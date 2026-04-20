本日4月20日(月)発売。KINUJO史上最上位モデル「Silk Premium Dryer」がパリコレのバックステージで採用。プロが絶賛した“速乾×スタイリング性能”の秘密とは。

株式会社KINUJOUma Wang2026AWコレクションの様子。

株式会社KINUJO（本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田智章）は、2026年4月20日に発売した最上位モデル「KINUJO Silk Premium Dryer（シルクプレミアムドライヤー）」が、この度パリ・ファッションウィーク（通称パリコレ）のバックステージにて、トップスタイリストたちのヘアメイキングを支えるツールとして活躍しました。1分1秒を争う過酷な現場で、モデルたちの髪をいかに守り、完璧なルックへと導いたのか。その実績と共に、本製品が提供する「プロクオリティのドライ体験」をご紹介します。

4月20日(月)全国発売を開始いたします。KINUJO Silk Premium Dryer

「Silk Premium Dryer」は、2.7㎥/分*のKINUJO史上トップクラスの大風量による速乾性と、独自技術「3レイヤーシルクテクノロジー」による高い保水力が特徴です。髪との距離を検知して温度を自動調節するセンシング機能を搭載。新たにボリューム・ケアモードと3種のアタッチメントも加わり、速乾と理想の仕上がりを両立します。

※ 自社基準にて測定

パリコレのバックステージを支えた「信頼」

世界的なトップブランドが集結するパリファッションウィーク、通称パリコレ。

そこでは、短時間で何度もヘアチェンジを行い、完璧なフォルムを作ることが求められます。

ダメージの悩むモデルたちを救ったのが、2.7㎥/分の圧倒的な風量と、髪を守る「シルクセンシング プラス」。多忙なスタイリストたちから「時短と仕上がりの美しさを両立できる唯一無二の道具」として高い評価を得ました。この様子は本年５月に新ムービーとして公開予定です。

Key Hairstylist 森本麻優氏はメゾンのバックステージでKINUJO製品を使用しモデルたちのランウェイを支援している。

ヘアスタイリスト（Artists Unit所属）。

2011年からパリ在住。パリのサロンでの勤務を経てヘアスタイリストに。

パリコレクションでは『Niccolo Pasqualetti』『Uma Wang』『HED MAYNER』などのヘアスタイリングを手がけるほか、Encens、Vogue、Harper's BAZAARなど媒体も多数。

Instagram：＠mayuhairstylist

https://models.com/people/mayu-morimoto

今回のショーに森本氏のassistantとして参加した間嶋崇裕氏。数多のモデルを担当し日本TOPレベルの実力を披露。

政府公認美容師ミシュランガイド「KAMI CHARISMA」二つ星受賞（4年連続）。10代でJNA1級取得からキャリアをスタート、表参道・池袋で『AMA TOKYO』4店舗を経営。著名人から厚い支持を得る一方、国内外でのセミナー講師、TV・CM出演、ヘアショー、アート審査員など活動は多岐にわたる。SNSブランディングコンサルタントとしても月間新規集客1000名超の店舗を輩出。美容を通じた社会貢献として被災地支援団体【CHARIIII】を主宰。

Instagram：＠amatokyo_takahiro0217

シルクテクノロジーが理想を叶える。

単なる速乾ではなく、髪との距離や状態に合わせて風を最適化する機能を搭載。ケアモードによる頭皮と髪への低刺激設計が、繰り返しのスタイリングが必要な現場で不可欠に。

付属の3種のアタッチメント（エアリー・ボリューム・ブロー）により、ランウェイの多様なコンセプトに1台で対応できる汎用性の高いプロフェッショナルツールとして活躍しました。

プロの仕上がりを、日常のバスタイム後に。

パリのランウェイを彩ったその技術を、ご家庭でもご実感いただけます。

指通りと、根元から立ち上がるふんわりとした仕上がりは、まさにサロン帰りのクオリティ。忙しい朝や疲れた夜でも、プロが認めた速乾性能でストレスフリーなヘアケアを提案。

アートピースのような佇まいを意識しながら、日常にも馴染む柔らかい色合いを採用。

■製品概要

〇製品名：Silk Premium Dryer（シルクプレミアムドライヤー）

〇カラー：クリアシルバー/アーバンブラウン

〇発売日：2026年4月20日（月）

〇価格：49,500円（税込）

〇販売場所：全国の家電量販店、美容サロン、公式オンラインショップ、Amazon公式、楽天公式ショップ、ZOZOコスメ公式ショップなど

〇URL：https://kinujo.jp/products_dryer_premium/

■KINUJOについて

KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに“美を彩る”企業を目指しています。すべての人の‟内面の美“を開花させるというフィロソフィーのもと、使う人の快適性と高機能を両立させる妥協のない製品創りを自負しております。2012年の創業以来、一貫した理念を貫き“ヘアケア家電のパイオニア”としてこれからも美容家電業界に貢献して参ります。

■会社概要

商号：株式会社KINUJO（キヌージョ）

代表取締役：浜田 智章

所在地：東京都千代田区六番町7-11

URL：https://www.kinujo.jp/