クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、GW期間中、親子で楽しめる屋外イベント「クイーンズスクエア横浜 わくわく！親子で遊びパーク2026」を開催します。このほかにも、親子で楽しめる音楽プログラム「こどもの日コンサート2026(主催： 横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団))」や、公開生放送・アーティストライブが楽しめる「みなとみらいKINGDOM SPRING 2026(主催：横浜エフエム放送株式会社)」、ブッフェのひとときを彩るヴァイオリンの生演奏「オールデイダイニング「カフェ トスカ」ヴァイオリン生演奏(横浜ベイホテル東急)」など、大人も子どもも楽しめるイベントを盛りだくさんで開催します。是非 みなさまお越しください！









■クイーンズスクエア横浜 わくわく！親子で遊びパーク2026

～昨年も好評だった親子で楽しめる屋外パークイベントを今年も開催！～





クイーンズスクエア横浜わくわく！親子で遊びパーク イベントロゴ





期間中に館内対象店舗にて2,000円(税込)以上お買い上げいただき、レシートを抽選会場にお持ちいただくと対象金額分のメダルを付与。メダル1枚につき、1回分、何れかのコンテンツで遊んでいただけます。





※レシートのご提示は1回につき、上限5回分(10,000円)までとさせていただきます。

(複数回に分けてご参加いただくことは可能です。)

※一部対象外店舗、対象外商品がございます。

※キッチンカーのご利用は対象外です。





また、GWにピッタリなキッチンカーも登場します。

ご家族で遊んで食べて、GWを満喫してくださいね。





【開催概要】

日時 ：2026年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)

12:00～16:00 ※最終受付15:50

キッチンカーは11:00～20:00 ※L.O 19:30

会場 ：クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズパーク(屋外)

※雨天決行。荒天の場合は中止を予定。

内容 ：ヨーヨー釣り／おもちゃすくい／お菓子つかみどりゲーム／

コロコロバランスゲーム

参加方法：期間中、館内の対象店舗で2,000円(税込)以上お買い物・

ご飲食していただいたレシートをお持ちの上、会場にお越しください。

(※会場内のキッチンカーでのご購入は対象外)

主催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会





クイーンズスクエア横浜わくわく！親子で遊びパークイベントポスターデザイン





■みなとみらいKINGDOM SPRING 2026

～毎年大人気の公開生放送＆公開収録～





みなとみらいKINGDOM SPRING 2026 ロゴ





FMヨコハマ(84.7MHz)は4月25日(土)・4月26日(日)の2日間、クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークルで「みなとみらいKINGDOM SPRING 2026」を開催します。





レギュラー番組の公開生放送やゲストアーティストによるライブなど内容盛りだくさんでお送りする2日間。お楽しみに！！





【開催概要】

日時：2026年4月25日(土)11:00～18:30／26日(日)9:50～17:45

会場：クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークル

内容：FMヨコハマ(84.7MHz)レギュラー番組の公開生放送や

ゲストアーティストによるライブなど

主催：横浜エフエム放送株式会社

共催：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

協賛：三共消毒、東洋炭酸研究所、ライフガード ほか





4月25日(土) 〈MC〉石川舜一郎

4月25日(土) 〈リポーター〉川内美月





4月26日(日) 〈MC〉高橋茉奈

4月26日(日) 〈リポーター〉龍口健太郎





その他詳細は以下よりご確認ください。

URL： https://www.fmyokohama.co.jp/topics/12024





FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。周波数84.7MHz、関東一円でお聴きいただけます。

パソコン・スマホからは、radiko( https://radiko.jp/#!/live/YFM )でお聴きください。





Fm yokohama 84.7 ロゴ





■こどもの日コンサート2026 時を超えて音楽とおどろう♪





こどもの日コンサート2026メインビジュアル





子どもたちにオーケストラの壮大な音色を楽しんでいただく機会として毎年5月5日に開催している大人気のコンサート「こどもの日コンサート」。

2000年よりスタートし、今年で26回目を迎えます。

大迫力のオーケストラと児童合唱の美しい歌声、ホール自慢のパイプオルガンなど盛りだくさん。心躍るメロディーを生演奏で楽しめるプログラムです。

こどもの日は、家族や友達みんなで横浜みなとみらいホールへ出かけよう！





【開催概要】

日時 ：2026年5月5日(火・祝)

