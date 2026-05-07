合併および社名変更のご案内

株式会社LACホールディングス

株式会社LACホールディングス

代表取締役会長 田中昭市

代表取締役社長 山田秀明

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、株式会社デルタリンク・株式会社キャンピングカーランド・株式会社アネックスの3社は、

2026年6月1日をもちまして合併し、

新会社名：株式会社LACモービル（ラックモービル）として新たにスタートすることとなりました。

これまで3社がそれぞれ培ってまいりました

開発力・製造技術・販売ネットワーク・アフターサービス体制を活かし、より強固で、より魅力あるブランドとして歩みを進めてまいります。

なお、現在ご契約中のお客様の保証内容やアフターサービス体制に変更はございません。

これまで通り、同じ店舗で安心してご利用いただけます。

私たちはこれからも、キャンピングカーを通じて皆様の人生をより豊かにする存在であり続けたいと考えております。

新たな体制のもと、より一層の品質向上とサービス充実に努めてまいりますので、

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社LACホールディングス

お問い合わせ先:

株式会社LACホールディングス

住所：岡山県倉敷市加須山101-1

公式サイト：https://lac-hd.com/lacgroup/



広報担当

E-mail：tok_prm_prm@lac-mobil.jp