“はじまりの100日”と、9つの分岐からなる物語。 全10種の異なるシナリオを舞台化！ 極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』上演決定！

『ダンガンロンパ』シリーズを手がけた小高和剛と、『極限脱出』シリーズなどで知られる打越鋼太郎が初めてタッグを組み、2025年4月にPC（Steam®）およびNintendo Switch™向けに発売された、“極限”と“絶望”のADV＋SRPG『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』。 小高和剛と打越鋼太郎ならではの独自の世界観、鮮烈なキャラクター描写、そして驚異の100種類のエンディングが大きな話題を呼び、Steamユーザーレビューでの高評価に加え、「Golden Joystick Awards 2025」Best Storytelling部門ノミネート、「日本ゲーム大賞2025」年間作品部門 優秀賞など、国内外で高い評価を獲得しています。 本作を原作とする極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』では、「始まりの100日」の物語と 「真相解明編」「リスタート編」「さよなら蒼月編」「SF編」への９つの分岐からなる物語を舞台化。 舞台ならではの表現で、前代未聞の試みとして全10種の異なるストーリーを展開します。 描かれるのは、個性（クセ）が際立つ「特別防衛隊」15人のキャラクターたちによる、“極限”と“絶望”のマルチエンディング100日戦争。 その結末を、ぜひ劇場で見届けてください。

◆キャスト解禁！！

今回、主人公である澄野拓海を、「僕のヒーローアカデミアThe “Ultra” Stage」緑谷出久役などを演じた田村心が務め、同じ最終防衛学園のメンバーである蒼月衛人を仲田博喜、厄師寺猛丸を田淵累生、雫原比留子を小山内花凜、飴宮怠美を河内美里、川奈つばさを明音亜弥、丸子楽を伊崎龍次郎、九十九今馬を相澤莉多、九十九過子を秋野祐香、銀崎晶馬をKIMERUが務める。 さらに、第二防衛学園のメンバーである霧藤希を伊藤萌々香、大鈴木くららを沖侑果、凶鳥狂死香を斉藤瑞季、面影歪を中本大賀、喪白もこを現役プロレスラー植原ゆきなとビッグ春華(Wキャスト)が務める。 そして、侵校生部隊長イヴァーに髙橋かれん、大将軍ヴェシネスに宝塚歌劇団花組男役スター出身の飛龍つかさなど豪華キャストが名を連ねた。 脚本にはSpacenoid Writers’ Room(月森葵／野ノ栖千晶／会沢青／葉坂恵衣／白川ユキ)、演出には加古臨王。 極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は2026年8月8日(土)～16日(日)に天王洲 銀河劇場にて上演。 公演チケットは、オフィシャル最速先行が絶賛受付開始。 その他最新情報は、極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』公式サイトにて随時公開。

◆極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』STORY

「東京団地」で平凡な日常を過ごしていた主人公・澄野拓海。 家族や幼馴染と過ごす穏やかな日々は、突如現れた正体不明の襲撃者によって脆くも崩れ去る。 自らを「SIREI」と名乗る謎の生物によって、異能の力「我駆力」に目覚めた拓海は、新たに解放された武器「我駆力刀」により辛くも窮地を脱するが、その後、「消えない炎」に包まれた「最終防衛学園」への「転校」を余儀なくされる。 学園に集められたのは、15人の生徒たち。 「SIREI」から伝えられた目的は、迫りくる敵「侵校生」から、この学園を100日間守り抜き、人類を救うこと。 「特別防衛隊」に任命された15人の「“極限”と“絶望”」の学園生活が今、幕を開ける――

◆原作のディレクション&シナリオを務めた小高和剛と打越鋼太郎よりコメントが到着！

小高和剛

『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』が舞台化します！ この舞台もゲームと同じく無茶な挑戦をしていて、なんと１３公演の内１０公演が違うエンディングなのです！ なんとも役者さんとスタッフさん泣かせの設計ですね。でも、そんな無茶こそがHUNDRED LINEらしい！！ 僕自身も、今まで自作が舞台化された経験は何度かありますが、こんな無謀な舞台化は初めてなので、とても楽しみにしてます！（満面の笑み） 舞台ならではのストーリー展開もありますので、ゲームファンの皆さんもぜひ見に来てくださいね。 そして、舞台からHUNDRED LINEを知った皆さんは、ぜひゲーム版もプレイしてみてください。 この夏は、無数に枝分かれしていく『HUNDRED LINEユニバース』をじっくりと味わってください。