1回目：13:00～14:00(12:20開場)、2回目：15:30～16:40(14:50開場)

※「1回目公演限定：0～2歳 60名限定無料」については、

定員に達したため、受付を終了しております。

※2回目の公演は4歳～入場可となります。

会場 ：横浜みなとみらいホール 大ホール

出演者：阿部未来(指揮)、神奈川フィルハーモニー管弦楽団(オーケストラ)、

近藤岳(パイプオルガン)、岩崎里衣(司会)、

横浜少年少女合唱団(合唱)・赤い靴ジュニアコーラス(合唱)

曲目 ：A.シルヴェストリ：映画《バック・トゥ・ザ・フューチャー》より

メインテーマ

J.S.バッハ：小フーガ ト短調 BWV 578

ベートーヴェン：交響曲 第5番《運命》より第1楽章

みんなでボディパーカッション！

チャイコフスキー：《くるみ割り人形》組曲より

〈葦笛の踊り〉〈金平糖の精の踊り〉〈トレパーク〉

ヨハン・シュトラウスII：美しく青きドナウ ＜合唱付き＞

こどもの日コンサート2026 オリジナルメドレー

K.バデルト&H.ジマー：映画《パイレーツ・オブ・カリビアン》より

〈彼こそが海賊〉

料金 ：全席指定 ［1回目］3歳～高校生 1,500円、一般 3,000円

［2回目］4歳～高校生 1,500円、一般 3,000円

申込 ：横浜みなとみらいホールチケットセンター

TEL 045(682)2000

(電話10:00-17:00／窓口11:00-18:00 ※休館日・保守点検日除く)

主催 ：横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)

後援 ：横浜市教育委員会

協力 ：神奈川フィルハーモニー管弦楽団、

京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター





こどもの日コンサート 過去開催時の様子

こどもの日コンサート 過去開催時の様子

こどもの日コンサート 過去開催時の様子





その他詳細は以下よりご確認ください。

公演1回目： https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/05/4389.html

公演2回目： https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/05/4416.html









■横浜ベイホテル東急 オールデイダイニング「カフェ トスカ」ヴァイオリン生演奏

～ブッフェのひとときを彩るヴァイオリンの音色～





西垣恵弾 Keita NISHIGAKI

ディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」





現在開催中のディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」にてヴァイオリン奏者、西垣恵弾による生演奏を行います。

開放感にあふれた吹き抜けの店内に響く、ヴァイオリンの明るく華やかな音色とともに、「カフェ トスカ」自慢のブッフェをご堪能ください。





【演奏者】

西垣恵弾 Keita NISHIGAKI

桐朋学園大学、同大学研究科卒業。3大ヴァイオリニスト古澤巌に師事。在学中、全日本アマチュアオーケストラ(大学生以下の部門)のヨーロッパ公演でコンサートマスターを務める。

2011年震災翌月から被災地へ物資と生演奏を届ける活動を継続中。

また、様々な芸能人と共演。ジムトレーナーとしても現在指導を行っていることから、自らを「闘うヴァイオリン弾き」と名乗っている。





【開催概要】

実施日時：4月29日(水・祝)

5月2日(土)～5月6日(水)

※5月2日および3日を除く日程はランチブッフェでも演奏を行います。

営業時間：ディナータイム【120分制】

日～金曜日、祝日 17:00～21:00 CLOSE

土曜日、特定日 1部 17:00～ / 2部 19:30～ (2部制) 22:00 CLOSE

料金 ：大人 ：平日 8,300円

土日祝、4月29日～5月1日 9,300円

5月2日～6日 10,500円

小学生 ：通常 4,200円

5月2日～6日 4,500円

4歳以上の未就学児：通常 2,200円

5月2日～6日 2,500円





その他詳細は以下よりご確認ください。





ディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」URL

https://ybht.co.jp/restaurant/plan/dinnerbuffet-hokkaido.php