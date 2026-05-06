【西武福井店】ムーミンマーケット2026

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株式会社そごう・西武

【ムーミンたちの喜怒哀楽に満ちた表情】がテーマのオリジナルアートを使用した、2026年のムーミンマーケット限定アイテムが登場。


自由気ままなムーミンたちのような暮らしを彩るお気に入りアイテムがきっと見つかります。


おなじみの2メートル以上あるムーミンやしき、フォトスポット、での撮影やお買いあげプレゼントなどムーミンをたっぷりお楽しみいただけます。



ムーミンマーケット2026


■5月20日（水）～31日（日）


■西武福井店　6階＝催事場　※最終日は午後5時閉場





ムーミンマーケット2026限定グッズ


ブックカバー2026・・・2,200円

ミニタオル2026・・・990円


スタンドホワイトボード2026・・・693円

エコバッグ2026（約H40 ×W50cm、持ち手含まず）・・・1,870円


OUTDOOR ラウンドショルダーバッグ（約H21×W31×D11cm、ベルトのない状態）・・・6,820円

ランダムアクリルキーホルダー2026（全8種類）・・・各880円

おとなかわいい新作グッズ


榮太樓總本舗 ひとくち煉羊羹（３本入）・・・1,404円

MOOMIN クーラートートバッグ・・・5,280円


MOOMIN 保冷ペットボトルホルダー（ムーミン、リトルミイ）・・・各2,200円

ムーミンアレコレ 深型容器（Mサイズ、ムーミン、リトルミイ）・・・各2,750円

お買いあげプレゼント

期間中、1レシート税込3,000円以上お買いあげの各日先着50名さまに「オリジナル缶バッジ」


をプレゼントいたします。


※なくなり次第終了　※柄はお選びいただけません。



「オリジナル缶バッジ」全７種