打越鋼太郎

すごいすごいすごーい…！ ハンドラ（HUNDRED LINE）が舞台化されるなんて…！ きっと宇宙一の舞台になるのは間違いありません！ だって宇宙一の部隊の話なんですから…！ ハンドラは物語が無数に枝分かれしていくマルチエンディングのゲームです。 「極限選別演劇」とのことなので、おそらく普通の舞台とは一風変わった斬新な試みがなされるのでしょう。 一体どのように物語が展開していくのか、ぼく自身も楽しみで仕方がありません。 またハンドラの世界に登場するのは、極めて個性的で愛おしいキャラクターばかりです。 できれば現実の世界で会ってみたいと思っていたのですが、まさかその願いが叶うなんて夢のようです。 はたして彼らはどのように再現されるのか…。 銀崎は巨大化するのか、蒼月のあのシーンはあったりするのか…。期待は膨らむばかりです。 すでにこのゲームを遊んで下さったみなさんには、新たな発見とより深い感動をお届けできると思います。 また今回の舞台で初めてハンドラを知るみなさんにも、この作品が持つ独特の魅力は存分に味わって頂けることでしょう。 ぜひ劇場へと足をお運び下さい。一期一会の興奮があなたを待っています。

◆極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』概要

【タイトル】極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』 【原作】『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』 【脚本】Spacenoid Writers’ Room(月森葵／野ノ栖千晶／会沢青／葉坂恵衣／白川ユキ) 【演出】加古臨王 【出演】 澄野拓海役：田村心 蒼月衛人役：仲田博喜 厄師寺猛丸役：田淵累生 雫原比留子役：小山内花凜 飴宮怠美役：河内美里 川奈つばさ役：明音亜弥 丸子楽役：伊崎龍次郎 九十九今馬役：相澤莉多 九十九過子役：秋野祐香 銀崎晶馬役：KIMERU 霧藤希役：伊藤萌々香 大鈴木くらら役：沖侑果 凶鳥狂死香役：斉藤瑞季 面影歪役：中本大賀 喪白もこ役：植原ゆきな・ビッグ春華(Wキャスト) イヴァー役：髙橋かれん ヴェシネス役:飛龍つかさ 【アシスタントプロデューサー】佐藤未羽(Office ENDLESS) 【プロデューサー】渡邉拓也(アニプレックス)／木原綺良々(Office ENDLESS)／伊藤翼(ENDLESS ACADEMY) 【エグゼクティブプロデューサー】大井守(アニプレックス)／下浦貴敬(Office ENDLESS） 【主催】極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』製作委員会 【日時/会場】2026年8月8日(土)～16日(日) 天王洲 銀河劇場

【チケット料金】

・特典付きS席(1~2階):15,000円(税込/全席指定) ＜特典＞ 小高和剛監修オリジナル書き下ろし小説「特防隊前日譚ＦＩＬＥ０４ 飴宮怠美の変身」 ※内容・仕様は予告なく一部変更になる場合がございます。 ※小高和剛監修オリジナル書き下ろし小説「特防隊前日譚ＦＩＬＥ０４ 飴宮怠美の変身」は小冊子でのお渡しとなります。 ※本特典小説は今後デジタルコンテンツ化や販売をする可能性がございます。 ※チケット一般発売以降は数量限定となります。 ・S席(1~2階):13,000円(税込/全席指定) ・A席(3階):9,800円(税込/全席指定)

【チケット申込】

《オフィシャル最速先行(抽選)》 応募受付期間：2026年4月26日(日)20:00～5月10日(日)23:59 https://l-tike.com/st1/hundred-line_oficl (※PC/スマートフォン共通) ※オフィシャル最速先行は公式サイトよりお申し込みいただける先行です。 ※お申し込みには、ローソンチケットの会員登録(無料)・ログインが必要です。 ※詳細は申し込み画面にてご確認ください。 ※申し込みサイトに記載してあります注意事項をよくお読みの上お申し込みください。 【チケットに関するお問い合わせ】 ローソンチケット(https://l-tike.com/contact/) 《アニプレックスオンライン先行(抽選)》 応募受付期間：2026年５月15日(金)12:00～5月24日(日)23:59 ※抽選申込みはアニプレックス オンラインのチケット販売システムを利用して行います。 ※申込みにはアニプレックス オンラインの会員登録(無料)が必要となります。 ※会員登録時にメールを受け取る必要がありますので、@mail.online.aniplex.co.jpのドメインを受信可に設定してください。 ※ご購入の際に、チケット代金のほかチケット手数料が必要となります。 ※手数料は申込み時に応募ページにてご確認ください。 ※チケットはオンラインチケットとなります。また、入場の際にスマートフォン端末でのオンラインチケット表示が必要となりますのでご注意ください。 オンラインチケットの推奨環境は下記のとおりです。 Android：最新のOSバージョンのGoogle Chrome iOS：最新のOSバージョンのSafariブラウザ ※全チケット申込共通特記事項※ ・未就学児入場不可。 ・営利目的によるチケットの購入、譲渡・転売行為はいかなる場合も固くお断りしております。 ・出演者は予告なく変更となる場合がございます。 ・紛失・盗難などいかなる場合においても、チケットの再発行はできません。ご来場の際は、お手元のチケットを必ずご確認ください。 ・車いす席をご利用のお客様はチケットをご購入の上、事前にお問い合わせ先にご連絡ください。 ・公演中止など主催者がやむを得ないと判断する場合以外、チケットの払い戻しはいたしません。 お客様のご事情によるチケットのキャンセル及び払い戻しは一切お受けできません。 【公演に関するお問い合わせ】 info@officeendless.com(平日10:00～17:00) ※お問い合わせは24時間承っておりますがご対応は営業時間内とさせていただきます。なお、内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございますので予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

