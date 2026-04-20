ゲーム・アプリのアップデート「面倒」「不具合が心配」の声も。OSアップデートのタイミングと印象とは？

株式会社NEXER

■ゲーム・アプリのアップデート、ユーザーはどう感じている？

スマートフォンを使っていれば、誰もが一度は経験するOSやアプリのアップデート通知。

「すぐに更新する派」「しばらく様子を見る派」「面倒だから放置してしまう派」など、人によって対応はさまざまです。

新機能の追加やセキュリティの強化といったメリットがある一方で、「不具合が起きるかもしれない」「時間がかかって面倒」といった不安の声も少なくありません。

ということで今回はQエースと共同で、事前調査で「ゲームやアプリを利用したことがある」と回答した全国の男女400名を対象に「ゲーム・アプリのアップデートに対する意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとQエースによる調査」である旨の記載

・株式会社Qエース（https://q-ace.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://q-ace.co.jp/column/ゲーム・アプリのアップデート「面倒」「不具合/(https://q-ace.co.jp/column/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8c%e9%9d%a2%e5%80%92%e3%80%8d%e3%80%8c%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88/)）へのリンク設置

「ゲーム・アプリのアップデートに対する意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月10日 ～ 3月23日

調査対象者：事前調査で「ゲームやアプリを利用したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：iOSやAndroidのOSアップデートはすぐ行いますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：ゲームやアプリのアップデート後に不具合が発生した経験はありますか？

質問4：どのような不具合でしたか？

質問5：ゲームやアプリのアップデートに対してどのような印象を持っていますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：ゲームやアプリのアップデートに関して「こうだったら良いのに」と思うことはありますか？

質問8：それはどんなことですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■39.5％が、OSアップデートを「すぐに行う」と回答

まず、iOSやAndroidのOSアップデートをすぐ行うかどうかを聞いてみました。

その結果「すぐに行う」が39.5％で最多となりました。

次いで「少し様子を見てから行う」が24.3％、「自動更新にしている」が16.3％、「面倒なので放置しがち」が10.5％、「かなり様子を見てから行う」が8.3％という結果です。

約4割の人がすぐにアップデートを行っている一方で、「少し様子を見てから行う」「かなり様子を見てから行う」を合わせると、3割以上がすぐにはアップデートしない慎重派であることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「すぐに行う」と回答した方

・アップデートしなかったら不具合とか起きそうだから。（10代・男性）

・どうせいずれはアップデートしなければいけないから。（20代・女性）

・常に最新にしておきたいから。（30代・男性）

「少し様子を見てから行う・かなり様子を見てから行う」と回答した方

・バグなどが発生している場合があるから。（20代・女性）

・アップデートの初期不良もあるから。（20代・男性）

・アップデートして、かえって、つかいづらかったから。（30代・女性）

「面倒なので放置しがち」と回答した方

・アップデートをしたあとに不具合が起きたり使いづらさを感じるのが嫌だから。（30代・女性）

・時間が凄くかかるから。（30代・女性）

・アップデートで時間を取られたくないから。（40代・男性）

「すぐに行う」人は、不具合の予防やセキュリティへの意識が高く、早めに対応しておきたいという安心感を理由に挙げています。一方で「様子を見る」人はアップデート直後の不具合を懸念しており、慎重になっている様子がうかがえます。

「面倒なので放置しがち」と回答した人の中には、アップデートに時間がかかることや、操作感が変わってしまうことへの抵抗感を理由に挙げる声もありました。

■24.0％が、アップデート後に「不具合が発生した経験がある」と回答

続いて、ゲームやアプリのアップデート後に不具合が発生した経験があるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」は24.0％、「ない」は76.0％でした。

約4人に1人がアップデート後に何らかのトラブルを経験しているという結果は、決して少なくない割合といえるでしょう。

どのような不具合だったかも聞いてみたので、一部を紹介します。

どのような不具合でしたか？

・すぐにアプリが落ちる。（30代・女性）

・動作が重く強制終了する。（30代・女性）

・ゲームの動作が止まったり、ホーム画面に戻ったりした。（30代・女性）

・電池の減りが早くなること。（30代・女性）

・フリーズして一切動かなくなった。（40代・男性）

・起動しない。（40代・男性）

具体的な不具合としては「アプリが起動しない」「フリーズして動かなくなる」「動作が重くなる」といった声が目立ちました。さらに、バッテリーの消耗が激しくなったという意見も見られ、アップデートの影響は動作面だけにとどまらないことがわかります。

