株式会社友創は、物流・送迎業界における深刻なドライバー不足に対応するため、全国対応・掲載のドライバー特化型マッチングサイト「DRIVE UP」を正式にリリースいたしました。

■深刻化するドライバー不足に対応する新サービス

日本では少子高齢化により労働人口が減少し、物流・送迎・運輸業界においてドライバー不足が深刻な課題となっています。こうした背景のもと、株式会社友創ではドライバーとして働きたい求職者と人材を求める企業をつなぐべく、「DRIVE UP」の開発および運用を開始いたしました。

■「DRIVE UP」の主な特長

全国47都道府県対応・無料（期間限定！）掲載

北海道から沖縄まで全国の求人を掲載可能です。求職者・企業ともに無料（期間限定）で利用でき、導入のハードルが低いことが特徴です。

ドライバー業種に完全特化

タクシー、バス、役員車、運送業務、軽貨物、引越し、倉庫作業など多様なドライバー業務に対応しており、仕事内容、免許区分、車種などから最適な求人を検索できます。

特定技能実習生の受け入れに対応

2024年に「ドライバー職」が特定技能の対象分野に追加されたことを受け、DRIVE UPでは特定技能実習生の受け入れサポートに対応しております。

■今後の展望

今後、掲載求人数および登録ドライバー数の拡大に加え、業界向け研修および外国人人材の受け入れ支援体制強化など、物流業界全体の人材確保に寄与する取り組みを進めてまいります。

■サービス概要

サービス名：DRIVE UP（ドライブアップ） URL：https://driveup.jp 利用料：無料（期間限定 詳細はお問い合わせください） 対応エリア：全国47都道府県 対応職種：タクシー、バス、大型・中型・普通貨物、軽貨物、役員車、引越し、倉庫作業 ほか

企業情報

企業名：株式会社友創（ゆうそう） 所在地：三重県員弁郡東員町南大社612－3 代表者：代表取締役社長 古澤 与識 事業内容：人材派遣 URL：https://yusou-co.com/

メディア関係者向けお問い合わせ先

企業名：株式会社友創 電話番号：0593-27-5325 お問い合わせフォーム：https://driveup.jp/service/jobseeker/

対応時間：平日 9:00～18:00