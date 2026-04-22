空庭温泉 OSAKA BAY TOWER 『WIND BREAKER × 空庭温泉 ～湯けむり決戦の陣～』





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪府大阪市港区、総支配人: 松井敦史）は、TVアニメ『WIND BREAKER』とのコラボキャンペーン「WIND BREAKER × 空庭温泉 ～湯けむり決戦の陣～」を開催いたします。

■キャンペーン概要

【開催期間】 2026年5月15日（金）～6月14日（日）

※6月10日（水）は休館日となります。

【開催場所】 空庭温泉 館内各所

【開催内容】

①館内装飾

②コラボ岩盤浴

③コラボロウリュウ

④コラボ風呂

⑤コラボドリンク販売

⑥オリジナルグッズ販売

⑦【数量限定】WIND BREAKER×空庭温泉 スペシャル手ぬぐい付き入館チケット

【コラボ公式サイト】 https://solaniwa.com/lp/wb_collab/

【コラボ公式X】https://x.com/solaniwa_WB

＜内容詳細＞

①館内装飾

描き下ろしオリジナルイラストを使用したスタンディが登場。さらに、圧巻の3m懸垂幕4連エリアでは、まるで彼らと肩を並べているかのような撮影体験をお楽しみいただけます。

日程：5月15日（金）～ 6月14日（日）

時間：終日

場所：2階 大番所付近



懸垂幕





スタンディ

©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

②コラボ岩盤浴

桜遥と蘇枋隼飛の二人の録り下ろしオリジナルボイス（全2種）を楽しめる、特別な岩盤浴ルームが登場。静かな温もりの中、二人がそばにいるような空間で、耳からととのう特別な時間をご体感いただけます。

日程：5月15日（金）～ 6月14日（日）

時間：11:00～22:00（30分毎にどちらか1種を実施）

場所：2階 岩盤浴 坪庭房





③コラボロウリュウ

各キャラクターをイメージした香りを使用した、特別な舞炉熱ロウリュウを開催。熱気と香りに包まれながら、本コラボならではの”ととのい体験”をお楽しみいただけます。

日程： 5月16日（土）、17日（日）、23日（土）、30日（土）、31日（日）

6月6日（土）、7日（日）、13日（土）

時間： 14:30／16:00／17:30

場所：2階 岩盤浴 神宮房









©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

④コラボ風呂

キャラクターカラーをイメージした特別な替わり湯が、大浴場に日替わりで登場。湯けむりに包まれながら、ボウフウリンの世界観に身も心もほどける癒やしのひとときをお楽しみいただけます。

日程：5月15日（金）～ 6月14日（日）

時間：11:00～22:30

場所：5階 大浴場 替り風呂









©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

⑤コラボドリンク販売

キャラクターをイメージした限定ドリンク（全4種）が小町茶屋に登場。限定ドリンクをご購入いただいた方には、オリジナル円盤シール（全8種・ランダム）を1枚プレゼントします。

・桜 遥：フローズンマンゴーソーダ

・蘇枋 隼飛：ベリーベリーシェイク

・梶 蓮：黒ごま塩キャラメルコーヒーシェイク

・梅宮 一：ライチヨーグルトソーダ

日程：5月15日（金）～ 6月14日（日）

時間：11:00～21:30

場所：2階 小町茶屋

料金：各種 880円





円盤シール 全8種





フローズンマンゴーソーダ ベリーベリーシェイク





黒ごま塩キャラメルコーヒーシェイク ライチヨーグルトソーダ

©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

⑥オリジナルグッズ販売

コラボの描き下ろしイラストを使用した、空庭温泉オリジナルグッズを販売。ここでしか手に入らない特別なアイテムをご用意いたします。

・ランダム缶バッジ全8種：650円

・フォト風フレーム全4種：850円

・アクリルスタンド全4種：1,950円

・温泉風キーホルダー全4種：880円

日程：5月15日（金）～ 6月14日（日）

時間：終日

場所：2階 大番所

※グッズがなくなり次第終了













コラボグッズ

©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

⑦【数量限定】WIND BREAKER×空庭温泉 スペシャル手ぬぐい付き入館チケット

空庭温泉の入館チケットに、本コラボのオリジナルイラストを使用した手ぬぐいが付いた特別プラン。

期間中いつでもご来館いただける、ファン必見の数量限定チケットです。

販売期間：4月22日（水）～ 6月13日（土）

販売サイト：https://www.asoview.com/channel/ticket/OmtYd1aPYJ/ticket0000049820/

料金：3,500円

※手ぬぐいは2種よりランダムでのご提供となります。絵柄をお選びいただくことはできません。

※チケットはオンラインチケットとなります。コラボオリジナルデザインではございません。

※先着順での受付となります。なくなり次第終了となります。





スペシャル手ぬぐい ～等身大キャラクター～





スペシャル手ぬぐい ～ミニキャラクター～

©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

◆コラボ公式Xアカウント

期間限定で、WIND BREAKER×空庭温泉 コラボ公式Xアカウントも開設いたします。キャンペーン最新情報や館内の見どころを随時発信予定です。フォローすると最新情報がチェックできます。

URL：https://x.com/solaniwa_WB

※記載内容は、予告なく変更となる場合がございます。最新情報はコラボ公式サイトをご確認ください。

※掲載画像はすべてイメージです。

※表示の料金はすべて消費税込みとなります。

©にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3

営業時間 11:00～23:00（最終入場 22:00）

休館日 不定休 月 1 回

公式ウェブサイト https://www.solaniwa.com/

アクセス 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)からすぐ

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律1,320 円、70歳以上 一律1,800円

（タオル、館内浴衣付き）

※表示の料金はすべて消費税込みとなります。

※1,651円(消費税込み)以上の入館料には、別途入湯税(150円)が必要です。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp