Applied Intuition、ハイデルベルク マテリアルズと連携し、採石場向け自律搬送システムの導入へ

車両搭載型インテリジェント自律システムのオーストラリア導入により、建設・鉱山環境における新たな運営モデルを確立

カリフォルニア州サニベール、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- フィジカル AI 分野のリーディング企業であるApplied Intuition Inc. は本日、世界最大級の建築資材・ソリューション総合メーカーの一つであるハイデルベルク マテリアルズ (Heidelberg Materials) との協業締結を発表しました。両社はこの協力関係のもと、オーストラリアのクラレンス サンズ (Clarence Sands) を皮切りに、ハイデルベルク マテリアルズの採石場へ自動搬送システムを順次導入していく計画です。

Applied Intuitionは、オーストラリア国内におけるハイデルベルク マテリアルズの建設・鉱山車両向けに、自動搬送作業を支援する建設向けの自動運転システム (SDS) を提供します。本プロジェクトは、産業現場においてApplied Intuition の自動運転プラットフォームが実際に活用される次世代の事例となります。初期展開が成功裏に完了した後は、ハイデルベルク マテリアルズのオーストラリア全国ネットワークへと自律運営の範囲を拡大していく予定です。

従来の自動運転ソリューションが大規模採石場を主な対象として開発されてきたのとは異なり、今回のシステムは 40 トントラック 2 台規模の小規模現場にも対応できるよう設計されています。これにより、規模を問わず世界中のさまざまな採石場に柔軟に展開することが可能です。

Applied Intuition 共同創業者兼 CEO である Qasar Younisは、「採石場や建設現場は、それぞれレイアウト、運営上の制約、経済的な条件が異なります。私たちはまさにそうした多様性に対応できるプラットフォームを構築しました。この取り組みは、大規模鉱山で使われているものと同じコアシステムを、インフラが限られた小規模採石場にも適用し、さらに数百か所におよぶ異なる現場へと展開できることを示す事例です」と述べました。

ハイデルベルク マテリアルズは、今回の協業を通じて安全性と運営効率の向上を目指しています。これは、大規模現場だけでなく小規模現場でも実際に機能する自動運転ソリューションへの業界ニーズを反映したものです。従来の自動搬送システムは、大規模なインフラ整備と高い拡張コストが障壁となっていました。Applied Intuitionは本協業により、自社の自動運転プラットフォームが一度限りの展開にとどまらず、建設・採石・鉱山などあらゆる規模の作業環境においてグローバルに展開可能なソリューションであることを証明します。

Applied Intuition のシステムは、車両に直接搭載されて稼働します。認識・意思決定・安全機能がすべて車両内に統合されているため、常時ネットワーク接続や大規模な現場インフラがなくても、安定した運営が可能です。

今回の協業は、建設・鉱山分野の自動運転において Applied Intuition が培ってきた実績を基盤に、同社のフィジカル AI 戦略をさらに強化する契機となります。同一のコアプラットフォームはすでにトラック輸送と防衛分野に導入されており、各産業で蓄積された学習データがシステムの継続的な高度化に貢献しています。Applied Intuition の自動運転システム (SDS) 戦略の核心は、他分野で実証済みの技術を建設・鉱山領域に展開することで、開発と導入のスピードを加速させることにあります。

今回のプロジェクトを通じて Applied Intuition は、世界最大級の鉱山トラックから、インフラが未整備で制約の多い環境で稼働する小型採石車両に至るまで、自社の自動運転プラットフォームが幅広い領域に対応できることを実証します。

Applied Intuition が建設向け自動運転の未来をどのように切り拓いているかについて詳しくは、applied.coをご覧いただくか、press@applied.co までお問い合わせください。

Applied Intuition について

Applied Intuition, Inc.は、フィジカル AI の未来を推進しています。2017 年に設立され、現在150 億ドルの企業価値を持つシリコンバレー企業である同社は、地球上のあらゆる移動機械にインテリジェンスをもたらすために必要なデジタルインフラを構築しています。Applied Intuition は、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱山、農業の各業界に、ツールとインフラ、オペレーティングシステム (OS)、自動運転システム (SDS) という3つのコア領域でサービスを提供しています。世界のトップ20自動車メーカーのうち18社、および米国軍とその同盟国が、フィジカルインテリジェンスを提供する同社のソリューションを信頼しています。Applied Intuitionは、カリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ワシントンD.C.、サンディエゴ、フロリダ州フォートウォルトンビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細はapplied.coをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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