ELEMOs合同会社(本社：千葉県千葉市)は、免許不要で公道走行が可能な特定小型四輪の新フラグシップライン「ELEGRAN(エレグラン)シリーズ」を本日2026年4月20日(月)に発表し、同日より先行予約受付を開始いたします。





ELEGRAN(エレグラン)シリーズ





シリーズの中核となる「ELEGRAN G-class(エレグラン ジークラス)」は、ツインバッテリーシステムによる航続距離約130km、勾配30％の坂道走破性能、約220Lの大容量かつ高級感溢れるクローズドボックスを備えた特定小型四輪の最上位モデル。手軽さを追求した既存シリーズとは一線を画す、“上質”という新たな選択肢を市場に提示します。









■ 新たなフラグシップモデル誕生の背景 ──“手軽さ”から“上質”へ

ELEMOsはこれまで、「ELEMOs4 REBORN」「エレカーゴ」「エレポーター」など、実用性に特化した特定小型EV四輪を展開してきました。

一方で「免許返納後も自動車と同等の快適性が欲しい」「所有する歓びを感じられる特別な一台に乗りたい」というお声が、オーナー様から数多く寄せられていました。





このニーズに応える形で誕生したのが、新たなELEMOsのフラグシップライン「ELEGRAN(エレグラン)シリーズ」です。デザイン・走行性能・快適性のすべてを最上位レベルで再構築し、特定小型EV四輪における“上質”という新たな価値軸を提案します。





ELEGRAN G-class





■ ELEGRAN G-class ── 上質と高機能を極めた新しい選択肢

シリーズの中核を成す「ELEGRAN G-class」は、後方に高級感溢れるクローズドボックスを搭載したフラグシップモデルです。スパークリングブロンズのボディが静かに輝き、ダンパーによるソフトオープン・ソフトクローズが安全性を確保しながら優雅な所作を演出します。





ELEGRAN後部





ボックス内部はワインレッドカラーの上質な生地を採用。約220L(縦595mm×横570mm×高さ650mm)の大容量積載を実現し、外観の美しさを損なわず制約の少ない日常使いを可能にしました。





ELEGRANクローズドボックス





■ 特定小型最長クラス・ツインバッテリーで航続距離約130km

ELEGRANシリーズでは2基のバッテリーを同時接続できる「ツインバッテリーシステム」を採用。27Ahバッテリー2基の搭載で、1回の充電(約6時間)で航続距離約130kmを実現しました。※使用環境により異なる

これは現時点で特定小型四輪として最長クラスの走行距離です。





頻繁な充電から解放されることで、日常の街乗りにおける充電回数は大幅に減少。バッテリーは電気自動車にも用いられる三元系の高性能リチウムイオンバッテリーで、繰り返し充電は500～700回が目安となります。※使用環境により異なる









■ デザインだけではない、確かな走行性能

ELEGRANシリーズは、特定小型最高レベルの後輪500W(250W×2)ツインモーターを搭載。滑らかな走り出しと、勾配30％の坂道を走破する力強いパワーを両立しています。





タイヤサイズは既存モデルの11インチから13インチへとサイズアップ。路面ノイズへの強さと直進安定性が大幅に向上しました。ブレーキには右ブレーキで前後輪、左ブレーキで後輪を制動する油圧式オイルブレーキシステムを採用。少ない力で確実な制動が可能です。





ELEGRAN足回り





■ HSA・RBシステム標準装備 ── 自動車水準の安全性能

ELEGRANシリーズには、自動車に搭載されるような先進的な安全システムを標準装備しました。





＜HSAシステム(坂道発進補助装置)＞

停車時に車両が後ろへ下がらないよう自動でブレーキがかかり、アクセルをひねればスムーズに発進。坂道発進時の不安を解消します。





＜RBシステム(回生ブレーキ)＞

アクセルを離すと回生ブレーキが作動。エンジンブレーキのような役割を果たし、自動車やバイクに近い自然な乗り心地を実現します。下り坂でもスピードが出づらい設計で、安全性を高めます。





＜サイドブレーキ・デュアルキーシステム＞

サイドブレーキで電源OFF時の物理ロックが可能。

鍵はカードキーのタッチによるデジタル起動と、従来のキー差し込みによるアナログ起動のどちらにも対応しています。









■ ラグジュアリーを支える快適装備

座り心地にもフラグシップならではのこだわりを凝縮。人間工学に基づいた背面角度と、長時間乗車でも疲れない適度な硬さ・包み込む質感のシートを採用しました。

シート位置は前後に可動し、乗る方の体格を選びません。オプションで肘掛けの装備も可能です。





ELEGRANシート





■ ELEGRANシリーズ ラインナップ

【ELEGRAN F-class(エレグラン エフクラス)】

後方をフレームタイプとしたことで積載の自由度を高めたエレガントカーゴモデル。

メーカー希望小売価格：488,000円～(税込)





【ELEGRAN G-class(エレグラン ジークラス)】

上質な外観と利便性を追求。約220Lの大容量クローズドボックスを搭載した主力モデル。

メーカー希望小売価格：528,000円～(税込)





【SUPER ELEGRAN(スーパーエレグラン)】

ルーフ構造とウインドスクリーンを装備した雨や風を軽減する快適性特化モデル。

メーカー希望小売価格：698,000円～(税込)





ELEGRAN(エレグラン)ラインナップ





■ ELEGRAN発売記念 先行予約キャンペーン

ELEGRANシリーズの発売を記念し、先行予約キャンペーンを実施します。





キャンペーン名：ELEGRAN発売記念 先行予約キャンペーン

対象 ：ELEGRANシリーズ全モデル

特典 ：初回バッテリー購入代金 40,000円割引

期間 ：2026年4月20日(月)～7月30日(木)

購入方法 ：ELEMOs公式ストア( https://elemos.jp/officialstore/ )









■ 代表コメント「ELEMOsが描く未来」

ELEMOsは「誰もが自由に外出できる社会」を目指し、デザイン性・安全性・利便性を兼ね備えたモビリティ開発を推進してまいりました。

この度発表するELEGRANシリーズは、特定小型四輪における“上質”という新しい価値を市場に提示する、当社にとって大きな一歩です。免許不要という手軽さを保ちながら、所有する歓びと長時間の快適性を両立させた一台を、ぜひ体感いただきたく存じます。









【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階(1E)

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 特定小型モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【メーカー希望小売価格と購入方法】

日本全国対応、ELEMOs公式ストアにて先行予約受付中( https://elemos.jp/officialstore/ )

ELEGRAN F-class：488,000円～(税込)

ELEGRAN G-class：528,000円～(税込)

SUPER ELEGRAN ：698,000円～(税込)

※公式ストアでの購入がわかりづらい場合は電話やメールでもサポート可能です。









【ELEGRAN製品ページ】

ELEGRAN F-class： https://elemos.jp/product/elegran-f-class/

ELEGRAN G-class： https://elemos.jp/product/elegran-g-class/

SUPER ELEGRAN ： https://elemos.jp/product/superelegran/