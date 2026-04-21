福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡市博多区築港本町）では、ホテル1階『レストラン＆カフェ Lagoon（ラグーン）』にて、2026年5月8日から6月30日までホテル特製パフェなどをお好きなだけお楽しみ頂ける『夏のパフェ食べ放題 Season.1』を開催します。

初夏限定パフェを含む4種類の新作夏色パフェに加え、 毎年大人気の北海道ソフトとマンゴーの贅沢パフェや冷やしパイン、きなこわらび餅、おしるこも食べ放題

スパイス香る梅と赤紫蘇のパフェ(初夏限定パフェ)

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カルダモンやシナモンといったスパイスを閉じ込めた赤紫蘇のジュレに梅のジュレや梅の甘露煮、レモンシャーベットを合わせた爽やかな初夏限定のパフェです。ホテル内でのプレゼンで最も評価が高かったシェフの自信作を、ぜひご堪能ください。

抹茶と生チョコのパフェ

お客様からの人気の高い抹茶パフェ。今回は抹茶寒天をベースにホイップクリームや抹茶パンナコッタ、バニラアイスを重ね、仕上げに濃厚な生チョコをトッピングしました。抹茶の香りとほろ苦さに、生チョコの深いコクが重なり、最後まで飽きずに楽しめる味わいです。

ブルーベリーヨーグルトパフェ(初夏限定パフェ)

三色の寒天がきらめく葡萄ゼリーを底に敷き、まろやかなヨーグルトとバニラアイスを重ねました。 仕上げにブルーベリーとふんわりホイップを添え、濃厚なブルーベリーソースをとろりとかけた、 爽やかさと甘みが調和する贅沢パフェです。

塩キャラメルパフェ

しっとりとした塩キャラメルケーキとバニラアイスに香ばしい塩キャラメルソースをとろりとかけた、塩キャラメル尽くしのパフェです。グラスの中にはパンナコッタやコンフレークを重ね、食感の変化も楽しめる仕立てにしました。甘さの中にほんのりとした塩見が広がり、最後までバランスよく味わえる一品です。

北海道ソフトとマンゴーの贅沢パフェ

サクサクのコンフレークと甘酸っぱい冷凍マンゴーに、北海道十勝・新得町の北広牧場から直送された濃厚ソフトクリームを贅沢にのせた毎年大人気の贅沢パフェ。ミルクの豊かな風味が果実の甘みを引き立てる、飽きのこない味わいです。

冷やしパインときなこわらび餅など三種類のスイーツ

パフェ食べ放題企画で初めて提供する「冷やしパイン」の他、きなこわらび餅を提供。また、温かい「おしるこ」も食べ放題です。

初夏のフェアは「スパイス＆ハーブで美味しく整う初夏」

5月8日から6月30日まで、「美味しく整える」をテーマにスパイスとハーブを使った初夏のフェアを開催いたします。 ハーブやスパイスに深い造詣を持つ総料理長が手掛ける特別ランチや、味わいはもちろん香りと彩りを楽しめる和会席をご用意しました。 さらに、にんにくや唐辛子を効かせた秘伝の香味だれで味わう刺身膳、そしてほっとする味わいの煮込み料理・グヤーシュなど、スパイスやハーブを身近に感じられるメニューも登場します。 スパイス好きの方はもちろん、普段あまり馴染みのない方にもお楽しみいただけるフェアです。

夏のパフェ食べ放題Season.1

**\2,500 (前日までのご予約で\2,300)** **※未就学児は\1,200 (前日までのご予約で\1,100)、3歳以下無料** ※パフェ食べ放題に加え、フライドポテトやチキンナゲット、ホテル特製ミニカレーもお好きなだけ食べられる「PLUS」プランは\3,500(ドリンクバー付き。前日までのご予約で\2,980) **■開催期間／5月8日(金)から6月30日(火)** **■提供時間／14:00～16:00 （15:30ラストオーダー）** **■提供場所／レストラン＆カフェ Lagoon（ラグーン）** 【 U R L 】https://www.f-sunpalace.com/restaurant/lagoon/

福岡サンパレス ホテル＆ホールについて

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九州最大規模を誇るコンサートホールと宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を持つ福岡市博多区のベイサイドエリアにあるホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しています。 ・公式サイト https://www.f-sunpalace.com ・Instagram https://www.instagram.com/fukuokasunpalace/ ・Facebook https://www.facebook.com/fukuokasunpalace **【お客さまのお問い合わせ先】** 福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-282-0006（9：00～18：30）