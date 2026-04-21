焼き鳥チェーン「鳥貴族」創業者・大倉忠司氏 × Plan・Do・See 社長・浅葉翔平氏の登壇が決定

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォーム事業を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2026年10月14日(水)に京都市勧業館 みやこめっせ（京都府京都市左京区）で開催される採用担当者向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ2026 in 京都』の第1弾セッション・登壇者を決定しました。

『採用ウルトラキャンプ 2026』特設サイト：

https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026/kyoto/

「採用ウルトラキャンプ」について

採用ウルトラキャンプのコンセプトは、“「採用」をひらこう、そして超えよう。”です。マーケティングやブランディング、ファイナンス、セールス、広報、デザイン、AIなど多領域の専門家と共に採用の考え方や手法を多角的に捉え直し、採用を超えた気付きが見つかるコンテンツを多数ご用意しております。

2025年に行われた第1回（京都開催）では、約1,300名の採用担当者・経営者/CHROが集結し、参加者満足度は95.5%を記録。「採用」をアップデートする場として高い評価を得ました。

第2回となる本年度は京都・福岡2会場合わせて2,000名程度の来場を見込んでおり、日本最大級の採用コミュニティの場を創出します。

セッション概要

※本発表は、2026年10月14日(水)に開催される「京都会場」のセッション情報です。

公開第1弾となるセッションでは、人口減少社会において「事業のグローバル拡張」と「組織の多様化」を推進するエターナルホスピタリティグループとPlan・Do・Seeのトップによる挑戦のリアルを深掘りします。また、AI時代の最新知見を用いた「採用マーケティング」への転換など、次世代の採用戦略を提示します。

１. ステージB：人口減少社会で、経営と採用をどう変えるか？ ～先進サービス業トップに学ぶ、海外にひらく事業と雇用のつくり方～- 概要： 人口減少が加速する国内市場。サービス業が持続的な成長を遂げるには、国境を越えた「事業の拡張」と「組織の多様化」が不可避です。本セッションでは、鳥貴族をグローバル展開するエターナルホスピタリティグループと、世界各地で独自の世界観を築くPlan・Do・Seeのトップが登壇。異文化圏での事業開発や国内外での外国人採用と共存のリアル、グローバル組織への変革の軌跡を語り尽くしていただきます。日本発のサービス業がいかにして世界で勝ち、多様な人材と共存していくのか。未来を切り拓くための生存戦略がここに。- 時間： 15:50～16:30- 会場： ステージB

登壇者：

大倉 忠司 氏（株式会社エターナルホスピタリティグループ 代表取締役社長CEO）

1960年大阪府生まれ。調理師専門学校を経て、ホテルチェーンのレストランで勤務。1985年に独立し「鳥貴族」1号店をオープン。2016年東証1部上場。2024年、社名をエターナルホスピタリティグループに変更し、アメリカ・アジアへのグローバル展開を本格始動。2025年、創業から40周年を迎えた。

浅葉 翔平 氏（株式会社Plan・Do・See 代表取締役社長）

1986年生まれ、京都府出身。2009年にPlan・Do・Seeに新卒で入社。ダイニング・ウェディングプランナー・人事室・コンサルティング室・店舗責任者等を経験。2019年に人事部長就任後、2022年に社内起業でPlan・Do・See Globalを創業して代表に就任。2024年4月1日、Plan・Do・See 代表に就任

モデレーター：

関口 照輝 氏（株式会社エターナルホスピタリティグループ 執行役員CCO）

大学卒業後、ユニクロに入社。リクルートを経て、ラーメンブランド一風堂などを展開する力の源ホールディングスにて社長室、採用・教育責任者として従事。2020年に独立し、株式会社ハイライト設立。サービス業界を中心に人事領域の支援を行う。2025年8月、エターナルホスピタリティグループ執行役員CCOに就任。

２. ステージA：これからは、採用マーケティングは一流マーケターに学ぼう。～全てが変わる。with AI時代のマーケティング最前線～- 概要： 採用マーケティングという言葉が謳われて久しいですが、既存のフレームワークは時代の変化についていけているでしょうか？マーケティングの現場では、SNS・AIの進化や若者の価値観、情報収集方法の変化など、ほぼ全ての前提が激しく変化を続ける中、新しい戦略や手法が開発されています。従来の採用のフレームワークの限界を感じている方々へ。一流の最新マーケティング戦略を採用でも活用してみませんか。- 時間： 12:50～13:30- 会場： ステージA

登壇者：

田岡 凌 氏（suswork株式会社 代表取締役）

京都大学卒業後、ネスレ社にてネスカフェ、ミロのブランド担当、外資系ブランドマーケティング責任者、スタートアップ CMOを経て、suswork株式会社 代表取締役に。大手企業を中心に約30社のカテゴリー戦略を支援。著書「カテゴリー戦略」が、Amazon8部門1位、マーケティング本大賞受賞。

ほかもう1名（近日公開予定）

モデレーター：

永島 寛之 氏（トイトイ合同会社 代表社員）

東レ、ソニーでの事業開発およびマーケティング職を経て、ニトリの人事責任者に就任。現場店長から採用責任者、組織開発室長までを歴任し、「事業と人事の接続」を実務レベルで実装した。その後、レノバの執行役員 CHROとして人材戦略を統括。現在は、人的資本経営や人事制度改革、タレントマネジメント設計を軸に、経営と現場をつなぐ“翻訳”を担うコンサルタントとして活動する。中央大学企業研究所客員研究員。「人事は制度ではなく“関係性の設計”である」という信念を掲げ、数多くの企業変革を支援している。

スポンサー企業（4月時点・新規追加分）

本イベントの主旨にご賛同いただいた以下の企業様にご協賛いただいております。

セッションへの登壇やブース出展でイベントを盛り上げていただきます。



<京都会場SILVERスポンサー>

<京都会場BRONZEスポンサー>

京都開催スポンサー企業の一覧は特設サイトにてご確認いただけます

https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026/kyoto/

「採用ウルトラキャンプ2026 in京都」 概要

イベント概要

- 名称 ：採用ウルトラキャンプ2026 in京都- 開催日時 ：2026年10月14日(水) 10時～20時 （予定）- 会場 ：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）- 参加対象 ：採用担当者、経営者/CHROなど（約1,500名を想定）- 主催 ：株式会社ワンキャリア- 参加費 ：無料- 申込方法 ：下記のWebサイトからお申し込みいただけますhttps://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026/kyoto/

コンテンツについて

会場内では、著名人・採用領域内外の有識者がさまざまな講演を行う「セッションエリア」、キャンプで仲間たちと語らうように交流を図れる「コミュニティエリア」、さまざまな知見を持つパートナーやサービスが見つかる「ブースエリア」などをご用意しております。

最新情報の発信について

昨年開催時の模様

今後、カンファレンスの詳細なコンテンツ内容については、以下の公式SNS・メディアでも順次発信してまいります。



・採用ウルトラキャンプ 公式X

https://x.com/saiyo_ultracamp

・採用ウルトラキャンプ 公式note

https://note.com/ultra_camp1016

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/