◆ステージごとのアフターイベント開催！！

ステージごとにアフターイベントの開催が決定！ ステージごとに違ったイベントを予定しておりますので、是非何度でもお楽しみください。 各ステージのイベント詳細は極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』公式サイトでもご確認いただけます。 アフターイベントスケジュール ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ・8/8(土)14:30 フォトセッション(全キャスト) ・8/8(土)18:30 フォトセッション(全キャスト) ・8/9(日)14:30 お見送り(澄野/川奈/銀崎/霧藤/蒼月) ・8/9(日)18:30 アフタートーク(雫原/飴宮/川奈/イヴァー) ・8/11(火・祝)14:30 お見送り(厄師寺/⼤鈴⽊/凶⿃/喪⽩(植原ゆきな)) ・8/11(火・祝)18:30 アフタートーク(厄師寺/丸⼦/⾯影/蒼月) ・8/12(水)14:30 お見送り(丸子/今⾺/過子/イヴァー/ヴェシネス) ・8/12(水)18:30 アフタートーク(澄野/銀崎/蒼月) ・8/13(木)18:30 アフタートーク(澄野/今⾺/過⼦/霧藤/ヴェシネス) ・8/15(土)14:30 お見送り(澄野/雫原/飴宮/⾯影/喪⽩(ビッグ春華)) ・8/15(土)18:30 フォトセッション(全キャスト) ・8/16(日)12:00 フォトセッション(全キャスト) ・8/16(日)16:00 フォトセッション(全キャスト) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

各イベント概要

カーテンコールフォトセッション

対象公演限定で、カーテンコールにて出演キャスト全員参加の写真撮影タイムを実施します！ 撮影した写真は「#舞台ハンドラ」をつけてぜひSNSに投稿してください！ 写真撮影は舞台上での集合写真を予定しています。 ＜実施公演＞ ・8/8(土) 14:30／18:30 ・8/15(土)18:30 ・8/16(日)12:00／16:00 ※注意事項※ ・対象公演のチケットをお持ちのお客様のみご参加いただけます。 ・アナウンスがあってから携帯電話、スマートフォンをご用意ください。 ・携帯電話、スマートフォンでのみ撮影可能となります。 一眼レフカメラ、デジタルカメラ、三脚・一脚、カメラレンズなどの機材はお持ち込みいただけません。 ・フラッシュでの写真撮影及び、パノラマ撮影、動画撮影、録音は禁止とさせていただきます。 ・アプリ等の使用、iPhone等に搭載の「Live Photos」機能等の利用は禁止とさせていただきます。 ・撮影可能な時間以外での撮影は、開演前も含め一切禁止となります。 ・周りのお客様が映り込まないよう、十分にご配慮ください。(ご家族・ご友人・同行者以外の方を、許可なく撮影することはおやめください。) ・商業目的での撮影は禁止です。 ・イベント日程および内容は予告なく変更となる可能性があります。その場合でもチケットの払い戻しはございませんので、予めご了承ください。

お見送り

終演後キャラクターたちによるお見送りを実施いたします。 ＜実施公演＞ ・8/9(日)14:30 澄野拓海(田村心)、蒼月衛人(仲田博喜)、川奈つばさ(明音亜弥)、 銀崎晶馬(KIMERU)、 銀崎晶馬(KIMERU)、霧藤希(伊藤萌々香) ・8/11(火・祝)14:30 厄師寺猛丸(田淵累生)、大鈴木くらら(沖侑果)、凶鳥狂死香(斉藤瑞季)、喪白もこ(植原ゆきな) ・8/12(水)14:30 丸子楽(伊崎龍次郎)、九十九今馬(相澤莉多)、九十九過子(秋野祐香)、 イヴァー(髙橋かれん)、 ヴェシネス(飛龍つかさ) ・8/15(土)14:30 澄野拓海(田村心)、雫原比留子(小山内花凜)、飴宮怠美(河内美里)、 面影歪(中本大賀)、喪白もこ(ビッグ春華) ※注意事項※ ・携帯電話やスマートフォンなどを手に持った状態でのご参加はご遠慮ください。本公演のグッズのみお持ちいただけます。 ・終演後、20分間ほどを想定しております。 ・イベント内容及び参加キャストは予告なく変更となる可能性があります。その場合でもチケットの払い戻しはございませんので、予めご了承ください。

