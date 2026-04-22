株式会社PLANT(本社：福井県坂井市、代表取締役社長 三ッ田泰二)は、2026年4月25日(土)よりPLANT全店にて「母の日フェア」を開催いたします。





5月10日(日)は「母の日」





母の日は、日々の生活を支えてくれているお母さんへ、普段は照れくさくて言葉にしづらい感謝の気持ちを、あらためて伝えるきっかけとなる日です。





PLANTでは、もらった瞬間に嬉しく、使うたびに心が和らぐような商品を中心に、定番のフラワーギフトから、お菓子、化粧品、生活雑貨まで幅広く取り揃え、ギフト選びをお手伝いします。





また母の日に向けて、フラワーギフトを市場からご自宅へ直送する「市場直送 花ギフト」の配送サービスを、PLANT一部店舗にて数量限定で実施いたします。

こちらは、花の専門家が選定した商品を市場から直送することで、鮮度の高い状態のままお届けできる点を特長としております。日頃なかなか直接感謝の気持ちを伝えられない方にも、母の日に合わせて花を贈る機会としてご利用くださいませ。









■市場直送 花ギフトの概要

花の専門家が選んだ鮮度抜群のフラワーギフトを、市場からご自宅まで直送いたします。

なお、こちらの商品は数量限定、対象店舗も限定とさせていただいております。

実施期間 ：4月24日(金)～5月2日(土)

対象商品 ：「特選 母の日花かご」、「大きなカーネーション鉢」

※店頭に見本品をご用意しております

税抜き価格：5,000円(税込5,500円)

※商品＋箱＋送料込み

対象店舗 ：対象の10店舗のみ

(坂井店、津幡店、川北店、清水店、見附店、横越店、大玉店、

境港店、福知山店、瑞穂店)

到着日 ：2026年5月10日(日)

※本州、四国、九州のみの配送





市場直送 花ギフト





■「母の日フェア」概要

開催期間 ：4月25日(土)～5月10日(日)まで

開催店舗 ：PLANT全店

取扱カテゴリー：フラワーギフト／菓子ギフト／化粧品／タオル・生活雑貨 ほか

※店舗により取扱商品・展開内容が一部異なる場合があります。





■おすすめギフトのご紹介





おすすめギフト





このほか、キッチングッズ、リラックスグッズ、健康グッズ、履物・傘、衣料品・肌着などの様々な商品を母の日ギフトの好適品としてご用意しております。









■ラッピングについてのご案内

「母の日フェア」の期間中は、ギフトコーナーおよび総合案内所でギフトのラッピングを無料で承ります。

また、フラワーギフトについても「持ち手付きの花用パッケージ」をご用意しております。





◇荷着日の指定が可能となります

◇ご注文から最短2日後に到着となります





※九州地区・青森県・北海道は3日後に到着

※沖縄県や離島への日数はスタッフにお問合せください

※鉢の大きさによっては、袋のサイズが対応しない場合がございます









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/