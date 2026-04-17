アクセンチュア、マイクロソフトと協働し、エージェント型AIでサイバー防御の最前線における事業のレジリエンス強化を支援

アクセンチュア株式会社

【ニューヨーク発】アクセンチュア（NYSE：ACN）は、お客様がMicrosoft Securityプラットフォームをより高度かつ統合的に活用できるよう、適応型マネージド・セキュリティ監視サービスMxDR(https://www.accenture.com/us-en/services/cybersecurity/cyber-resilience/mxdr)に新たなアセットおよび機能を追加したことを発表します。アクセンチュアは、マイクロソフトおよび両社の合弁会社であるアバナードと協働し、エージェント型AIを活用した高度なサイバーセキュリティソリューションとデータ分析機能を提供します。これにより、企業がサイバー攻撃に迅速に対応し、セキュリティ運用の高度化を図るとともに、事業のレジリエンス（回復力）を一層強化できるよう支援します。

アクセンチュアの最新調査「State of Cybersecurity Resilience(https://www.accenture.com/us-en/insights/security/state-cybersecurity-2025)」によると、世界のCEOの74％が、自社におけるサイバー攻撃の影響を最小限に抑える体制が十分ではないことに懸念を示しています。この結果は、Accenture MxDR for Microsoftに代表される、エージェント型AIを活用した先進的なサイバーセキュリティソリューションが、企業の間で急速に求められていることを示しています。Accenture MxDR for Microsoftは、エージェント型AIを活用して脅威対応を自律的に高度化し、サイバー攻撃の影響を抑制することで、企業が真の事業レジリエンスを強化します。

アクセンチュア サイバーセキュリティ グローバル統括 ハープリート・シドゥ（Harpreet Sidhu）のコメント

企業のサイバーセキュリティ部門はこれまで、膨大なデータ管理、セキュリティ管理ツールの全社展開、人材不足といった複合的な課題に直面してきました。Accenture MxDR for Microsoft は、エージェント型AIソリューションを活用し、サイバー攻撃の検知と予防的な是正を高度化できるよう企業を支援します。日常的な脅威対応は自律型のAIエージェントが担うため、セキュリティ部門はより戦略的な優先事項に注力し、リスク低減を推進できるようになります。

Accenture MxDR for Microsoft は、革新的なエージェント型AIを活用し、サイバー脅威に対して状況に応じた防御、予防を行います。主な特長は以下の通りです。

- 迅速かつ高度なサイバー防御を実現するセキュリティデータの統合Microsoft Sentinel、Microsoft Defender for Endpoint、Threat Intelligence、Identity などの各種セキュリティ機能を迅速に導入・展開し、複数のデータソースから得られるテレメトリを集約することで、新たな脅威に対する可視性を高めます。さらに、Sentinelデータレイクを活用したAIによる分析を通じて、迅速かつ正確に脅威の検知、調査、封じ込め、対応を実行します。こうした一貫した対応によって、セキュリティ運用におけるサイロ化が解消され、サイバーセキュリティ部門の対応スピードと精度を向上させます。- 可視性を高めるMxDR AIエージェントMicrosoft SecurityのAI エージェントと統合されたThreat Intelligence（脅威インテリジェンス機能）を組み合わせて、アクセンチュア独自のエージェント型 AI 機能を提供します。これにより、お客様のサイバーセキュリティ部門は改善が必要な領域を能動的に特定できるほか、異なるセキュリティ層横断で生じがちな分断を可視化します。さらに関連性の低いアラートやノイズを動的に抑制します。- 包括的かつ一元化されたアクセンチュアのセキュリティ運用ライブラリと開発基盤アクセンチュアは、テレメトリ収集、検知メカニズム、対応ワークフロー、脅威ハンティング用のデータモデル、ダッシュボード、レポート、AIエージェントなどを開発するエンジニアリング基盤を通じて、既知の脅威から将来の脅威まで幅広く対応します。これらのセキュリティ運用コンテンツは業界別のライブラリで管理されるため、お客様の既存のIT環境へシームレスに展開できます。- レジリエンスを強化するアクセンチュアのE5 Acceleration Packagesアクセンチュアのセキュリティ運用ライブラリに基づく標準化されたアセットを活用して、Purview、Entra、Intune などMicrosoft Securityの機能を体系的に導入することが可能になります。これにより、導入期間を短縮しながらセキュリティやレジリエンス体制を強化し、また、より迅速で高品質かつコスト効率の高いレジリエンスを実現します。

マイクロソフト Security Solution Area担当Corporate Vice President スティーブ・ディスペンサ氏（Steve Dispensa）のコメント

アクセンチュアとの協力関係をさらに強化することで、お客様のデジタル環境全体を一気通貫で可視化し、より迅速な対応で保護する体制を構築できることを喜ばしく思います。Accenture MxDR for Microsoft は、アクセンチュアのマネージド・サービスおよびセキュリティ分野における専門性と、マイクロソフトの AI を活用したプラットフォームの幅広い機能を組み合わせることで、企業がセキュリティ運用の複雑性を低減し、防御力を高め、事業のレジリエンスを強化が可能になります。

アクセンチュアは、マイクロソフトとともに生成 AI を活用した高度なサイバーセキュリティソリューションの開発に投資し、お客様企業が進化する脅威に先んじて対応できるよう支援するとともに、セキュリティ運用コストの最適化を推進しています。取り組みの詳細は、こちら(https://www.accenture.com/jp-ja/services/microsoft-index)を参照ください。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界有数のソリューションとサービスを提供する企業として、世界をリードする企業や組織の変革を支援しています。企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用して、比類なきスピードで全社規模の価値を創出しています。アクセンチュアは、約786,000人の人材、独自のアセットやプラットフォーム、そして強固なエコシステムとの連携を通じて、最も選ばれる変革のパートナーとしてお客様を支援しています。さらに、世界で最もお客様の価値創出に注力し、AIを活用するとともに、働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。アクセンチュアは、ストラテジー、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、ソング、インダストリーXの領域をまたぐ体制と、深い業界知見を組み合わせたビジネスユニット「リインベンション（再創造）サービス」を通じて、お客様に革新的なソリューションとサービスを提供します。「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスのもと、すべてのステークホルダーへ360度の価値を創造することを自らの成功の指標としています。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en(https://www.accenture.com/us-en) を、

アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp-ja(https://www.accenture.com/jp-ja) をご覧ください。



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