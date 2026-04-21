クリエイティブディレクション講座　石川俊祐クラス 6月9日(火)に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年6月9日(火)に、「クリエイティブディレクション講座 石川俊祐クラス」を開講します。 本講座は、クリエイティブディレクターを「表現をつくる人」ではなく、「意思決定をデザインする人」と捉え直し、ブランド戦略・企業文化・事業変革の事例を横断しながら、AI時代に求められる新しいクリエイティブディレクションを学ぶ実践型講座です。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_direction_ishikawa/

■本講座の特徴

ブランドは広告やデザインだけで生まれるものではありません。商品、体験、組織文化、経営の方向性など、企業のあらゆる意思決定の積み重ねによって形づくられます。

本講座では、クリエイティブディレクターを「表現をつくる人」ではなく、「意思決定をデザインする人」と捉え直し、ブランド戦略・企業文化・事業変革の事例を横断しながら、AI時代に求められる新しいクリエイティブディレクションを学びます。

■石川俊祐氏 プロフィール

石川 俊祐氏（KESIKI／代表取締役CDO）

旭川市最高デザイン責任者。多摩美術大学 特任教授・東北芸術工科大学 客員教授 ロンドン芸術大学Central Saint Martins卒。Panasonic Design Company、PDD Innovations UKを経て、IDEO Tokyoのデザインディレクターとして立ち上げに従事。大手から中小企業、公的機関とともに、携わった業界は、金融、食品、教育、運輸と多岐にわたる。その後、BCG Digital VenturesのHead of Design を経て現職。数多くのイノベーションプロジェクトに携わる。D&AD賞やグッドデザイン賞、全国各地のデザインセレクションなどの審査委員を兼任。Forbes JAPAN『世界を変えるデザイナー39』に選出。著書に『HELLO, DESIGN 日本人とデザイン』（幻冬舎、2019年）がある

講座詳細はこちらから(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_direction_ishikawa/)

■受講対象

・広告や制作の枠を超え、ブランドや事業の視点からクリエイティブディレクションを実践したい方

・広告制作だけでなく、企業の意思決定やブランドづくりに関わる思考力を身につけたい方

・AI時代におけるクリエイティブディレクターの新しい役割を学びたい方

■この講座で得られるもの

・ブランドを生み出す「意思決定の構造」を理解できる

ブランドは広告ではなく、企業の意思決定の積み重ねから生まれます。ブランドを形づくる意思決定の構造を体系的に理解します。

・クリエイティブディレクションを広告からブランドへ拡張できる

商品、体験、空間、組織文化など、ブランドを形づくる要素を横断的に捉えるクリエイティブディレクションを学びます。

・実際のブランド再生の意思決定プロセスを学べる

家具メーカー『WOOD YOU LIKE COMPANY（WYLC）』の事業承継とブランド再構築のプロセスをケーススタディとして解説します。

■4月23日(木)に無料体験講座を開催

「クリエイティブディレクション実践講座 石川俊祐クラス」の受講を検討する方に向けて実施いたします。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

本講座に登壇の石川俊祐氏が登壇し、講座では何を学ぶのか、どんな知見が得られるのか、そして学んだことをどう活かしていくべきかを語ります。また、質疑応答の時間も設けているため、自由に質問をしていただくことも可能です。

講師：石川俊祐氏（KESIKI／代表取締役CDO）

開催日：4月23日(木)

開催形式：オンライン開催（Zoom）

無料体験講座のお申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_direction_ishikawa/#index-2)

■概要

日程：6月9日（火）、23日（火）、7月7日（火）、21日（火）、8月4日（火）

時間：いずれも19:00～21:00

講義回数：全5回

開催形式：教室開講(宣伝会議表参道セミナールーム)＆オンラインライブ配信

参加定員：20名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_direction_ishikawa/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。