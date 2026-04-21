中西金属工業、【法改正対応】運送手配管理システム「Hacologi」をアップデート。下請法・物流関連法への対応強化と事務工数削減を実現

中西金属工業株式会社

中西金属工業株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中西竜雄)の輸送機事業部は、提供する荷主や物流事業者等を繋ぐSaaS型クラウドサービス「Hacologi(ハコロジ)」において、物流関連法への対応を目的としたシステムアップデートを2026年3月に実施いたしました。本アップデートにより、発注書・送り状・見積書等の各種帳票における情報記載項目を拡充し、荷主と運送事業者の間の透明性の高い取引と、事務作業の効率化を支援します。

Hacologiとは

Hacologi(ハコロジ)は、荷主と運送会社をオンラインでつなぎ、配送業務の効率化を実現する物流管理システムです。Hacologiを導入することで、従来のアナログな電話やFAXによる配車依頼から脱却し、リアルタイムでの進捗管理やペーパーレス化が可能になります。クラウド上で情報を一元管理するため、言った言わないのトラブルを防ぎ、請求業務の負担軽減や属人化の解消にも寄与します。また、スマートフォンを活用した電子受領印や写真保存などの機能により、配送現場のデジタルトランスフォーメーションを強力に推進します。幅広い業種に対応しており、物流コストの可視化や働き方改革を目指す企業にとって最適なソリューションです。

アップデートの背景

2024年4月からの時間外労働上限規制の適用(物流2024年問題)や、その後の物流効率化に向けた法改正、SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）の物流標準化の流れを受け、荷主・運送事業者間での「取引条件の明確化」が強く求められています。Hacologiは、これらの社会要請に応えるため、現場で発生する実務の透明性を高める機能を強化しました。

今後の展望

中西金属工業は、Hacologiを通じて物流業界の「持続可能な取引環境」の構築に貢献します。今後も法規制の変化やユーザーの皆様のフィードバックに迅速に対応し、物流2024年問題以降の新たな物流インフラを支える技術開発を進めてまいります。

お問い合わせ先

中西金属工業株式会社

〒530-8566 大阪府大阪市北区天満橋3丁目3番5号

輸送機事業部 イノベーション推進部 Hacologi(ハコロジ)担当

TEL：06-6351-6501

Mail : hacologi_sales@nkc-j.co.jp

※オンラインでの操作デモも可能です。どうぞお気軽にお申し付けください。

会社概要

会社名 ： 中西金属工業株式会社

設立 ： 1941年(昭和16年)6月19日

資本金 ： 9,000万円

代表者 ： 代表取締役社長 中西 竜雄

本社所在地 ： 〒530-8566 大阪府大阪市北区天満橋3丁目3番5号

コーポレートサイト ： https://www.nkc-j.co.jp/