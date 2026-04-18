株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能にサービス業・IT企業向けサンプルスライドを追加。商談・セミナー・採用・研修の資料作成を効率化

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、この度、NoLangのスライド生成機能において、サービス業・IT企業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。商談用のサービス紹介資料やセミナー登壇スライド、採用説明資料、社内研修スライドなど、BtoB企業の現場で頻繁に発生する資料作成ニーズに対応した5種類のテンプレートを提供します。サービス紹介PDFや研修テキストなどの既存資料を素材として投入するだけで、図表・見出し付きのスライドからナレーション付き動画までを一気通貫で自動生成できるため、専門的なデザインスキルがなくても高品質な資料を短時間で制作でき、少人数体制における資料作成の負担軽減と営業・マーケティング活動の効率化に貢献します。

■営業から研修まで兼務する少人数体制。資料作成が恒常的な負担に

サービス業やIT企業では、営業提案・セミナー登壇・採用説明・社内研修など、スライド資料を必要とする業務が年間を通じて同時並行で発生します。一方で、これらの資料作成を専任で担当する人員を置ける企業は限られており、営業担当がマーケティングや採用を兼務する少人数体制の中で、資料作成が恒常的なボトルネックになっているのが実情です。

こうした負担は業種を問わず広がっています。営業職400名を対象とした業務実態調査（2021年）では、最も時間がかかる業務として「資料作成」が30.5%で最多となり、1人あたり年間619時間、人件費換算で約167万円が資料作成に費やされていると報告されています（※1）。営業資料・提案資料の制作を外注する場合も、スライド1枚あたり3,000～15,000円が相場であり、10～15枚の資料1本で約7万円のコストが発生します（※2）。商談ごと・顧客ごとに資料をカスタマイズする必要があるサービス業・IT企業では、内製・外注いずれの場合もコスト負担が大きくなりがちです。

加えて、負担を吸収すべき人員のリソースも年々厳しさを増しています。東京商工リサーチの調査（2024年4月、4,619社対象）によると、情報通信業の正社員不足割合は76.3%に達し、建設業（84.4%）、運輸業（77.9%）に次ぐ高水準です（※3）。経済産業省の推計では、IT人材の不足は2030年に最大約79万人に拡大する見通しとなっています（※4）。人手不足が深刻化する中、営業・マーケティング・採用・研修を少人数で兼務する体制が常態化しており、資料のデザインや構成に十分な時間をかけられないまま、テキスト中心の資料で対応せざるを得ないケースが増えています。

NoLangではこうした課題に対応するため、スライド生成機能にサービス業・IT企業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。

※1 スマートスライド「営業現場における業務実態調査2021」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052185.html)（営業・営業企画職400名対象、2021年10月実施）

※2 資料作成代行サービスの市場相場（2025年時点、複数サービス比較）

※3 東京商工リサーチ「人手不足に対する企業の動向調査」(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198512_1527.html)（2024年4月、有効回答4,619社）

※4 経済産業省「IT人材需給に関する調査」(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf)（2019年公開、みずほ情報総研委託）

■既存資料からスライドと動画を一気通貫で生成。サービス業・IT企業向けに新搭載

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長です。従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要がありましたが、NoLangではこの工程を一貫して行うことができます。サービス紹介PDF・会社案内・研修テキストなど、サービス業・IT企業に蓄積された既存資料をそのまま素材として活用できるため、新たに原稿を一から用意する必要はありません。

今回、このスライド生成機能にサービス業・IT企業に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始できます。たとえば、商談用のサービス紹介資料を作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、サービス紹介PDFをアップロードするだけで、見出し・図表が配置されたスライドが自動生成され、そのまま営業資料や説明動画として活用することができます。

専門的なデザインスキルがなくても、営業・マーケティング・採用・研修など幅広いシーンで高品質なスライド資料を制作することが可能です。

■商談・セミナー・採用・研修に対応する5つのサンプルスライドを紹介

今回追加したサービス業・IT企業向けサンプルスライドの中から、代表的な5つの活用例を紹介します。いずれも、BtoB企業の営業・マーケティング・採用・研修で頻繁に発生する資料作成ニーズに対応しています。

1つ目は「自社サービス紹介スライド」です。見込み顧客を対象に、サービス概要・特徴・料金をまとめた営業用スライドを生成できるサンプルです。商談ごとにサービス紹介資料を用意したいものの、デザインに時間をかける余裕がなくテキスト中心の資料になりがちであるという課題に対応しており、サービス紹介PDF・会社案内・料金表を素材として投入するだけで、営業用スライドを短時間で作成することが可能です。

2つ目は「セミナー・ウェビナースライド」です。セミナー参加者を対象に、業界トピック・サービス紹介をまとめた登壇用スライドを生成できるサンプルです。月次セミナーの登壇資料を継続的に作成したいものの、本業と並行しての制作が追いつかず開催頻度やコンテンツの質に制約が生じているという課題に対応しています。研修テキスト・ホワイトペーパーPDFを素材として投入するだけで、登壇用スライドをすぐに作成できます。

3つ目は「全社統一の営業スライド（担当別展開）」です。全営業担当を対象に、全社共通のサービス紹介スライドを担当別・顧客別に展開できるサンプルです。1つのベース営業資料を全営業担当で統一して使いたいものの、各担当が個別にアレンジするとデザインや訴求内容にばらつきが出やすいという課題に対応しています。社内規程PDF・事業報告書PDFを素材として投入するだけで、統一フォーマットの営業スライドを全担当に展開することが可能です。

4つ目は「採用説明スライド」です。求職者を対象に、会社概要・事業内容・募集要項をまとめた採用説明用スライドを生成できるサンプルです。採用説明会やカジュアル面談で使う資料を定期的に更新したいものの、事業内容や募集要項の変更のたびにスライドを作り直す手間がかかるという課題に対応しています。会社案内PDF・募集要項を素材として投入するだけで、採用説明用スライドの作成から更新までを効率化できます。

5つ目は「社内研修スライド（部署別展開）」です。全社員を対象に、社内研修カリキュラムのスライドを部署別の文脈に合わせて展開できるサンプルです。1つの研修コンテンツを部署別に最適化して展開したいものの、部署ごとに個別にスライドを作り直す工数が大きく全社展開が遅れがちであるという課題に対応しています。研修カリキュラムPDFを素材として投入するだけで、部署別に最適化された研修スライドをまとめて展開することが可能です。

■今後の展望

NoLangは引き続き、BtoB企業の資料作成・コンテンツ制作にかかる負担の軽減と、営業・マーケティング活動の効率化に貢献するための機能強化を進めてまいります。今後もサービス業・IT企業の現場の声を反映し、業態別・業務別のサンプルスライドを順次拡充していく予定です。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は80社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

■資料請求・お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト

https://corp.no-lang.com

NoLang 法人プラン 即日申込

https://no-lang.com/biz-form/apply

NoLang 法人プラン 資料請求

https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ

https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/126_1_979836752c79e00f4a74aaf62f02b147.jpg?v=202604191051 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp