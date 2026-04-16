TEAM EXPO2025共創チャレンジ「水質浄化シャンプー」の普及PR ～TEAM EXPO 2025 MEETING in 2026 OSAKAで発表・展示～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2026年4月10日（金）、ATC（大阪市住之江区）で開催された「TEAM EXPO 2025 MEETING in 2026 OSAKA」にて、リーブ21が大阪ヘルスケアパビリオンで展示していたSDGs活動「水質浄化シャンプー」の普及のため、登壇発表および展示を行いました。（定員500名・主催：ATC・共催：2025年日本国際博覧会協会）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347025/images/bodyimage1】
開幕から1周年を迎える大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現やSDGsの達成に貢献するために、多様な参加者が主体となって未来に向けて共創しながら行う具体的な活動「共創チャレンジ」に関して、リーブ21が推し進めてきたSDGs活動をPRいたしました。
2030年の「SDGs」ゴールに向けて、１人でも多くの方々と共に取り組みを進めていくことこそが、SDGs達成への大きな一歩になると考えています。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347025/images/bodyimage1】
開幕から1周年を迎える大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現やSDGsの達成に貢献するために、多様な参加者が主体となって未来に向けて共創しながら行う具体的な活動「共創チャレンジ」に関して、リーブ21が推し進めてきたSDGs活動をPRいたしました。
2030年の「SDGs」ゴールに向けて、１人でも多くの方々と共に取り組みを進めていくことこそが、SDGs達成への大きな一歩になると考えています。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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