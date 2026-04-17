公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』で本日より新ピックアップガチャ[スプリングガーデン]開催第１弾はアイとMEMちょが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、TVアニメ『【推しの子】』の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』（開発：NHN／国内パブリッシング：KADOKAWA）にて、4月17日（金）より、ピックアップガチャ[スプリングガーデン］を開催します。本ガチャは全2弾を予定しており、第１弾ではピックアップガチャ[スプリングガーデン]アイが登場します。

あわせて、4月18日（土）より、配信プラットフォーム「Mirrativ（ミラティブ）」で配信・視聴キャンペーンを、ゴールデンウィーク中にログインボーナスを実施します。



『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描く赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグによる作品で、TVアニメ第4期 Final Season の制作が決定しています。『【推しの子】Puzzle Star』は、『【推しの子】』のキャラクターたちが登場し、プレイを通じて本作の世界観を楽しめるスマートフォン向けパズルゲームです。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装のコーディネート要素も楽しめます。



ピックアップガチャ[スプリングガーデン]開催！

本ピックアップガチャでは、本作のために特別に描き下ろされた春をイメージした衣装のキャラクターが追加されます。4月17日（金）より全2回にわたって開催します。カードイラストは、アニメ『【推しの子】』のキャラクターデザイン・総作画監督を務める平山寛菜が監修しています。



ピックアップガチャ[スプリングガーデン]アイ

・開催期間 ：2026年4月17日（金） メンテナンス明け～5月1日（金）10:59

・ピックアップ：★★★[スプリングガーデン]アイ、★★[スプリングガーデン]MEMちょ

※第２弾以降の実装スケジュールやキャラクターはゲーム内や公式Xにて公開予定です。

※本カードは今後スタンダードガチャへ追加される場合があります。



配信プラットフォーム「Mirrativ」で配信＆視聴キャンペーンを開催

配信プラットフォーム「Mirrativ」にて、『【推しの子】Puzzle Star』を配信または視聴すると、アプリ内で使用できるMirrativコインがもらえるキャンペーンを開催します。あわせて、Mirrativコインが獲得できるウィークリーミッションも開催します。

■配信＆視聴キャンペーン詳細

＜キャンペーン期間＞ 2026年4月1８日（土）14:00～5月2日（土）3:59

＜参加方法＞ Mirrativアプリ内から『【推しの子】Puzzle Star』を配信または視聴

＜賞品＞ Mirrativコイン 最大10万コインを参加者で山分け

※詳細はMirrativアプリ内のキャンペーンページを参照ください

※Mirrativアプリは下記からダウンロードいただけます

iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

(https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599) Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ



初の配信番組の放送を記念してスタンダードガチャチケット×10をプレゼント

4月15日（水）に放送された『【推しの子】Puzzle Star』初の配信番組「推しパズ情報局スプリングスペシャル」を記念して、スタンダードガチャチケット×10をユーザー全員にプレゼント。アイテムの受け取りはゲーム内のメールボックスからご確認ください。



豪華アイテムがもらえるログインボーナスをゴールデンウィーク中に開催！

ゴールデンウィーク期間中は、新ピックアップガチャ（4月17日～）に使用できるチケットやゲームを有利に進められるアイテムを獲得できる「GW7日間ログインボーナス」と、期間中のログインでダイヤを最大2,300個プレゼントする「GWスペシャルログインボーナス」の2種類のキャンペーンを実施します。

＜第1回＞

●2026年4月23日（木）～5月1日（金）

＜第2回＞

●2026年５月3日（日）～5月11日（月）

＜ログインボーナス期間＞

●2026年4月25日（土）～5月7日（木）

KADOKAWAおよびNHNは、本作を通じて、世界中のファンに新たな『【推しの子】』のエンターテインメント体験をお届けします。



ゲーム概要

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744346921

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.oshinoko

■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/

■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle

■コピーライト：

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)KADOKAWA/NHN Corp.



『【推しの子】』について

「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」

全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第4期 Final Season 制作決定。



株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/