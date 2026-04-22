GVA TECH、組織拡大に伴い本社オフィスを移転

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスを提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、事業拡大および組織体制の強化を目的として、2026年4月20日より、本社オフィスを移転したことをお知らせいたします。

※なお、2026年4月20日（月）より業務開始しております。

■新オフィス概要

- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階- アクセス：東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A2a出口より徒歩約4分／東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」2a出口より徒歩約10分

■今後について

GVA TECHは、「法とすべての活動の垣根をなくす」というパーパスのもと、テクノロジーの力で、法の複雑さが生み出す垣根を取り除くことを目指しています。

今後も、大企業から中小企業、そして将来的には個人ユーザーまで、すべての人が法をより身近に感じられる社会を実現するため、サービスの開発・運営に努めてまいります。

■各ポジションにて採用を強化中

GVA TECHでは、今後の事業拡大に向けて全ポジションで採用を強化しています。

「法とすべての活動の垣根をなくす」というパーパスに共感いただける方は、まずはカジュアル面談からでも、お話しさせてください。

採用情報の詳細はこちらhttps://gvatech.co.jp/recruit

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/