える社会・産業インフラの現場に存在する「労働力不足・安全に対するリスク・上昇するコスト」などの課題を、AIを始めとする最新のテクノロジーを駆使し、誰にでも扱えるデータ利活用のためのソフトウェアソリューションで解決します。 豊富なプロジェクトで得られたノウハウと、独自のソフトウェア開発プラットフォーム「SENSYN CORE」を活用し、コンサルティングからシナリオ策定、ビジネス実現性の評価、技術・システム開発、実業務への定着化まで一気通貫で支援、老朽化するインフラ点検や、少子高齢化による労働人口の減少、激甚化する災害といった社会課題を解決しサステイナブルな未来を実現していきます。

本社所在地：東京都品川区大井一丁目28番1号 住友不動産大井町駅前ビル4階

設立：2015年10月

代表：代表取締役社長 CEO 北村 卓也

https://www.sensyn-robotics.com/