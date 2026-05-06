【西武福井店】ムーミンマーケット2026
株式会社そごう・西武
ブックカバー2026・・・2,200円
ミニタオル2026・・・990円
スタンドホワイトボード2026・・・693円
エコバッグ2026（約H40 ×W50cm、持ち手含まず）・・・1,870円
OUTDOOR ラウンドショルダーバッグ（約H21×W31×D11cm、ベルトのない状態）・・・6,820円
ランダムアクリルキーホルダー2026（全8種類）・・・各880円
榮太樓總本舗 ひとくち煉羊羹（３本入）・・・1,404円
MOOMIN クーラートートバッグ・・・5,280円
MOOMIN 保冷ペットボトルホルダー（ムーミン、リトルミイ）・・・各2,200円
ムーミンアレコレ 深型容器（Mサイズ、ムーミン、リトルミイ）・・・各2,750円
「オリジナル缶バッジ」全７種
【ムーミンたちの喜怒哀楽に満ちた表情】がテーマのオリジナルアートを使用した、2026年のムーミンマーケット限定アイテムが登場。
自由気ままなムーミンたちのような暮らしを彩るお気に入りアイテムがきっと見つかります。
おなじみの2メートル以上あるムーミンやしき、フォトスポット、での撮影やお買いあげプレゼントなどムーミンをたっぷりお楽しみいただけます。
ムーミンマーケット2026
■5月20日（水）～31日（日）
■西武福井店 6階＝催事場 ※最終日は午後5時閉場
ムーミンマーケット2026限定グッズ
ブックカバー2026・・・2,200円
ミニタオル2026・・・990円
スタンドホワイトボード2026・・・693円
エコバッグ2026（約H40 ×W50cm、持ち手含まず）・・・1,870円
OUTDOOR ラウンドショルダーバッグ（約H21×W31×D11cm、ベルトのない状態）・・・6,820円
ランダムアクリルキーホルダー2026（全8種類）・・・各880円
おとなかわいい新作グッズ
榮太樓總本舗 ひとくち煉羊羹（３本入）・・・1,404円
MOOMIN クーラートートバッグ・・・5,280円
MOOMIN 保冷ペットボトルホルダー（ムーミン、リトルミイ）・・・各2,200円
ムーミンアレコレ 深型容器（Mサイズ、ムーミン、リトルミイ）・・・各2,750円
お買いあげプレゼント
期間中、1レシート税込3,000円以上お買いあげの各日先着50名さまに「オリジナル缶バッジ」
をプレゼントいたします。
※なくなり次第終了 ※柄はお選びいただけません。
「オリジナル缶バッジ」全７種