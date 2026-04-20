【新潟県上越市 道の駅 うみてらす名立】食べる、観る、体験する！日本海を望む絶景ロケーションで「名立GWフェスタ2026」開催！

互恵株式会社

互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)グループの株式会社ゆめ企画名立が運営する 「道の駅 うみてらす名立(https://www.umiterasu.co.jp/)」 （所在地：新潟県上越市、代表取締役：細谷貴雄）が一般社団法人山と海の環り舎(https://shinetuyamatoumi.hp.peraichi.com/)と共催で、2026年5月2日（土）から2026年5月6日（水・祝）の期間、ファミリーで一日中楽しめる「名立GWフェスタ2026」を開催いたします。

今年は、地域の魅力を再発見する「名立お宝クイズラリー」を初企画として実施。

全問回答者にはキッチンカーで使える割引券をプレゼントするなど、お得に楽しくうみてらす名立館内を巡っていただけます。

「名立GWフェスタ2026」 概要

■開催日：2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水・祝)

■会場：道の駅 うみてらす名立

共催：一般社団法人山と海の環り舎

共催：株式会社ゆめ企画名立

後援：上越市 （※令和8年度上越市独自予算を活用しています。）

１．【目玉企画】参加無料！「名立お宝クイズラリー」

道の駅うみてらす名立館内を巡り、名立の「お宝（魅力）」にまつわるクイズに挑戦！名立の歴史や文化を学びながら、お得にグルメを満喫できるGW限定の特別企画です。

・開催日：2026年5月2日(土)～5月6日(水・祝)

・時間：各日10:30より受付（受付場所：正面入り口休憩棟）

・場所：道の駅 うみてらす名立館内

・参加費：無料

・定員：先着50名様限定

・特典：全問回答者には、キッチンカーで使える「100円引き券」をプレゼント

2．【体験】大迫力！緊急車両や働く車がやってくる！

お子様に大人気の「パトカー」や「消防車」をはじめとする働く車が大型バス駐車場に集結。乗車体験や写真撮影が楽しめます。

【緊急車両の展示・乗車体験】

・開催日：2026年5月3日(日・祝)

・時間：11:00～14:00

・場所：大型バス駐車場

・参加費：無料

※出動要請が入った場合や荒天の際は、中止となる可能性があります。

【働く車がやってくる！株式会社牛木組】

・開催日：2026年5月5日(火・祝)

・時間：10:00～15:00

・場所：大型バス駐車場

・参加費：無料

３．【ステージ】上越地方を代表するエンターテイナーが日替わりで登場！

海沿いの芝生エリアや大型バス駐車場のスペシャルステージでは、上越高校ダンス部や名立太鼓連中、チアリーディング、キッズダンスなど、地元の熱気あふれるパフォーマンスが連日繰り広げられます。

上越高校ダンス部

【上越高校ダンス部】

・開催日：2026年5月3日(日・祝)

・時間：11:00～ 20分程度

・場所：海沿い芝生エリア

和太鼓集団 名立太鼓連中

【和太鼓集団 名立太鼓連中】

・開催日：2026年5月4日(月・祝)

・時間：11:00～

・場所：大型バス駐車場

ワセダクラブ チアリーディング

【ワセダクラブ チアリーディング】

・開催日：2026年5月4日(月・祝)

・時間：14:00～

・場所：海沿い芝生エリア

S.O.Pダンススクール

【S.O.Pダンススクール】

・開催日：2026年5月5日(火・祝)

・時間：11:00～

・場所：海沿い芝生エリア

WPエンターテイメント

【WPエンターテイメント】

・開催日：2026年5月5日(火・祝)

・時間：14:00～

・場所：海沿い芝生エリア

４．【グルメ】香ばしい香りが漂う「うみてらす名立名物・浜焼き」

うみてらす名立名物「浜焼き」

正面入り口前には食彩コーナーが登場。

ホタテ、イカ、つぶ貝、イイダコをその場で焼き上げるうみてらす名立名物「浜焼き」のほか、人気のキッチンカーが日替わりで出店します。

・開催日：2026年5月2日(土)～5月6日(水・祝)

・時間：10:00～15:00

・場所：正面入り口前

一般社団法人山と海の環り舎

一般社団法人山と海の環り舎

設立：令和6年6月

所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1（うみてらす名立内）

代表理事：小林達矢

事業内容：地域連携の推進やイベントの企画、運営、旅行事業（新潟県知事登録旅行業地域-476号）

URL https://shinetuyamatoumi.hp.peraichi.com/

Instagram https://www.instagram.com/nadachi_yamatoumi/

株式会社 ゆめ企画名立

株式会社 ゆめ企画名立

設立：

平成11年10月

平成12年7月うみてらす名立を運営

平成20年9月道の駅供用開始

所在地：新潟県上越市名立区名立大町4280-1

代表取締役：細谷貴雄

運営施設：道の駅うみてらす名立

施設規模：お土産コーナー、鮮魚市場、うまいもん横丁、 海鮮レストラン海のだいどこや、温浴施設ゆらら、 屋内プール、ホテル光鱗（客室25室）、宴会場、駐車場230台

URL https://www.umiterasu.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/umiterasu_nadachi/

道の駅うみてらす名立外観１階食彩鮮魚市場日本海から望む幻想的な夕日海鮮レストラン「海のだいどこや」

ホテル【光鱗】

名立の湯【ゆらら】

ゆらら２階【夕日てらす】

「食べる・寛ぐ・遊ぶ」がひとつになった複合施設 「うみてらす名立」

日本海を一望できるロケーションからは、夕日が空と海を茜色に染める幻想的な景色が広がります。

館内には、新鮮な海の幸を味わえる海鮮レストラン「海のだいどこや」や、7つのお風呂で寛ぐ「名立の湯ゆらら」、屋内プールをはじめ、宿泊施設「ホテル光鱗（こうりん）」も併設。

ホテルでは、地元名立漁港で水揚げされた魚介を使った会席料理や、ゆったりとした客室から望む日本海の絶景が人気です。

夕食は、「食彩鮮魚市場」でお好きな魚を自分で選んで、その場でお刺身や焼き魚に！

“自分で選ぶ楽しさ”が味わえる、ホテル光鱗ならではの宿泊プランもおすすめです。



海とともに過ごすひとときを通じて、地域の魅力と心安らぐ時間を提供しています。

その他運営施設

くわどり湯ったり村

所在地：新潟県上越市皆口601

施設規模：客室12室、レストラン、温泉（内湯、露天風呂）、宴会場、休憩室

URL https://kuwadori.jp/