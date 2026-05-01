eスポーツチーム「Crazy Raccoon」所属の立川選手、国内有数の格闘ゲーム大会『EVO Japan 2026』に出場決定！

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：叶野 雄与）は、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」所属で、当社が競技活動をサポートしている立川選手が、2026年5月1日（金）から3日（日）にかけて開催される対戦格闘ゲーム大会『EVO Japan 2026』に出場することをお知らせいたします。

国内有数の格闘ゲームの祭典『EVO Japan 2026』に出場する立川選手

『EVO Japan』は、長い歴史を持つ格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series（EVO）」の精神を引き継ぐ日本大会です。世界中から数千人規模のプレイヤーが集結し、複数のタイトルで世界王者の座を争います。

今回、立川選手はメインタイトルの一つである『ストリートファイター6』部門への出場を予定しています。

プレイヤーとしての実力は折り紙付きですが、最近ではコーチングや配信活動を通じて、格ゲー界の盛り上げ役としても欠かせない存在となった立川選手そんな彼が、世界の強豪に真っ向からぶつかります。多方面で活躍する立川選手だからこそ見せられる、熱い戦いにご注目ください。

皆さんの応援が、彼の背中を押す大きな力になります。ぜひ、温かいご声援をよろしくお願いいたします！

【開催概要】

会場：東京ビッグサイト

会期：2026年5月1日(金)～5月3日(日)

＜参考リンク＞

株式会社ブランドクラウドの取り組み

- EVO Japan 2026公式サイト：https://www.evojapan.gg/- 立川選手 X（旧 Twitter）：https://x.com/tachikawacr- Crazy Raccoon 公式サイト：https://crazyraccoon.jp/- Crazy Raccoon 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/crazyraccoon406

株式会社ブランドクラウドは今後も立川選手へのスポンサー活動を通じて、eスポーツ業界のさらなる発展に寄与していく所存です。当社は誰もが安心して輝ける社会の実現を目指し、今後も未来ある若者や世界で活躍する挑戦者を支援してまいります。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年の設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo.1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開（※）。

- 会社名：株式会社ブランドクラウド- 代表者：代表取締役社長 叶野 雄与- 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山- TEL：03-6447-2653- 公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/- 事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど- 資本金：1億円- 社員数：76名- 設立：2013年10月

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)