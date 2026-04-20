【新潟県上越市 道の駅 うみてらす名立】食べる、観る、体験する！日本海を望む絶景ロケーションで「名立GWフェスタ2026」開催！
互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)グループの株式会社ゆめ企画名立が運営する 「道の駅 うみてらす名立(https://www.umiterasu.co.jp/)」 （所在地：新潟県上越市、代表取締役：細谷貴雄）が一般社団法人山と海の環り舎(https://shinetuyamatoumi.hp.peraichi.com/)と共催で、2026年5月2日（土）から2026年5月6日（水・祝）の期間、ファミリーで一日中楽しめる「名立GWフェスタ2026」を開催いたします。
今年は、地域の魅力を再発見する「名立お宝クイズラリー」を初企画として実施。
全問回答者にはキッチンカーで使える割引券をプレゼントするなど、お得に楽しくうみてらす名立館内を巡っていただけます。
「名立GWフェスタ2026」 概要
■開催日：2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水・祝)
■会場：道の駅 うみてらす名立
共催：一般社団法人山と海の環り舎
共催：株式会社ゆめ企画名立
後援：上越市 （※令和8年度上越市独自予算を活用しています。）
１．【目玉企画】参加無料！「名立お宝クイズラリー」
道の駅うみてらす名立館内を巡り、名立の「お宝（魅力）」にまつわるクイズに挑戦！名立の歴史や文化を学びながら、お得にグルメを満喫できるGW限定の特別企画です。
・開催日：2026年5月2日(土)～5月6日(水・祝)
・時間：各日10:30より受付（受付場所：正面入り口休憩棟）
・場所：道の駅 うみてらす名立館内
・参加費：無料
・定員：先着50名様限定
・特典：全問回答者には、キッチンカーで使える「100円引き券」をプレゼント
2．【体験】大迫力！緊急車両や働く車がやってくる！
お子様に大人気の「パトカー」や「消防車」をはじめとする働く車が大型バス駐車場に集結。乗車体験や写真撮影が楽しめます。
【緊急車両の展示・乗車体験】
・開催日：2026年5月3日(日・祝)
・時間：11:00～14:00
・場所：大型バス駐車場
・参加費：無料
※出動要請が入った場合や荒天の際は、中止となる可能性があります。
【働く車がやってくる！株式会社牛木組】
・開催日：2026年5月5日(火・祝)
・時間：10:00～15:00
・場所：大型バス駐車場
・参加費：無料
３．【ステージ】上越地方を代表するエンターテイナーが日替わりで登場！
海沿いの芝生エリアや大型バス駐車場のスペシャルステージでは、上越高校ダンス部や名立太鼓連中、チアリーディング、キッズダンスなど、地元の熱気あふれるパフォーマンスが連日繰り広げられます。
上越高校ダンス部
【上越高校ダンス部】
・開催日：2026年5月3日(日・祝)
・時間：11:00～ 20分程度
・場所：海沿い芝生エリア
和太鼓集団 名立太鼓連中
【和太鼓集団 名立太鼓連中】
・開催日：2026年5月4日(月・祝)
・時間：11:00～
・場所：大型バス駐車場
ワセダクラブ チアリーディング
【ワセダクラブ チアリーディング】
・開催日：2026年5月4日(月・祝)
・時間：14:00～
・場所：海沿い芝生エリア
S.O.Pダンススクール
【S.O.Pダンススクール】
・開催日：2026年5月5日(火・祝)
・時間：11:00～
・場所：海沿い芝生エリア
WPエンターテイメント
【WPエンターテイメント】
・開催日：2026年5月5日(火・祝)
・時間：14:00～
・場所：海沿い芝生エリア
４．【グルメ】香ばしい香りが漂う「うみてらす名立名物・浜焼き」
うみてらす名立名物「浜焼き」
正面入り口前には食彩コーナーが登場。
ホタテ、イカ、つぶ貝、イイダコをその場で焼き上げるうみてらす名立名物「浜焼き」のほか、人気のキッチンカーが日替わりで出店します。
・開催日：2026年5月2日(土)～5月6日(水・祝)
・時間：10:00～15:00
・場所：正面入り口前
一般社団法人山と海の環り舎
一般社団法人山と海の環り舎
設立：令和6年6月
所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1（うみてらす名立内）
代表理事：小林達矢
事業内容：地域連携の推進やイベントの企画、運営、旅行事業（新潟県知事登録旅行業地域-476号）
URL https://shinetuyamatoumi.hp.peraichi.com/
Instagram https://www.instagram.com/nadachi_yamatoumi/
株式会社 ゆめ企画名立
株式会社 ゆめ企画名立
設立：
平成11年10月
平成12年7月うみてらす名立を運営
平成20年9月道の駅供用開始
所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1
代表取締役：細谷貴雄
運営施設：道の駅うみてらす名立
施設規模：お土産コーナー、鮮魚市場、うまいもん横丁、 海鮮レストラン海のだいどこや、温浴施設ゆらら、 屋内プール、ホテル光鱗（客室25室）、宴会場、駐車場230台
URL https://www.umiterasu.co.jp/
Instagram https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/
道の駅うみてらす名立外観
１階食彩鮮魚市場
日本海から望む幻想的な夕日
海鮮レストラン「海のだいどこや」
ホテル【光鱗】
名立の湯【ゆらら】
ゆらら２階【夕日てらす】
「食べる・寛ぐ・遊ぶ」がひとつになった複合施設 「うみてらす名立」
日本海を一望できるロケーションからは、夕日が空と海を茜色に染める幻想的な景色が広がります。
館内には、新鮮な海の幸を味わえる海鮮レストラン「海のだいどこや」や、7つのお風呂で寛ぐ「名立の湯ゆらら」、屋内プールをはじめ、宿泊施設「ホテル光鱗（こうりん）」も併設。
ホテルでは、地元名立漁港で水揚げされた魚介を使った会席料理や、ゆったりとした客室から望む日本海の絶景が人気です。
夕食は、「食彩鮮魚市場」でお好きな魚を自分で選んで、その場でお刺身や焼き魚に！
“自分で選ぶ楽しさ”が味わえる、ホテル光鱗ならではの宿泊プランもおすすめです。
海とともに過ごすひとときを通じて、地域の魅力と心安らぐ時間を提供しています。
その他運営施設
くわどり湯ったり村
所在地：新潟県上越市皆口601
施設規模：客室12室、レストラン、温泉（内湯、露天風呂）、宴会場、休憩室
URL https://kuwadori.jp/