【自分で造ったビールがお店で飲める！】東京バイオテクノロジー専門学校が大人の為のクラフトビール講座を開催！

学校法人東京滋慶学園 東京バイオテクノロジー専門学校

東京バイオテクノロジー専門学校は、社会人教育事業として、2026年8月からクラフトビール講座を開講いたします。この事業は2024年10月からスタートしたもので、今年で3年目となります。

クラフトビール講座では、醸造責任者のもと、受講生が実際にビールを一から造り、テイスティングはもちろん、ご自宅に持ち帰り、ご家族や友人ともお楽しみいただけます。また、連携先の飲食店では期間限定でオリジナルビールがメニューのひとつとして販売されます。昨年はご好評につき早期に定員へ達したため、今年も夏期・秋期の2期開催とし、より多くの方にご参加いただけるようにいたしました。ご自身で造ったビールをお店で味わう、特別な体験をぜひお楽しみください。

■社会人教育事業開催の背景及び経緯

東京バイオテクノロジー専門学校は1988年、全国で始めて、バイオテクノロジー単科２年制の専門学校として開校しました。1999年には専門学校で初めてワインの試験製造免許を取得、2007年には清酒・焼酎を追加し、専門学校で唯一、5種類（ワイン・清酒・ビール・リキュール・焼酎）の試験製造免許を取得しています。酒造りや醸造分析を学べる実習室を備え、在学中に実際の「お酒の醸造」に取り組める専門学校として、多くの学生に実践的な学びを提供してきました。近年は、学校教育を終えた社会人が、生涯にわたり学び直しを重ねながら就労と学習のサイクルを築いていく「リカレント教育」への関心も高まっています。こうした背景を踏まえ、社会人の方々にも学ぶ楽しさと本格的な実践機会を提供したいと考え、社会人教育事業を展開しています。

■講座概要

“おとなの学び場”（ビールプログラム）

2社の醸造責任者のもと、ビール醸造に必要な知識（種類・原料・製造法）を、試験製造を通して学ぶ講座です。泡、香り、色、味、苦みといったビールの個性に向き合いながら、レシピ設計の考え方を深めていきます。学びは校内のラボにとどまらず、連携醸造所での本醸造へと続きます。レシピ考案から仕込み、樽詰め、ラベル作成までこだわり抜いた“マイ・ビール”を形にする感動を味わっていただけます。

醸造したビールはお持ち帰りいただけるため、ご家族やご友人と一緒に楽しむことも可能です。また、HANEDA SKY BREWING（東京都大田区羽田空港1-1-4）では、期間限定で実際に店頭販売いたします。ご家族やご友人を誘って、お店で自分の造ったビールを味わうこともできます。個別相談会も実施しておりますので、お気軽にご参加ください。なお、2026年7月からはワイン醸造プログラム、2026年9月からはフレグランスプログラムも開講予定です。詳しくはHPをご参照ください。

■担当講師

RePuBrew合同会社 代表取締役社長兼醸造責任者 畑翔麻氏

HANEDA SKY BREWING 取締役兼醸造責任者 北川文也氏



■お費用

入学金 50,000円

受講料250,000 円（授業料・実習費・教材費・施設設備費・修了式懇親費込）

※各種割引制度あり詳しくはHPをご参照ください。

https://www.bio.ac.jp/recurrent/beer



■日程（各期全6日程）

夏期講座

2026/8/8（土）・8/9（日）・8/16（日）・9/6（日）・9/19（土）・10/24（土）

秋期講座

2026/10/3（土）・10/4（日）・10/17（土）・11/7（土）・11/21（土）・12/20（日）



■募集定員 各12名



■実施場所

東京バイオテクノロジー専門学校（東京都大田区北糀谷1-3-14）

HANEDA SKY BREWING(東京都大田区羽田空港1-1-4)

■個別相談会

水曜日・土曜日実施（10:00～ または 15:00～）※前日15:00までの予約制



詳しくはHPをご覧ください。

https://www.bio.ac.jp/recurrent/beer



■東京バイオテクノロジー専門学校のご紹介

法人名 ：学校法人東京滋慶学園

学校名 ：東京バイオテクノロジー専門学校

学校長 ：大谷 啓一

設立 ：1988年

所在地 ：〒144-0032 東京都大田区北糀谷1-3-14

URL ：https://www.bio.ac.jp/



事業内容：

遺伝子・再生医療・バイオ医薬品・植物バイオ・醸造発酵・食品開発・化粧品開発・未来素材など、バイオテクノロジー分野を幅広く学べる専門学校です。「実験を仕事にする」をキャッチフレーズに、バイオ分野のエキスパートを育成しています。