こうした体験が、先ほどの「様子を見てからアップデートする」という慎重な姿勢につながっているのかもしれません。

■31.8％が、アップデートの印象は「セキュリティのため必要だと思う」と回答

続いて、ゲームやアプリのアップデートに対してどのような印象を持っているかを聞いてみました。

最も多かったのは「セキュリティのため必要だと思う」で31.8％でした。

次いで「面倒だと感じる」が29.8％、「不具合が心配」が20.8％と続いています。

セキュリティの重要性を感じている人が最多である一方、「面倒だと感じる」「不具合が心配」を合わせると50.6％にのぼり、半数以上の人がアップデートに対してネガティブな印象も持っていることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「セキュリティのため必要だと思う」と回答した方

・アップデートでセキュリティ面を強化していくことができるのがオンラインである強みだと思っているから。（20代・女性）

・ウイルスなどあったらだめだから。（20代・男性）

・詐欺などに遭いたくないので。（20代・男性）

「面倒だと感じる」と回答した方

・頻繁にあると面倒だなと思うので。（20代・女性）

・いちいち面倒だから。（20代・女性）

・時間がかかるから。（30代・女性）

「不具合が心配」と回答した方

・バグが怖いから少しは様子見。（20代・男性）

・不具合が起きていることが多いから。（30代・女性）

・不具合によってデータが消えたりしたら嫌だし、不具合に対応するのが面倒なため。（30代・女性）

「セキュリティのため必要」と回答した人は、個人情報の保護やウイルス対策を理由に挙げるケースが多く見られました。「面倒だと感じる」という人の中には、アップデートの頻度が高いことへの不満を抱えている声もあります。

■18.0％が、アップデートに関して「こうだったら良いのに」と思うことが「ある」と回答

最後に、ゲームやアプリのアップデートに関して「こうだったら良いのに」と思うことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」は18.0％、「ない」は82.0％でした。

多くの人は現状のアップデートの仕組みに不満はないようですが、約2割の人には改善への期待があることがわかります。

では、具体的にどんなことを望んでいるのでしょうか。

それはどんなことですか？

・再ログインがなくなる。（30代・女性）

・短時間で終わること。（30代・男性）

・アプデ後の不具合調査のアンケートを配信してほしい。（30代・女性）

・たとえば、こういう不具合が起きたらこうする、など事前に予想できる不具合と対策を記載してほしい。（30代・女性）

・最低限デバッグをしてほしい。（40代・男性）

・容量が少なく動作に影響を与えないようなアップデートがあればうれしい。（40代・男性）

「短時間で終わってほしい」という声が特に多く、アップデートの所要時間に対する不満は強いようです。また「事前に不具合の可能性と対策を知らせてほしい」という具体的な提案や、「再ログインの手間をなくしてほしい」という切実な要望もありました。

ユーザーがより安心してアップデートに臨めるような仕組みづくりが求められているといえるでしょう。

■まとめ

今回の調査では、ゲーム・アプリのアップデートに対するユーザーの意識が明らかになりました。約4割がOSアップデートをすぐに行う一方で、3割以上が様子を見てから対応しており、慎重派も決して少なくありません。

アップデートの印象としては「セキュリティのため必要」が最多でしたが、「面倒」「不具合が心配」といったネガティブな声を合わせると半数を超えました。

ユーザーが安心してアップデートを進められるよう、事前の十分なテストやわかりやすいアップデート内容の告知、そしてトラブル発生時の迅速な対応が、アプリやゲームの品質管理において今後ますます重要になっていくのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

＜記事等でのご利用にあたって＞ 今回ご紹介した調査結果は、株式会社NEXERとQエースによる共同調査に基づいております。 本調査の内容を引用・転載される際は、出典元であるこちらの記事へのリンク設置をお願いいたします。

（記事リンクはこちら(https://q-ace.co.jp/column/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8c%e9%9d%a2%e5%80%92%e3%80%8d%e3%80%8c%e4%b8%8d%e5%85%b7%e5%90%88/)）

【株式会社Qエースについて】

所在地：〒600-8490 京都府京都市下京区立中町495番地 大宮MOMOビル4階

代表取締役：鳥居 良司

事業内容：ソフトウェアデバッグ・品質保証事業、ゲームカスタマーサポート事業、ECカスタマーサポート事業、労働者派遣事業 、職業紹介事業

URL：https://q-ace.co.jp/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作

URL：https://www.nexer.co.jp