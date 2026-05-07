札幌在住ピアニスト2名が札響と共演　公募オーディションで選抜された演奏家が登場

株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：札幌市）は、2026年9月22日（火・祝）、札幌コンサートホールKitara大ホールにて「つながりをかたちにコンサート2026」を開催いたします。札幌在住のフリーランスピアニストを対象に実施したオーディションで選出された2名の演奏家が、札幌交響楽団と共演します。地域文化の振興と音楽家支援を目的に、クラシック音楽をより身近に楽しめる機会を提供します。

本コンサートは、これまで「ラブ＆サンクスコンサート」として毎年開催してきた公演を刷新し、新たに「つながりをかたちにコンサート」としてスタートするものです。

当社では2026年にコーポレートロゴおよびタグラインを刷新し、「つながりをかたちに」というメッセージを掲げました。これは、人と人との関係性や想いを大切にし、それらを具体的なサービスとして提供していくという当社の考えを表したものです。

本コンサートもその一環として、音楽を通じて人と人とのつながりを感じられる機会を創出するとともに、北海道で活動する音楽家の活躍機会の創出を通じて、地域に根差した文化活動の発展に貢献してまいります。

■札幌在住のピアニスト2名を公募・選抜

本公演の特徴は、ソリストを公募オーディションによって選出している点です。今回はピアノ部門として募集を行い、多数の応募者の中から選考を実施。渡部美蕗氏、三上結衣氏の2名が選ばれ、札幌交響楽団とピアノ協奏曲で共演します。

オーディションは毎年対象楽器を変えて実施しており、昨年は管楽器部門で開催。北海道で活動する演奏家にとって、プロオーケストラとの共演は貴重な機会であり、本取り組みは地域における音楽文化の活性化にもつながっています。

■地域文化振興と“音楽を身近にする”取り組み

本コンサートは、地域文化への貢献とクラシック音楽の裾野拡大を目的に企画されています。

また、本公演は比較的手に取りやすい価格設定としており、これまでクラシックコンサートに馴染みのなかった方や音楽を学ぶ学生の皆様にも気軽にご来場いただける点も特徴です。

初めてクラシック音楽に触れる機会としても、幅広い方々にご参加いただけます。

■主催者コメント（株式会社あいプラン）

本コンサートは、北海道で活動する音楽家の皆様に新たな舞台を提供したいという想いから企画しております。

今回は札幌在住のフリーランスピアニストを対象にオーディションを実施し、選ばれた2名の演奏家が札幌交響楽団と共演いたします。プロオーケストラとの共演は、演奏家にとって大きな成長の機会であり、地域に根差した音楽文化の発展にもつながるものと考えております。

また、より多くの方にクラシック音楽を楽しんでいただけるよう、気軽に来場できる価格設定としています。これまでクラシックに触れる機会が少なかった方にも、本公演をきっかけに音楽の魅力を感じていただければ幸いです。

次回開催となる「あいプランコンサート2027」では声楽部門でのオーディション実施を予定しており、募集要項は2026年9月頃の発表を予定しています。今後も分野を広げながら、北海道で活動する音楽家の発表機会の創出と文化振興に取り組んでまいります。

詳しいご案内はこちら

https://www.apg-aiplan.com/news/single/38425

【開催概要】

つながりをかたちにコンサート2026

日程： 2026年9月22日（火・祝）15:00開演（14:00開場）

会場： 札幌コンサートホールKitara 大ホール（北海道札幌市中央区中島公園1-15）

出演： 指揮 山下一史 ／ピアノ 渡部美蕗・三上結衣 ／管弦楽 札幌交響楽団

プログラム： グリーグ／ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16、ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 Op.18

料金： S席 2,000円 ／A席 1,000円 （税込）

主催： 株式会社あいプラン

●チケット販売

・Kitaraチケットセンター（※5/12より販売開始）

電話、インターネット、窓口にて販売。座席指定可

https://www.kitara-sapporo.or.jp/ticket/web.html

・あいプランコンサート事務局

FAX、郵送、インターネットよりお申込みが可能。座席指定不可

https://www.apg-aiplan.com/news/single/38425

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和 5 年（1930 年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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