夏服は早めが正解、amood『アーリーサマー』企画展 最大91%OFFでオープン

ABLY Corporation., Inc.

夏が来る前に準備する人が、いちばんおトクです。ABLYが運営する日本向けファッションプラットフォームamood(アムード)が、5月4日(月)から10日(日)まで『アーリーサマー』企画展を開催します。半袖、ノースリーブ、ショーツ/スカートなど夏の必須アイテムを一堂に揃えたこの企画展、オープン直後の48時間がもっとも安く買えるチャンスです。

https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20580(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20580)

■ 企画展概要

・開催期間 : 2026年5月4日(月) 00:00 ～ 2026年5月10日(日) 23:59

・主な特典 : 全商品 20%割引クーポン提供 / 主力商品30点 25%割引 / オープン後48時間限定 全商品追加5%クーポン → 最大91%OFF

・イベントページ：https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20580(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20580)

■ 詳細内容

今回のアーリーサマー企画展は、アムードが厳選した夏の必須アイテム30点を中心に構成された、シーズン先行企画展です。半袖Tシャツ、スリーブレストップス、ショーツ＆スカートまで - 夏コーデの基本を一度にそろえられるよう、カテゴリー別の主力商品を厳選しました。全商品に20%割引クーポンが基本提供され、主力30商品には25%割引が適用されます。さらに、企画展オープン後48時間以内に発行される追加5%クーポンをすべて適用すると、今回の企画展商品を最大91%OFFの価格でお得にお迎えいただけます。夏の準備を、誰よりも一歩先取りして、もっともお得にスタートしましょう。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

Tシャツ 代表商品

https://www.amood.jp/products/20774994https://www.amood.jp/products/17956430

ノースリーブ 代表商品

https://www.amood.jp/products/20324653https://www.amood.jp/products/18331424

ショーツ / スカート 代表商品

https://www.amood.jp/products/11674110https://www.amood.jp/products/18746859

■ amoodについて

「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。

■ 会社概要

会社名：ABLY Corporation., Inc.

サービス名：amood（アムード）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/ (https://www.instagram.com/amood_jp_official/)