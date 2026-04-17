NEOPASA浜松（下り）にて「芋フェス」開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 遠州支店(静岡県浜松市浜名区、支店長・石橋(いしばし)孝浩(たかひろ))と株式会社ロト（静岡県掛川市、代表取締役・高野(たかの)拓人(たくと)）は、県内外から“おいも”専門店が多数出店するイベント「芋フェス」を、E1A 新東名高速道路(新東名) NEOPASA(ネオパーサ)浜松(はままつ) (下り、静岡県浜松市浜名区)にて開催します。

今回のイベントは、12月に当NEOPASA浜松（下り）で開催された「芋フェス」に続き、GWにもおいもを楽しんでいただける入場無料のイベントとなっています。

当日は、焼き芋として初めて2026モンドセレクションを受賞した焼き芋をはじめ、地元静岡県内からはもちろんのこと、県外からも人気の“おいも”専門店が一堂に集結し、自慢のおいもやおいもスイーツを販売します。

初夏のさわやかな気候のなか、多種多様なおいもスイーツたちが、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。ぜひ推し芋を見つけにいらしてください。

実施概要

◆開催期間： 2026年5月3日（日・祝）～5日（火・祝）

◆主 催：株式会社ロト

◆協 力：中日本エクシス株式会社

◆開催時間：各日10時～17時

◆開催場所：E1A 新東名 NEOPASA浜松（下り）屋外イベントスペース

◆そ の 他 ：入場無料（一般道より来場できるぷらっとパークあり）

出店者一覧

※出店者や販売商品は当日の天候やその他状況により変更となる場合がございます。ご了承ください。

※マルフミ商店は急遽出店中止となりました

また、今回のNEOPASA浜松（下り）に続き、2026年5月9日（土）・10日（日）にNEOPASA清水（集約）でも第二弾を開催予定ですのでご期待ください！

※中止の際はxもしくは公式ウェブサイトでお知らせします。（https://sapa.c-nexco.co.jp/special?id=2231）

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