アフタートーク

対象公演限定で、公演終了後キャストによるアフタートークを実施します！ ＜実施公演＞ ・8/9(日)18:30 MC：小山内花凜(雫原比留子役) 登壇者：河内美里(飴宮怠美役)、明音亜弥(川奈つばさ役)、髙橋かれん(イヴァー役) ・8/11(火・祝)18:30 MC：伊崎龍次郎(丸子楽役) 登壇者：仲田博喜(蒼月衛人役)、田淵累生(厄師寺猛丸役)、中本大賀(面影歪役) ・8/12(水)18:30 MC：KIMERU(銀崎晶馬役) 登壇者：田村心(澄野拓海役)、仲田博喜(蒼月衛人役) ・8/13(木)18:30 MC：田村心(澄野拓海役) 登壇者：相澤莉多(九十九今馬役)、秋野祐香(九十九過子役)、伊藤萌々香(霧藤希役)、 飛龍つかさ(ヴェシネス役) ※注意事項※ ・イベント内容及び登壇キャストは予告なく変更となる可能性があります。その場合でもチケットの払い戻しはございませんので、予めご了承ください。

◆スタンプカードキャンペーン実施！！

極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』をよりお楽しみいただくための特別企画、スタンプカードキャンペーンの実施が決定。複数回ご来場いただくお客様に感謝の気持ちを込めて、ここでしか手に入らない非売品特典をご用意いたしました！ ＜特典内容＞ 2公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 3公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 4公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 5公演ご観劇：5公演ご観劇記念カード＆澄野拓海と蒼月衛人の描き下ろしデザインブロマイド 6公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 7公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 8公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 9公演ご観劇：ペアビジュアルブロマイド(全7種)1枚 10公演ご観劇：10公演ご観劇記念カード＆キャスト複製サイン入りルートブロマイド ＆Blu-ray本編ディスク内のエンドロールクレジットへのお名前の掲載 ※ペアビジュアルブロマイド(全7種)の種類はお選びいただけます。 ※絵柄などの詳細は後日解禁いたします。 ※注意事項※ ・劇場内の指定窓口にて、当日の公演チケットの「半券」をご用意のうえお越しください。 1回目にスタンプカードをお渡しし、2回目以降は該当公演回欄にスタンプを押印いたします。 ※電子チケット(アニプレックス オンラインでご購入の場合)は、チケットページに掲載される 「サブチケット」画面をご提示ください。 ・スタンプ押印後、チケット半券の裏面、または電子チケットに受領印を押させていただきます。 ・規定数のスタンプがたまり次第、特典と引き換えいたします。 ・スタンプは、1公演につきお1人様1個の付与となります。 ・チケット半券(サブチケット)は、必ずご本人様が観劇された公演のものをご提示ください。 ・スタンプの押印は、ご来場・ご観劇された公演回のチケットのみを対象としております。 ・スタンプカードの合算はできません。 ・スタンプが1個押印されたスタンプカードを複数枚ご提示いただいた場合でも、特典のお渡し対象とはなりません。 ・スタンプの獲得および特典引換に際し、プレイガイドの種類は問いません。 異なるプレイガイドでご購入された公演チケットであっても、各公演につき1スタンプずつ押印し、合計スタンプ数に応じて特典引換の対象となります。 ＜例＞ ・ローソンチケットで購入した公演を1回ご観劇 ・アニプレックス オンラインで購入した公演を1回ご観劇 → 計2公演分(スタンプ2個)としてカウントされ、特典引換の対象となります。 ・席種は問いません。 S席・A席など、異なる席種を組み合わせた場合でも、観劇公演数に応じてスタンプを押印し、特典引換の対象となります。 ・特典は不良品を除き、交換できません。あらかじめご了承ください。

◆作品公式HP・SNS

公式HP：https://hundred-line.com/stage/ 公式X（旧Twitter）：@ hundredline_st (https://x.com/hundredline_st)

◆権利表記

©Aniplex, TooKyo Games ©極限選別演劇「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」製作委員会 ※「HUNDRED LINE」と「-最終防衛学園-」の間に半角スペースを入れる※