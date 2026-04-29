株式会社imcGAMES(代表取締役：キム・ハッキュ)は、童話のような美しいグラフィックを楽しめるハック＆スラッシュMMORPG『ツリーオブセイヴァーM』(略称：「TOSM」)において、ゴールデンウィーク記念の大型アップデートを実装したことをお知らせします。

ゴールデンウィークを記念した無料ガチャキャンペーンなどを含む様々な開催イベント情報などをご紹介します。









■ゴールデンウィーク大盤振る舞い！無料召喚ガチャキャンペーン





(1)無料ガチャ330回





キャンペーン開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～5月13日メンテナンス前まで

キャンペーン期間中、冒険に同行してくれる仲間、フェロー＆クポル＆ゴッデスフェローを対象に合計330回分の無料召喚チャンス到来！

通常では入手方法が限られている限定の仲間も一緒に出現する限定入り無料10連召喚10回分のほか、最高レアであるゴッデスフェローの無料10連召喚も期間中合計10回までご利用いただけます。

さらに、期間中一度だけ利用できる限定フェロー/クポル確定召喚も開催予定！









■公式サイトはこちら

https://tosm.treeofsavior.com/jp/index.html









■ゴールデンウィーク記念報酬クーポンコード配布！





(2)報酬クーポンコード：2026GOLDTREE





報酬クーポンコード：2026GOLDTREE

コード有効期限 ：5月12日 23:59まで

ゲーム内アイテムのほか、ハウジングに設置できる家具「イラストパネル(黄金の祝福ジェミナ)」を獲得できるゴールデンウィーク記念報酬コードも配布しております。

＜報酬＞

・イラストパネル(黄金の祝福ジェミナ)×1

・［贈呈用］フェロースタミナトークン (7日)×1、マンガ肉×10

・漲る気力×10

・回復のオーラ×10

・スタイルショップクーポン×100

・ダンジョン倍数券(×2)×10

・ベルローブ安定剤×3









■10日間ログインして限定仲間をGET！「GWログインボーナス」





(3)ログインして限定仲間をGET





キャンペーン開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～5月13日メンテナンス前まで

10日間ゲームへログインするとゲーム内でお馴染みの冒険に役立つアイテムの他、「3日目/6日目/8日目」に「［GW］召喚マイレージ」を獲得できます。すべての［GW］召喚マイレージを受け取ることで限定フェローまたは限定クポルを交換できるようになります。強力でかわいい限定の仲間たちをお迎えできるチャンス！ぜひログインボーナスに最後まで出席してみましょう。









■7日間ログインして限定仲間をGET！「GWログインボーナス」





(4)GWログインボーナス





開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～5月13日メンテナンス前まで

ツリーオブセイヴァーMでは欠かせない「みどりの日」のために用意されたログインボーナスの開催も予定しています。本ログインボーナスでは、お馴染みのゲーム内アイテムの他にもみどりの日イベントクエスト「よみがえる森の約束」を進行できるクエストアイテムを受け取れます。

イベントクエスト「よみがえる森の約束」ではファルコナーマスター「ゼンクラス・メタイ」や相棒のサンダーと一緒に苗木を育てていくというみどりの日にちなんだ物語が展開されます。一体どのような物語が待ち構えているのか、是非その目でお確かめください。









■累積TP使用＆幸せを運ぶ噴水イベント「リスなりきりセット」登場





(5)リスなりきりセット





さらにゴールデンウイークを記念し、商店でTP商品を購入すると蓄積されていくポイント集めて様々な報酬と交換できる「TP購入＋ポイントキャンペーン」や「幸せを運ぶ噴水」イベントなどを通して新たなコスチュームアイテム「リスのモフモフなお耳」「リスのモフモフしっぽ」なども入手できるチャンス！

見るだけでもふもふそうなお耳としっぽはもふもふ好きにはたまらないアイテムです。是非ゲーム内でお確かめください。









■その他ゴールデンウイークキャンペーン盛りだくさん！





(6)ゴールデンウイークキャンペーン盛りだくさん





上記のログインボーナスや無料ガチャキャンペーンの他にも、様々な強力バフやボーナスが付与されます。

新しく旅を始める啓示者様も必見のボーナスが盛りだくさん！

アイテム強化から経験値アップの支援、ダンジョンの鍵消費なしの無料回数増加、さらにクエストカウント増加によるクエスト進行応援も同時開催！

あわせて、特定の時間帯になると装備の素材を入手できるダンジョンに2倍ブーストが付与される「ホットタイムイベント」や様々な報酬を獲得できるシーズンパスも開催予定！

また、ゴールデンウィークを記念し、みどりの日にちなんで制作された限定コスチュームを獲得できるプレミアムラッキーボードなども開催を予定しています。





(7)ゴールデンウィークコスチューム





今年のゴールデンウィークも、啓示者様にご満足いただける大盤振る舞いをご用意してあります。ガチャも強化も周回も成長もゴールデンに盛り上げるイベント＆キャンペーンが皆様をお待ちしておりますので、是非奮ってご参加ください。









▽ゲーム概要＆ダウンロード





(8)ツリーオブセイヴァーＭ





タイトル ： 「ツリーオブセイヴァーM」(略称：「TOSM」)

ジャンル ： ハック＆スラッシュMMORPG

対象OS ： iOS/Android/PC

価格 ： 基本無料(一部アプリ内課金あり)

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imc.mtos.jp

App Store ： http://apps.apple.com/jp/app/id6450939676

権利表記 ： (C)IMCGAMES CO., LTD. All Rights Reserved.









▽「ツリーオブセイヴァーM」とは

ディテールが生きている可愛さやプレイヤーが選択していける面白さがいつでもどこでも楽しめるスマホ向けMMORPG！





『ツリーオブセイヴァーM』は、「ラグナロクオンライン」や「グラナド・エスパダ」を手掛けたキム・ハッキュ氏が12年振りに制作したPCMMORPG「Tree of Savior(ツリーオブセイヴァー)」をベースに、新しくスマホ向けにリニューアルしたファンタジーMMORPGであり、日本では2023年10月18日からAndroid/iOSで正式にサービスをリリースしました。

プレイヤーは女神に選ばれた啓示者「救済者」となり、旅の灯りとして導くクポルの「ルタ」と共に、世界救済のための旅へと踏み出します。

暖かみのある3Dグラフィックで織りなす美麗な世界に、行方をくらましたという女神の謎を探る本格的なシナリオや、多種多様なクラスによる爽快なハック＆スラッシュ戦闘をお楽しみいただけます。









▼ツリーオブセイヴァーMの最新情報はこちらから

・公式ブログ

https://tosm-japan.blogspot.com/

・公式X(旧Twitter)

https://x.com/tosM_JP

・公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@imcgamesofficial620/





※当プレスリリースの内容は2026年4月24日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。