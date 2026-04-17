GWはクイーンズスクエア横浜へ！親子で楽しめる屋外イベントや音楽プログラム、ラジオ公開収録など盛りだくさんのイベントを開催
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は、GW期間中、親子で楽しめる屋外イベント「クイーンズスクエア横浜 わくわく！親子で遊びパーク2026」を開催します。このほかにも、親子で楽しめる音楽プログラム「こどもの日コンサート2026(主催： 横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団))」や、公開生放送・アーティストライブが楽しめる「みなとみらいKINGDOM SPRING 2026(主催：横浜エフエム放送株式会社)」、ブッフェのひとときを彩るヴァイオリンの生演奏「オールデイダイニング「カフェ トスカ」ヴァイオリン生演奏(横浜ベイホテル東急)」など、大人も子どもも楽しめるイベントを盛りだくさんで開催します。是非 みなさまお越しください！
■クイーンズスクエア横浜 わくわく！親子で遊びパーク2026
～昨年も好評だった親子で楽しめる屋外パークイベントを今年も開催！～
クイーンズスクエア横浜わくわく！親子で遊びパーク イベントロゴ
期間中に館内対象店舗にて2,000円(税込)以上お買い上げいただき、レシートを抽選会場にお持ちいただくと対象金額分のメダルを付与。メダル1枚につき、1回分、何れかのコンテンツで遊んでいただけます。
※レシートのご提示は1回につき、上限5回分(10,000円)までとさせていただきます。
(複数回に分けてご参加いただくことは可能です。)
※一部対象外店舗、対象外商品がございます。
※キッチンカーのご利用は対象外です。
また、GWにピッタリなキッチンカーも登場します。
ご家族で遊んで食べて、GWを満喫してくださいね。
【開催概要】
日時 ：2026年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)
12:00～16:00 ※最終受付15:50
キッチンカーは11:00～20:00 ※L.O 19:30
会場 ：クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズパーク(屋外)
※雨天決行。荒天の場合は中止を予定。
内容 ：ヨーヨー釣り／おもちゃすくい／お菓子つかみどりゲーム／
コロコロバランスゲーム
参加方法：期間中、館内の対象店舗で2,000円(税込)以上お買い物・
ご飲食していただいたレシートをお持ちの上、会場にお越しください。
(※会場内のキッチンカーでのご購入は対象外)
主催 ：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会
クイーンズスクエア横浜わくわく！親子で遊びパークイベントポスターデザイン
■みなとみらいKINGDOM SPRING 2026
～毎年大人気の公開生放送＆公開収録～
みなとみらいKINGDOM SPRING 2026 ロゴ
FMヨコハマ(84.7MHz)は4月25日(土)・4月26日(日)の2日間、クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークルで「みなとみらいKINGDOM SPRING 2026」を開催します。
レギュラー番組の公開生放送やゲストアーティストによるライブなど内容盛りだくさんでお送りする2日間。お楽しみに！！
【開催概要】
日時：2026年4月25日(土)11:00～18:30／26日(日)9:50～17:45
会場：クイーンズスクエア横浜 1Fクイーンズサークル
内容：FMヨコハマ(84.7MHz)レギュラー番組の公開生放送や
ゲストアーティストによるライブなど
主催：横浜エフエム放送株式会社
共催：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会
協賛：三共消毒、東洋炭酸研究所、ライフガード ほか
4月25日(土) 〈MC〉石川舜一郎
4月25日(土) 〈リポーター〉川内美月
4月26日(日) 〈MC〉高橋茉奈
4月26日(日) 〈リポーター〉龍口健太郎
その他詳細は以下よりご確認ください。
URL： https://www.fmyokohama.co.jp/topics/12024
FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。周波数84.7MHz、関東一円でお聴きいただけます。
パソコン・スマホからは、radiko( https://radiko.jp/#!/live/YFM )でお聴きください。
Fm yokohama 84.7 ロゴ
■こどもの日コンサート2026 時を超えて音楽とおどろう♪
