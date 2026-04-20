株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「月刊ピアノ 2026年5月号」を、2026年4月20日に発売いたします。

【特集】は「今さら聞けない？ やっぱり知りたい！ タブレット楽譜入門」。近年、コンサートや生演奏の場面で、ピアニストや演奏家がタブレット楽譜を使用する姿を目にする機会が増えてきました。一方で、「タブレット楽譜って本当に便利なの？」「紙の楽譜とどう違うの？」と、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。今回は小池宏幸さんにご指南いただきながら、《タブレット楽譜の初歩》について、初心者にもわかりやすく解説します。 【スペシャルインタビュー】は、2026年4月22日に自身初の1stフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』をリリースする生田絵梨花さんが登場。アルバムタイトルに込めた想いや、制作にあたって大切にしていること、そしてこれから挑戦したい未来について迫ります。 さらに、アルバム収録曲「今も、ありがとう」（生田絵梨花）のピアノ・ソロ楽譜も掲載。ご本人に伺った、この曲のお気に入りポイントにも注目です。 【Catch Up!!】は、2025年ブレイク芸人ランキング第1位を獲得した大注目の芸人・青木マッチョさん。幼少期から続けてきたピアノをはじめ、さまざまな楽器を演奏するなど音楽をこよなく愛する青木さんに、そのルーツや魅力についてお話を伺いました。 【Report】では、2026年3月21日に開催された、月刊ピアノ読者が主役の演奏体験イベント『月刊ピアノ×ミャクミャクストリートピアノ』の模様をレポート。笑顔と音楽に包まれた、当日の温かなひとときをお届けします。 さらに、浜離宮朝日ホールで開催された、久保壮希デビューピアノコンサート『PIACERE』の様子もレポート。親しみのある“そうちゃん”としての姿とは異なる、ピアニスト・久保壮希として初めてステージに臨んだ、その記念すべき瞬間をお伝えします。 【インタビュー】では、2026年5月に自身初のアレンジ楽譜集『やさしいピアノソロ まるっとアレンジ！ まなまるピアノ・コレクション～定番J-pop～』を発売するピアノタレント・まなまる（永藤まな）さんと、バレエの躍動感や美しさを詰め込んだアルバム『バレエ・ファンタジー』をリリースされた菊池洋子さんが登場します。また、【ジャズピアニストの肖像】第10回には、永武幹子さんをお迎えします。 また、30周年を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催します。あなたの思い出の1曲を教えてください！さらに、読者の皆さんに「月ピ愛」を語っていただく「30周年企画 読者が語る“わたしと月ピ”」や、史上初・編集部によるラジオ企画「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」も♪ふるってご参加＆ご応募ください！ 楽譜コーナーでは、「爆裂愛してる」（M!LK）、TBS系日曜劇場『リブート』主題歌「Again」（Mr.Children）、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。テグ編』主題歌「パズル」（幾田りら）、「Five」（嵐）、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」（生田絵梨花）、小中学生の間で人気の「トゥントゥントゥンサフールに恋している」（ザビャン）、弾き語りの「ひこうき雲」（荒井由実）、「天国と地獄」（オッフェンバック）、「『おもちゃの交響曲』第1楽章より」など、多彩なラインナップをお届けします。 連載では、春畑セロリさんによる〈セロリの電Pパーク！〉で、TVアニメ『キテレツ大百科』より「はじめてのチュウ」（あんしんパパ）を掲載。事務員Gさんは「RIDE ON TIME」（山下達郎）、ござさんは「赤いスイートピー（ボサノバ風）」（松田聖子）、ずっしーさんのアレンジによる「日常」（Official髭男dism）。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！

★お知らせ★

2026年7月号で創刊30周年を迎える『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年をとおしてお届けしていきます。 【企画1】どの号が元ネタ？今月の復刻表紙クイズ 創刊30周年イヤーを記念して、歴代の表紙のうち、ある1号の構図を再現した“セルフオマージュ表紙”を毎号クイズでお届けしていきます。正解は次号で発表！ 【企画2】12カ月でメロディが完成！「今月の1音」企画 今年の背表紙には、毎号音符が1つずつ入ります。1年分がそろうとメロディとして現れる仕掛けです。どんなメロディになるのか、ぜひ毎月、背表紙もいっしょにチェックしてみてください。 【企画3】制作ウラ話も！？“月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ” 30周年を記念した“月刊ピアノ初”のラジオ企画『月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ』がスタート！YouTubeとSpotifyでお聞きいただけます。第4回は4月10日(金)より配信中。作業用BGMや家事の合間など、耳のお供としてぜひお聴きください♪ ●YouTubeはこちら https://youtube.com/playlist?list=PLQxa0H0eZ1v6mlderVuXXL97JUXd8HFwQ&si=8A8xvvN7hZ8DZMu0 ●Spotifyはこちら https://open.spotify.com/show/0LWEIROch6assMkvyJHn0U?si=0276fc122ea14e72 【企画4】月ピ読者が選ぶ！人気曲総選挙 1996年に創刊された『月刊ピアノ』。30年間で掲載した楽譜はなんと4,542曲！（2026年3月号現在）。この節目を記念して、読者が選ぶ人気曲投票を開催します。10年ごとに集計されたアンケートフォームから、あなたの思い出の曲を教えてください♪ ●1996年7月号～2006年6月号：https://ymh.jp/GTM01102810_ninkikyoku ●2006年7月号～2016年6月号：https://ymh.jp/ninkikyoku02 ●2016年7月号～2026年4月号：https://ymh.jp/ninkikyoku03 【企画5】月ピ30周年記念イヤー読者インタビュー募集！ 2026年7月号で30周年を迎える月刊ピアノ。そこで2月号から6カ月にわたり、月ピとの歩みや、思い出に残っている記事や曲などを一緒に振り返ってくれる読者さんを募集します。下記のアンケートフォームより『読者インタビュー応募』と記載してお送りください。 jp.surveymonkey.com/r/WHY25FZ

【収載楽曲】 ●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション ・爆裂愛してる（M!LK） ・Again（Mr.Children） *TBS系日曜劇場『リブート』主題歌 ・パズル（幾田りら） *ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。テグ編』主題歌 ・Five（嵐） ●ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ ・トゥントゥントゥン サフールに恋している（ザビャン） ●気軽に楽しむ!! かんたん弾き語り♪ ・ひこうき雲（荒井由実） ●30周年イヤー記念・豪華スペシャルアレンジ ・今も、ありがとう（生田絵梨花） *TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ ●これなら弾ける！らくサビPiano ・天国と地獄（オッフェンバック） ●講座連動アレンジスコア ござ式 All that Piano Arrange PartII ・赤いスイートピー（松田聖子） ●ずっしーの Arrange Chips ・日常（Official髭男dism） ●事務員Gのアレンジ交差点 ・RIDE ON TIME（山下達郎） ●アイ・ラブ・クラシック ・『おもちゃの交響曲』 第1楽章より ●講座連動アレンジスコア セロリの電Pパーク！ ・はじめてのチュウ（あんしんパパ） *TVアニメ『キテレツ大百科』より

商品詳細

月刊ピアノ 2026年5月号

定価：1,210円（10%税込） 仕様：A4変型判縦／116ページ 発売日：2026年4月20日発売 JAN：4912076250561 商品コード：GTM01102950 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102950

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076250561 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTQKZSF9

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP