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整体師・柔道整復師向け「足専門テーピング講座」を日本橋人形町で開講
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、整体師・柔道整復師・理学療法士等の施術家を対象とした「足専門テーピング講座」を日本橋人形町店にて開講します。５月22日（金）、５月24日（日）の２日程、14：00〜16：00で開催。
「施術の効果をもっと長続きさせたい」「足のトラブルを抱えたクライアントによりよい施術をしたい」といった施術家からの声を受け、36,988足の足計測データをもとに開発した独自のテーピングメソッドを1日で学べる実践講座を開設しました。外反母趾・扁平足・巻き爪など足のトラブルへの対処力を高め、施術効果の持続と客単価向上を同時に実現する技術を提供します。
本講座は、１日で完結する、忙しい現代人のためのシンプル施術で、資格・経験は不問です。10,018人、36,988足の計測データと15年以上の実績をベースにした、再現性の高いテーピング技術を習得できます。修了証発行により新メニュー化が可能。テーピング対応で施術効果の持続性が高まり、リピート率向上につながります。
開催概要
会場：アンド・ステディ 日本橋人形町店（東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1A）
対象：整体師・柔道整復師・理学療法士・鍼灸師など施術に携わる方（資格・経験不問）
定員：4名（少人数・予約制）
受講料：49,800円（税込）
詳細・お申込：https://andsteady.com/taping/
施術家の方々からの「足のことをもっと深く学びたい」というご要望にお応えする形で本講座を設計しました。足から全身のバランスを整えるアプローチは、これからの整体・整骨院経営における大きな差別化ポイントになると考えています。受講者が少人数のうちに、ぜひ早めにご参加ください。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、整体師・柔道整復師・理学療法士等の施術家を対象とした「足専門テーピング講座」を日本橋人形町店にて開講します。５月22日（金）、５月24日（日）の２日程、14：00〜16：00で開催。
本講座は、１日で完結する、忙しい現代人のためのシンプル施術で、資格・経験は不問です。10,018人、36,988足の計測データと15年以上の実績をベースにした、再現性の高いテーピング技術を習得できます。修了証発行により新メニュー化が可能。テーピング対応で施術効果の持続性が高まり、リピート率向上につながります。
開催概要
会場：アンド・ステディ 日本橋人形町店（東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1A）
対象：整体師・柔道整復師・理学療法士・鍼灸師など施術に携わる方（資格・経験不問）
定員：4名（少人数・予約制）
受講料：49,800円（税込）
詳細・お申込：https://andsteady.com/taping/
施術家の方々からの「足のことをもっと深く学びたい」というご要望にお応えする形で本講座を設計しました。足から全身のバランスを整えるアプローチは、これからの整体・整骨院経営における大きな差別化ポイントになると考えています。受講者が少人数のうちに、ぜひ早めにご参加ください。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM