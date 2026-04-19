L&Lライブリーライフ株式会社は、スマートウォッチをより快適に、より自分らしく楽しみたいというニーズに応えるべく、交換用スマートウォッチバンドの販売を開始しました。 近年、スマートウォッチは健康管理や通知確認など日常生活に欠かせないアイテムとなる一方で、「ベルトの劣化」「服装に合わない」「着け心地を変えたい」といった声も増えています。 同社は、機能性だけでなくファッション性にも着目し、オン・オフ問わず使いやすい交換用バンドを企画しました。 https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/w301984-4/

スマートウォッチは"本体"から"着こなす時代"へ

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スマートウォッチ本体の性能が進化する中、近年注目されているのがバンドの着せ替え需要です。 その日の服装やシーンに合わせてバンドを変えることで、同じスマートウォッチでも印象は大きく変化します。 * ビジネスでは上品に * 休日はカジュアルに * スポーツ時は軽やかに * ギフトとしても華やかに 腕元を変えるだけで、毎日の気分まで変わる。そんな新しい楽しみ方を提案します。

製品特長

シーンに合わせて選べる上質デザイン

シンプルで洗練されたデザインを採用し、ビジネスシーンから日常使いまで幅広く対応。 スーツ、シャツ、カジュアルウェアなど、さまざまなスタイルになじみやすく、男女問わず使いやすいデザインです。 https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/w302083/

長時間でも快適な着け心地

毎日使うものだからこそ、着け心地にも配慮しました。 手首にやさしくフィットしやすい素材感で、長時間装着しても負担を感じにくい仕様です。通勤・通学・仕事・外出時まで快適に使用できます。

簡単交換で気分もスタイルもチェンジ

工具不要で手軽に交換できる設計。 その日の予定や服装に合わせて気軽に着せ替えでき、1本持っているだけでスマートウォッチの楽しみ方が広がります。

劣化した純正バンドの買い替えにも

毎日使用するバンドは汗や摩擦により、傷みや汚れが気になりやすい部分です。 交換用バンドなら、古くなったベルトのリフレッシュ用としても活躍。見た目も着け心地も新しく生まれ変わります。

プレゼント需要にも対応

実用性とデザイン性を兼ね備えたアクセサリーとして、誕生日や記念日、父の日・母の日などのギフト需要にもおすすめです。

こんな方におすすめ

* スマートウォッチの印象を変えたい方 * 服装に合わせてベルトを使い分けたい方 * 純正バンドの劣化が気になる方 * 着け心地を重視したい方 * ギフト用アクセサリーを探している方

商品概要

商品カテゴリ：スマートウォッチ交換用バンド 用途：交換・着せ替え・買い替え 対象：メンズ・レディース兼用 特長：簡単交換／快適装着／高見えデザイン／日常使い対応 関連商品例：スマートウォッチ C60/QS16/QX15/Q32/T7専用 Q16PRO商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/w301984-4/ T7 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/w302216/ QX15：https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/w301628/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/