スターバックスが韓国・ソウル発ストリートウェアブランド『thisisneverthat』と初のコラボレーション　日常に溶け込むスタイルを提案するコレクションを4月28日（火）より発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、ストリートウェアブランド『thisisneverthat（ディスイズネバーザット）』と初のコラボレーションを展開します。「neverthatcoffee」をコンセプトにしたコレクションを2026年4月28日（火）より公式オンラインストアで発売します。

※画像はイメージです。■ ストリートスタイルとスターバックスが交差する、遊び心のあるコーヒースタイル

thisisneverthatは、世界のストリートカルチャー、音楽、若者ムーブメントからインスピレーションを得て、レトロな美学とモダンなデザインを融合させ、ユニークで控えめなファッションを創出しているストリートウェアブランドです。スターバックスは、一杯のコーヒーを通じて人と人、人とコミュニティがつながる体験を大切にしています。ファッションとコーヒー。分野は異なりながらも、どちらも日常に寄り添い、個人のスタイルや価値観を映し出す存在です。

本コラボレーションのコンセプトは「neverthatcoffee」。両ブランドの想いが重なり合い生まれた「未完成だからこその自由さ」「同じ瞬間を共有することで生まれるコミュニティ」という考え方のもと、コーヒーをストリートスタイルの一部として取り入れる、新しいコーヒーの楽しみ方を提案します。

ウェアにはthisisneverthatを象徴するワッフル素材やコットンジャージーを取り入れ、ガーメントウォッシュやピグメント染め※を用い、着込んだような風合いを表現しています。背面にサイレンロゴをあしらったアイテムも揃え、スターバックスらしいアクセントを添えています。サイズ展開はS～XLのユニセックス仕様で、スタイルに合わせて自由に楽しめます。

また、直線的な輪郭が特徴のステンレスマグタンブラーも初登場。ハンドル付きのステンレスボトルや、それに合わせて設計されたボトルバッグなど、さまざまなシーンで気軽に使えるアイテムもラインナップ。コンパクトに折りたためるパッカブル仕様のバックパックはバッグに忍ばせておけば、毎日の外出やコーヒー時間がいっそう軽やかになります。

ストリートファッションとコーヒーが交差する、シンプルでスタイリッシュ、かつ遊び心のある新しいスタイルをお楽しみください。

※ガーメントウォッシュ：製品になってから洗う加工。ほどよく柔らかく、こなれた風合いをします。

ピグメント染め：表面だけに色をのせる染め方。洗いを重ねるほど色の濃淡やムラが出てくるのが特徴です。



【商品詳細】

◆ 商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680ml / \6,600

ハンドル付きリッドが特徴のステンレスボトル。

前面は「thisisneverthat」、背面は「starbucks」の文字をあしらったデザインを採用。

パウダー加工が施されており、ソリッドでマットな質感です。

thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー 503ml / \5,500

直線的な輪郭と、ステンレスを削り出したかのような見た目が特徴のステンレスマグタンブラー。thisisneverthatの本国である韓国のスターバックスで非常に人気なモデル（形状）を採用し、前面には「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインを施しました。

背面には、両ブランド名がスクリプト体のタイポグラフィでさりげなくデザインされています。

thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ / \18,700

程よいゆとりを持たせたレギュラーフィットのシルエットに、表情豊かなコットンサーマルジャージ素材を採用。ピグメント染めとガーメントウォッシュを施し、長年着込んだような絶妙な色ムラと、肌に馴染む柔らかな質感を実現しました。

前面には「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはサイレンロゴが配されています。

サイズ：S/M/L/XL

thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック / \18,700

程よいゆとりを持たせたレギュラーフィットのシルエットに、肉厚でしっかりとした着心地の360GSMコットンブレンドフレンチテリー素材を採用したプルオーバーパーカー。

生地にはガーメントウォッシュ加工を施しており、肌馴染みが良く独特のこなれた表情を楽しめます。前面には「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはサイレンロゴが配されています。

サイズ：S/M/L/XL

thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ / \8,800

しっかりとした厚みのあるコットンジャージー素材を使用した、

リラックスフィットのTシャツです。

オフブラックは、ガーメントウォッシュ加工を施すことで、新品時から肌馴染みが良く、こなれた雰囲気を演出。ホワイトカラーにはピグメント染めを採用し、絶妙な色ムラと、着込むほどに増すヴィンテージのような経年変化を楽しめます。

