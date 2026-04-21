エレクトロニック・サービス・イニシアチブ有限会社(所在地：岡山県総社市西坂台228番地、代表取締役社長：大垣 靖男、以下「ESI」)は、HeroDevs(所在地：8850 S 700 E #2437 Sandy, UT 84070 U.S.A.、CEO：Aaron Mitchell、以下「HeroDevs」)と、Never-Ending Support for Open Source(以下、NES)に関する販売代理店契約を2026年2月5日(木)に締結しました。





HeroDevs X ESI





ESIは2000年よりオープンソース製品を活用したシステム開発・セキュリティコンサルティング・ソースコード検査などを提供し、2008年からはPHPの延長保守サービスを展開してきました。現在はPHP5.4～8.1を対象とした「PHPセキュリティ保守サービス」を提供し、レガシー環境のセキュリティ維持に関する多数の実績を積み重ねています。今回の契約により、PHPに加えてJavaScript・Java・Pythonなど幅広いオープンソース製品に対する延長保守サービスを提供できる体制が整いました。HeroDevsが対応する多様な技術領域と、ESIが長年培ってきた延長保守のノウハウを組み合わせることで、EOL(End of Life)を迎えたオープンソース製品を安全に利用し続けるための支援体制を一層強化してまいります。









■ 契約締結の背景と目的

現在、多くのITシステムにおいてオープンソース製品は不可欠な存在です。しかし、企業が求める運用期間に対し、オープンソース製品のサポート期間は相対的に短く、EOL到来後のセキュリティリスクが課題となっています。





HeroDevsが提供するNESは、セキュリテコンプライアンスを遵守するために、EOLを迎えたオープンソース製品の代替可能なパッケージを提供します。レガシー環境を安全に利用し続けることを可能にする延長保守サービスです。すでにフォーチュン100企業の約半数を含む、グローバル900社以上の実績があり、多くの支持を受けています。





また、NESはAngularJS、Next.js、Vue.jsなどのJavaScriptフレームワーク、Spring、StrutsなどのJavaフレームワーク、PHP、DjangoなどのWeb系技術を含む多種多様な製品に対応しています。





本提携により両社の強みを統合し、より多くのお客様に対し、安心して使い続けられるオープンソース延長保守サービスを迅速に提供する体制を構築します。これにより、ITシステムに不可欠なセキュリティを維持しながら、企業のIT投資効果最大化に貢献してまいります。

また、ESIを通じて購入することで、日本語での契約手続きや国内決済、技術サポートなど、日本企業に適した導入環境を提供します。









■ ESI 代表取締役社長 大垣 靖男のコメント

「この度、HeroDevs社とのパートナーシップを正式に締結できたことを大変嬉しく思います。

ESIは2008年以来、企業のレガシー環境の安全な維持を支援することに尽力してまいりました。

今回の提携により、当社の国内サポート体制とHeroDevs社の広範なNES(Never-Ending Support)カバレッジを組み合わせることで、日本国内におけるオープンソースの保守期限切れに伴うリスク管理に対し、真に包括的なソリューションを提供できる体制が整いました。」









■ HeroDevs CEO Aaron Mitchell様よりコメントを頂戴いたしました。

「この度、ESI社とパートナーシップを締結し、日本市場において「Never-Ending Support(永続サポート)」を提供できることを大変嬉しく思います。

20年近くにわたる延長保守の専門知識と、日本市場に深く根ざした同社の実績は、我々にとって理想的なパートナーであることを証明しています。両社が協力することで、日本の企業の皆様が、高額なシステム移行とセキュリティリスクを抱えたままの運用という二択に迫られることは、もうありません。」









■ HeroDevsについて

HeroDevsは、オープンソースソフトウェアのサポート終了(EOL)に伴うリスク管理における信頼のリーダーです。同社は、重要なオープンソースソフトウェアが寿命を迎えた際に生じるセキュリティ、コンプライアンス、運用上の課題を特定し、解決し、未然に防ぐための支援を行っています。

主力サービスである「Never-Ending Support (NES)」は、AngularJSからSpring、.NETに至るまで、商用サポート付きの代替パッケージをそのまま導入可能な形で提供します。これらは各フレームワークのオリジナル開発者や主要な貢献者によって構築・保守されており、企業は自社のスケジュールに合わせて自由に移行計画を立てることが可能です。

金融、ヘルスケア、政府機関など、セキュリティと稼働時間の維持が不可欠な業界を中心にサービスを展開するHeroDevsは、Fortune 100企業の半数近くを含む900社以上の企業から厚い信頼を寄せられています。先を見越した脆弱性対策とエンタープライズレベルのサポートにより、HeroDevsは組織がビジネスを停滞させることなく前進し続けられるよう支援しています。





所在地 ： 8850 S 700 E #2437 Sandy, UT 84070 U.S.A.

代表者 ： CEO Aaron Mitchell

事業内容： オープンソース製品の延長セキュリティ保守サポート

URL ： https://www.herodevs.com/









■ 会社概要

エレクトロニック・サービス・イニシアチブ有限会社

所在地 ： 岡山県総社市西坂台228

代表者 ： 代表取締役社長 大垣 靖男

事業内容： オープンソース製品コンサルティング、

セキュリティ検査サービス、PHPセキュリティ保守サービス

URL ： https://www.es-i.jp/