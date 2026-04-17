株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）、サービスサイトの全面リニューアル！「apseedsポータル」全機能を網羅し、導入事例ページ新設で活用イメージを具体化！

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）

株式会社エーピーシーズ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員 大谷 伸之、マイナビグループ）は、事業コンセプトの刷新に伴い、公式ホームページ（コーポレートサイト）をリニューアルいたしました。

株式会社エーピーシーズ｜Corporate site(https://apseeds.co.jp/)（https://www.apseeds.co.jp/）(https://apseeds.co.jp/)

■リニューアルの背景

当社が提供する「apseedsポータル（エーピーシーズポータル）」は、企業が必要な機能を自由に組み合わせて、独自のスタッフマイページアプリを作成できるサービスです。

これまでも主要な機能についてはご紹介してまいりましたが、多岐にわたる詳細な機能群や、実際の活用シーンを網羅的に伝えきれていないという課題がありました。

今回のリニューアルでは、お客様や求職者の皆様をはじめとした、当社を取り巻くすべての方々への発信力強化を目的とし、サイト構成を全面的に刷新。全機能の網羅的な紹介ページの作成や、導入事例ページの新設を行いました。これにより、検討段階の企業様が「自社ならどの機能をチョイスし、どう活用できるか」をより具体的にイメージいただける構成へと進化いたしました。

■リニューアルの主なポイント

1. 「機能別紹介ページ」をリニューアル

これまで掲載しきれていなかった細かな機能まで、ひとつひとつ丁寧に解説するページを新設しました。企業様が使いたい機能を自由にチョイスできるというサービスの特長を活かし、各機能で「何ができるのか」を具体的にイメージいただけるよう、視覚的なわかりやすさを重視した構成に改善しています。

2. 活用シーンが浮かぶ「事例一覧ページ」と「導入効果」の拡充

実際にサービスを導入いただいている企業様の声をまとめた、事例一覧ページを新設しました。

また、主要なサービスページにおいては、導入によってどのような課題解決が可能かを示す「導入効果」のコンテンツを追加しています。今後、多様な業界・規模の事例を順次拡充していくことで、導入後の変化をより鮮明にイメージいただける情報発信を行ってまいります。

■今後の展望

今後は導入事例の継続的な拡充に加え、ユーザーの皆様からのフィードバックを反映した機能追加やコンテンツ更新を迅速に行ってまいります。

アルバイト・パート・派遣スタッフといった「現場で働く方々」と「雇用企業」の双方に寄り添い、採用から定着までを一気通貫で支援するサービスのさらなる拡充を目指してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社エーピーシーズ

所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル

代表取締役 社長執行役員 大谷 伸之

設立：2009年12月

事業内容：

１．以下のサービスの提供・運営

・業務用コミュニケーションツール『apseedsポータル』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/

・給与前払い福利厚生『速払いサービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/sokubarai/

・『ポイントインセンティブ』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/point-incentives/

・『友人スカウト』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/yujin-scout/

・『HR-ReJoin』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/hr-rejoin/

・『web書類回収サービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/web-shoruikaishu/

・『web契約書サービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/web-keiyakusho/

・『web給与明細サービス』

https://apseeds.co.jp/ap-portal/web-kyuyo-meisai/

２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供