前面には「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはサイレンロゴが配されています。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：オフブラック/ホワイト

thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ / \12,100

凹凸のある表情が特徴のコットンサーマルジャージーを使用した、風合い豊かな一着です。

生地にはピグメント染めとガーメントウォッシュ加工を施すことで、長年着込んだような絶妙な色ムラと、柔らかく肌に馴染む質感を実現しました。

前面には「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインを、背面にはサイレンロゴが配されています。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：カーキ/ホワイト

thisisneverthat starbucks キャップ / \8,800

バイオストーンウォッシュ加工を施すことで、生地の表面に絶妙なアタリと柔らかさを出し、長年愛用しているようなヴィンテージライクな表情に仕上げました。

ブラックの前面には「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインを採用。

グリーンの前面には、両ブランド名がスクリプト体のタイポグラフィでデザインされています。

カラー：ブラック/グリーン

thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック / \13,200

デイリーユースに最適な容量15リットルのバックパックです。

素材には耐久性のあるナイロン素材を採用し、さらにガーメントウォッシュ加工を施すことで、使い込んだようなこなれた質感と柔らかな手触りを実現。小物の整理に便利なフロント外ポケットや、手持ちに便利なトップハンドルなど、細部まで使い勝手にこだわっています。

さらに、本体をコンパクトに折りたたんで持ち運べるパッカブル仕様のため、旅行や買い物のサブバッグとしても便利です。

デザインのアクセントとして、フロントにはデザインラベルと刺繍アートワークを配置。

thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック / \6,600

ステンレスボトルの持ち運びに便利なボトルバッグです。

※thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680mlに合わせて設計されています。

メイン素材には耐久性のあるナイロン素材を採用し、ガーメントウォッシュ加工を施すことで、使い込まれたような柔らかな質感と独特の風合いを引き出しました。

長さを変えられる調節可能なショルダーストラップを装備。

さらに、未使用時にはコンパクトに折りたたんで収納できるパッカブル仕様のため、メインバッグに忍ばせておけば必要な時にすぐに取り出せます。

フロントにはアクセントとして、デザインラベルと刺繍アートワークを配置。

thisisneverthat starbucks デジタル スターバックス カード / \1,000～30,000

オンラインで簡単に発行できるデジタル スターバックス カードに、「thisisneverthat」のロゴタイプに「starbucks」を組み合わせたオリジナルデザインが登場します。

ホワイトには、両ブランド名がスクリプト体のタイポグラフィでデザインされています。

スターバックス店舗でのお支払シーンに、シンプルでスタイリッシュ、かつ遊び心のある新しいスタイルを演出します。

※本デジタル スターバックス カードは、4月28日（火）から下記サイトにて掲載を開始し、ご購入いただけます。

https://store.dsc.starbucks.co.jp/

発行入金額：\1,000～30,000

カラー：ブラック/ホワイト

取扱期間：2026年4月28日（火）～5月26日（火）

商品情報の詳細は特設サイトよりご覧ください。

https://www.starbucks.co.jp/cafe/thisisneverthat/

【販売概要】

◆ 取り扱い店舗

・スターバックス公式オンラインストア

◆ 販売期間：2026年4月28日（火）～ ※なくなり次第終了

＜スターバックス公式オンラインストア＞

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。 予めご了承ください。

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点までご購入いただけます。

※オンラインストア販売時間は午前6時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、

順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しております。

お客様の順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。

※ただし、午前6時前にサイトで待機いただいた場合は、先着順でのご案内ではありません。

※価格は税込価格です。

※オンラインストアでの商品の決済にあたっては、あらかじめご利用可能なお支払い方法をご確認ください。

高額商品の決済の際は、今までオンラインストアで問題なく利用されていたクレジットカードでも

決済エラーとなる可能性があります。

この場合、ご利用のクレジットカード会社様にご利用状況のご確認をお願いいたします。

※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。その際お客様への通知等は行いません。

最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページをご確認ください。

■ thisisneverthat について

2010年に韓国・ソウルで設立された韓国を代表するストリートウェアブランド。

90年代のアメリカ・日本から影響を受けたユースカルチャー、スケート、ミリタリー、アウトドアを現代的に再解釈したスタイルが特徴で、ブランド名は「最初にイメージしたデザインと完成品は違う」という哲学に由来しています。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。