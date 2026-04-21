株式会社たきコーポレーション(本社：東京都中央区、代表取締役社長：滝澤 寿一)が取り組む社会貢献プロジェクト「TAKI SMILE DESIGN LABO(以下 SDL)」の一環として、2026年5月16日(土) 13:00より、たきコーポレーション本社にて、今日からできる社会貢献イベント「SMILE & DESIGN MARKET」を開催します。





今日からできる社会貢献イベント「SMILE & DESIGN MARKET」





■開催の背景と目的

「社会課題」という言葉に対し、心理的な距離を感じる方は少なくありません。本イベントは、デザイン制作の現場で働くSDLのメンバーが、国内外の活動を通じて出会った現地のたくましさや笑顔、そして「支援のリアル」を共有する場として企画いたしました。

「見る・聞く・知る」という体験を通じ、難しい知識がなくても楽しみながら参加できる「身近な社会貢献」の形を提案します。





【イベント概要】

イベント名： SMILE & DESIGN MARKET

開催日時 ： 2026年5月16日(土)13:00～17:00

会費 ： 無料(会場内にて活動へのご支援を承っております。)

会場 ： 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル3F

たきコーポレーション オフィスホール

アクセス ： 都営大江戸線「築地市場駅」より徒歩4分

https://www.taki.co.jp/about/#map





■お申し込みはこちら

https://smile-design-market-260516.peatix.com





当日の展示、グッズ販売イメージ





■主なプログラム内容

1. ステージイベント：支援の現場にある「熱量」に触れる

国内外で活躍する支援活動家やクリエイターをゲストに迎え、ライブ感あふれるトークセッションを実施します。





・トークセッション(13:00～)

登壇者：早川 千晶氏、坂田 ミギー氏、ちょんまげ隊長 ツン氏、東福 秀哉氏





・来場者参加型ミニ円卓トーク(14:10～)

ゲストと来場者が少人数でフラットに対話できる貴重な機会をご提供。





・スペシャルプレゼンテーション(15:40～)

ケニア人カメラマン、ヴィンセント氏による作品解説「Daily Life in Kibera」。





2. 展示コンテンツ：世界の日常を切り取る

・「世界のリアル」写真・イラスト展

キベラスラム出身カメラマンによる作品や、日本の中学生・大学院生がそれぞれの視点で捉えた現地の日常を展示。





・SDL活動紹介：デザインの力で笑顔をつくるSDLの活動内容を公開します。





3. マーケット(物販)：想いをつなぐプロダクト

・利益の80％を還元するエシカルファッションブランド「SHIFT80」(坂田 ミギー氏運営)のアイテム販売。





・ケニアの伝統的なビーズアクセサリーや、ネパールの職人によるハンドメイド羊毛グッズなど、現地の手仕事が光る限定商品をラインナップ。









■登壇者プロフィール

・早川 千晶氏

ケニア在住37年。世界放浪の旅の末ケニアに永住。撮影コーディネーター、アフリカを深く知る旅案内人。キベラスラムの孤児や困窮児童の学校マゴソスクールを運営。





・坂田 ミギー氏

NPO法人SHIFT80代表理事 / 株式会社こたつ共同CEO。クリエイティブディレクター / エッセイスト。SHIFT80ファウンダー。





・ちょんまげ隊長 ツン氏

角田 寛和氏。ちょんまげと甲冑がトレードマークのサッカー日本代表名物サポーター。FIFA公認ファンリーダー。福島を応援するドキュメンタリー映画「MARCH」プロデュース。





・東福 秀哉氏

株式会社たきコーポレーション アートディレクター。2017年よりネパールでの支援活動に従事。7年で延べ11名のボランティアを引率。





前回イベント開催時の様子





■寄付金の活用について

会場内には募金箱を設置しております。お寄せいただいた寄付金は、SDLが支援を継続しているケニアおよびネパールの活動支援のために全額活用させていただきます。









■「TAKI SMILE DESIGN LABO(SDL)」について

株式会社たきコーポレーションの有志社員による社会貢献プロジェクト。「デザイン制作の現場で働く私たちにできる社会貢献」をテーマに、国内外での笑顔を増やす活動を行っています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社たきコーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 滝澤 寿一

所在地 ： 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

事業内容： 広告・SPツール・Webサイトの企画制作、

企業・商品ブランディング、CI/VI、UI/UX開発他、

コミュニケーション全般の企画・設計・制作

URL ： https://www.taki.co.jp/









【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社たきコーポレーション スマイルデザインラボ宛

お問合せURL： https://www.taki.co.jp/contact/