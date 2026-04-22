Cognizant、J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Programに加盟





クライアントはCognizantを活用することで、J.P. Morgan Paymentsソリューションの導入を加速可能に

ティーネック、ニュージャージー州, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- AIビルダーおよびテクノロジーサービス・プロバイダーのリーダーであるCognizant（Nasdaq: CTSH）は本日、信頼できるリソースネットワークであるJ.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program（PCIP）に加盟したことを発表しました。これにより、J.P. Morganのクライアントは、テクノロジーとトレジャリーを統合し、J.P. Morganとそのパートナーの専門知識に基づく導入を通じて、ビジネスの近代化を実現できます。Cognizantは、相互のクライアントがJ.P. Morgan Paymentsソリューションを自社のトレジャリー管理システム（TMS）や企業資源計画（ERP）プラットフォームに接続できるよう、高度な接続機能を提供します。



Cognizant joins J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program



CognizantがPCIPのエコシステムに統合されたことで、クライアントは、30年にわたる決済分野の専門知識、1万人以上の認定決済プロフェッショナル、業界をリードするエンタープライズアプリケーションの実践、および迅速なプロトタイピングと本番導入が可能なAIラボを備えた、責任ある導入パートナーを得ることができます。

Cognizantは、ISO 20022メッセージング標準と、2026年11月に発効予定のCross-Border Payments and Reporting Plus（CBPR+）要件に関する深い専門知識を提供します。世界の決済環境とISO導入を促進する規制の変化を熟知しているCognizantは、クライアントが移行を円滑に進め、義務化の期限前にコンプライアンスを確保できるよう支援する独自の優位性を備えています。これとは別に、CognizantはJ.P. Morgan Paymentsと協力し、既存の決済インフラを新しいメッセージング標準に適合させるため、ユーザーフレンドリーでCBPR+に完全準拠した導入準備済みの決済アダプタースイートを共同開発しました。

「J.P. Morgan PaymentsがPCIPプログラムを拡大し続ける中で、私たちは、クライアントが経験豊富な技術・運用リソースのネットワークにアクセスし、自信を持って当社のソリューションを導入できるよう支援しています」と、J.P. Morgan Paymentsのデジタル&デザイン事業化責任者であるLisa Davis氏は述べています。「Cognizantの決済に関する深い専門性と大規模な企業向け提供能力の組み合わせは、当社の導入プログラムにおいて大きな強みとなり、決済の接続性を通じてクライアントが実現できることを最大限に引き出す助けとなります。」

Cognizantのシニア・バイス・プレジデント兼バンキング、資本市場、保険および戦略的イニシアチブ担当ビジネスユニット・リーダーであるNageswar Cherukupalli氏は、次のように述べています。「企業のクライアントはもはや、決済機能が後付けされることを望んでいません。決済機能がビジネスを支えるあらゆるシステムに組み込まれ、インテリジェントに接続されていることを求めているのです。J.P. Morgan Paymentsのクライアントは、Cognizantの30年にわたる決済の専門知識を活用することで、戦略から本番レベルの成果までを、より迅速かつスマートに、そしてビジネスが求める規模で実現することができます。」

Payments Consultant Implementation Programは、サードパーティの統合エコシステムを通じてエンドツーエンドの決済体験を提供し、ビジネスの迅速な成長を支援するJ.P. Morgan Payments Partner Networkの一部です。J.P. Morgan Paymentsは、トレジャリーサービス、トレード&ワーキングキャピタル、およびカード・マーチャントサービス機能を統合し、クライアントが世界中の異なる通貨で顧客や従業員に支払いを行えるよう支援しています。毎日10兆ドル以上の決済を処理し、160以上の国と地域、120以上の通貨で事業を展開しています。

20以上の業界と世界の主要地域で事業を展開しているCognizantは、J.P. Morgan Paymentsのクライアントが決済戦略から測定可能な成果へと、より迅速に、そしてあらゆる段階でインテリジェンスを組み込んで移行できるよう支援する独自の立場にあります。

Cognizantについて

Cognizant（NASDAQ：CTSH）はAIビルダーおよびテクノロジーサービス・プロバイダーであり、顧客のためにフルスタックのAIソリューションを構築することで、AI投資と企業価値の架け橋となっています。業界、プロセス、エンジニアリングに関する深い専門知識により、私たちは組織独自のコンテキストをテクノロジー・システムに組み込み、人間の潜在能力を増幅させ、目に見える利益を実現し、変化の激しい世界でグローバル企業をリードし続けます。詳しくは、www.cognizant.comまたは@cognizantをご覧ください。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Katrina Cheung

Katrina.Cheung@Cognizant.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2961038/Cognizant_Joins_JPMC.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1794711/5926897/Cognizant_Logo_V1.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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