【直方市】副業・兼業人材活用支援＆専門家派遣 補助金

直方市

企業が自社の成長戦略を描く上で直面する経営的課題に対して、それぞれのニーズに応じて、解決をサポートする副業・兼業人材を活用、あるいは、専門家を派遣し、課題解決をサポートして、企業の事業成長へと繋げることを目的とした補助金制度です。

これは、令和5年3月に策定した「第2次直方市産業振興ビジョン・アクションプラン」の中に定める「革新と挑戦で、新たな価値を生み出す」ことを目指して、実施する事業です。

補助金の内容

■直方市副業・兼業人材活用支援補助金

「福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて、マッチングを行った副業・兼業人材に対する事業者負担額の2分の1の金額を、上限額20万円まで補助を行うものです。

※福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を活用していない場合は補助対象外となります。

■直方市専門家派遣補助金

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が実施するハンズオン支援事業（以下１.から４.の事業）を活用して、派遣された専門家に対する事業者負担額の2分の1の金額を、上限額20万円まで補助を行うものです。

１. ハンズオン支援事業（総合）

２. ハンズオン支援事業（IT）

３. ハンズオン支援事業（特定）

４. ハンズオン支援事業（テストマーケティング）

対象者

以下の要件をすべて満たす事業者

１. 直方市内に事業所を有する中小企業者

２. 市税等の滞納がないこと

３. 直方市暴力団等追放推進条例（平成20年直方市条例第20号）第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団関係者でない者

申請方法

商工観光課窓口（直方市役所５階 54番窓口）での申請、または郵送による申請

下記URLより様式をダウンロード。

■直方市副業・兼業人材活用支援補助金

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_13332.html

■直方市専門家派遣補助金

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_13331.html

受付期間

令和8年5月1日（金曜日）から令和9年2月26日（金曜日）まで

※予算上限に達した場合、期間内でも受付を終了することがあります。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

直方市 商工観光課 工業振興係

TEL：0949-25-2159

e-mail：n-kogyo@city.nogata.lg.jp