こどもの日コンサート2026メインビジュアル
子どもたちにオーケストラの壮大な音色を楽しんでいただく機会として毎年5月5日に開催している大人気のコンサート「こどもの日コンサート」。
2000年よりスタートし、今年で26回目を迎えます。
大迫力のオーケストラと児童合唱の美しい歌声、ホール自慢のパイプオルガンなど盛りだくさん。心躍るメロディーを生演奏で楽しめるプログラムです。
こどもの日は、家族や友達みんなで横浜みなとみらいホールへ出かけよう！
【開催概要】
日時 ：2026年5月5日(火・祝)
1回目：13:00～14:00(12:20開場)、2回目：15:30～16:40(14:50開場)
※「1回目公演限定：0～2歳 60名限定無料」については、
定員に達したため、受付を終了しております。
※2回目の公演は4歳～入場可となります。
会場 ：横浜みなとみらいホール 大ホール
出演者：阿部未来(指揮)、神奈川フィルハーモニー管弦楽団(オーケストラ)、
近藤岳(パイプオルガン)、岩崎里衣(司会)、
横浜少年少女合唱団(合唱)・赤い靴ジュニアコーラス(合唱)
曲目 ：A.シルヴェストリ：映画《バック・トゥ・ザ・フューチャー》より
メインテーマ
J.S.バッハ：小フーガ ト短調 BWV 578
ベートーヴェン：交響曲 第5番《運命》より第1楽章
みんなでボディパーカッション！
チャイコフスキー：《くるみ割り人形》組曲より
〈葦笛の踊り〉〈金平糖の精の踊り〉〈トレパーク〉
ヨハン・シュトラウスII：美しく青きドナウ ＜合唱付き＞
こどもの日コンサート2026 オリジナルメドレー
K.バデルト&H.ジマー：映画《パイレーツ・オブ・カリビアン》より
〈彼こそが海賊〉
料金 ：全席指定 ［1回目］3歳～高校生 1,500円、一般 3,000円
［2回目］4歳～高校生 1,500円、一般 3,000円
申込 ：横浜みなとみらいホールチケットセンター
TEL 045(682)2000
(電話10:00-17:00／窓口11:00-18:00 ※休館日・保守点検日除く)
主催 ：横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
後援 ：横浜市教育委員会
協力 ：神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター
こどもの日コンサート 過去開催時の様子
こどもの日コンサート 過去開催時の様子
こどもの日コンサート 過去開催時の様子
その他詳細は以下よりご確認ください。
公演1回目： https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/05/4389.html
公演2回目： https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/05/4416.html
■横浜ベイホテル東急 オールデイダイニング「カフェ トスカ」ヴァイオリン生演奏
～ブッフェのひとときを彩るヴァイオリンの音色～
西垣恵弾 Keita NISHIGAKI
ディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」
現在開催中のディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」にてヴァイオリン奏者、西垣恵弾による生演奏を行います。
開放感にあふれた吹き抜けの店内に響く、ヴァイオリンの明るく華やかな音色とともに、「カフェ トスカ」自慢のブッフェをご堪能ください。
【演奏者】
西垣恵弾 Keita NISHIGAKI
桐朋学園大学、同大学研究科卒業。3大ヴァイオリニスト古澤巌に師事。在学中、全日本アマチュアオーケストラ(大学生以下の部門)のヨーロッパ公演でコンサートマスターを務める。
2011年震災翌月から被災地へ物資と生演奏を届ける活動を継続中。
また、様々な芸能人と共演。ジムトレーナーとしても現在指導を行っていることから、自らを「闘うヴァイオリン弾き」と名乗っている。
【開催概要】
実施日時：4月29日(水・祝)
5月2日(土)～5月6日(水)
※5月2日および3日を除く日程はランチブッフェでも演奏を行います。
営業時間：ディナータイム【120分制】
日～金曜日、祝日 17:00～21:00 CLOSE
土曜日、特定日 1部 17:00～ / 2部 19:30～ (2部制) 22:00 CLOSE
料金 ：大人 ：平日 8,300円
土日祝、4月29日～5月1日 9,300円
5月2日～6日 10,500円
小学生 ：通常 4,200円
5月2日～6日 4,500円
4歳以上の未就学児：通常 2,200円
5月2日～6日 2,500円
その他詳細は以下よりご確認ください。
ディナーブッフェ「こだわり食材～北海道～」URL
https://ybht.co.jp/restaurant/plan/dinnerbuffet-hokkaido.php