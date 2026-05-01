freeeがコニカミノルタと連携し、医療・介護業界のシフト作成・勤怠管理を支援

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、コニカミノルタ株式会社（所在地：東京都千代田区、代表執行役社長 兼 CEO：大幸利充、以下「コニカミノルタ」）と連携し、「miramos」と「freee勤怠管理Plus」のシステム連携を開始しました。

■転記作業を削減し、医療・介護業界独自の煩雑なシフト作成・勤怠管理から解放

医療・介護業界では、24時間365日の稼働に加え、職種ごとに異なる複雑な勤務形態や配置基準の遵守が求められます。そのため、現場の負担を増やさずに、正確な勤怠管理と適正なシフト編成を両立させることが大きな課題となっていましたが、多くの現場ではAIやシステムを導入した際、「シフト表の作成」と「出退勤の管理」が分断されており、データの二重入力や集計ミスが発生していました。今回のシステム連携により、「miramos」上でAIの活用によるシフト自動作成を行い、シフトデータファイルを加工せず、「freee勤怠管理Plus」へ直接インポートし、シフトへ反映することが可能になります。さらに、「freee勤怠管理Plus」でエクスポートした勤怠実績データファイルを「miramos」へインポートすることで、「miramos」上で行政機関に提出する書類を作成することができ、書類作成の工数も削減することができます。

医療・介護業界に特化したシフト自動作成サービスである「miramos」と勤怠実績管理に特化した「freee勤怠管理Plus」を組み合わせることで、より多くの医療・介護事業者への価値提供を実現していきます。

「freee勤怠管理Plus」と「miramos」の連携方法

詳細の連携方法は下記のページをご確認ください。

「freee勤怠管理Plus」と「miramos」連携ページ：https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/53494933541913

■コニカミノルタ株式会社 執行役員 ヘルスケア事業本部長 儀同 智紀氏コメント

コニカミノルタのテクノロジーである画像・センシング技術を活用し、弊社はこれまで医療

・介護現場の生産性向上に取り組んでまいりました。一方で、お客様の現場では慢性的な人

材不足の中、複雑なシフト作成が大きな負担となっていることを受け、弊社独自のアルゴリ

ズムによる「miramos」を開発いたしました。

今回、freee社との連携により、ケアの現場におけるシフト作成から、勤怠・給与管理に至

るまで、バックオフィス業務を含めた総合的なソリューションの提供が可能となりました。

今後も様々な側面からお客様の生産性向上を支援し、本来向き合うべきケアの時間をより多

く確保できるよう、貢献してまいります。

■フリー株式会社 執行役員 業種グループ長 和田矩明 コメント

今回の『miramos』とのシステム連携の開始を大変嬉しく思います。

医療・介護業界におけるシフト作成と勤怠管理の二重入力という長年の課題に対し、両社の強みを掛け合わせた解決策を提示できるようになりました。AIによる最適化とクラウドによる効率化をワンストップで提供することで、事務工数の大幅な削減だけでなく、適正な労務管理によるコンプライアンス強化も支援します。今後も現場の声を反映したプロダクト連携を深め、業界の生産性向上に貢献していきます。

■「miramos」について

「miramos」は介護・医療業界に特化したシフトの自動作成を通じて、職員様がケア・診療に専念できる環境作りと、施設様の収支の安定や業務効率化に貢献するサービスです。



miramos：https://www.konicaminolta.com/jp-ja/miramos/

「miramos」はコニカミノルタ株式会社の商標です。

■freee勤怠管理Plusについて

「freee勤怠管理Plus」は、多彩な打刻方法、タイムリーな勤怠管理、給与との連携など、勤怠管理に関する課題を劇的に解決できるプロダクトです。残業届などもWEB上で完結できるため、ペーパーレスにもつながります。またfreeeならではの統合型のコンセプトで、給与計算、労務手続き、年末調整などの定常業務に拡張して効率化につなげ、生産性の向上を実現します。

freee勤怠管理Plus：https://www.freee.co.jp/time-tracking-plus



■コニカミノルタ株式会社概要

会社名 コニカミノルタ株式会社

代表者 代表執行役社長 兼 CEO 大幸利充

設立 1936年（昭和11年）12月22日

所在地 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

https://www.konicaminolta.com

■フリー株式会社 概要

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。