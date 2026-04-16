一般財団法人 日本気象協会（JWA）は、2026年4月に開催される SEA JAPAN 2026 に出展し同社ブース内にて、報道関係者の皆様を対象とした個別記者インタビューを実施いたします。本インタビューでは、2026年4月に新たにリリースされた以下2つの海事向けサービスについて開発背景・機能・今後の展開などを詳しくご紹介いたします。

■ 個別インタビュー実施概要

会場：東京ビッグサイト（SEA JAPAN 2026 会場内） ブース番号：1L-25（日本気象協会ブース） 実施日程：2026年4月22日（水）2026年4月24日（金） 時間帯：午前／午後（※ご希望時間に応じて調整いたします） 形式：個別対応（事前予約制）

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日本気象協会の3名のスペシャリストが、報道関係者の取材に対応します！

■ 取材ポイント

・港湾・船舶運航の現場における意思決定を、気象・海象データでどのように高度化できるか。 ・API提供により、海事データ利活用の広がりと実装可能性をどのように支援するか。 ・安全運航、効率化、脱炭素への貢献を、具体的な活用イメージとともに紹介。

■ 取材対象トピック

① 港湾・海上運用の高度化を支援する新サービス 「MICOS Port」 ・港湾における気象・海象データの統合管理 ・入出港判断・オペレーション最適化支援 ・港湾DX・安全性向上への貢献

② 海事データ活用を加速する開発者向けサービス 「Marine Data API」 ・気象・海象データのAPI提供 ・船舶運航システムや各種アプリとの連携 ・海事データ利活用の高度化・効率化

■ お申込み方法 (事前登録をお願いします）

ご取材をご希望の方は、上記ボタンから申し込むか、以下内容をご記載の上、以下の担当までご連絡ください。 ・ご希望日時（第1・第2希望） ・ご所属媒体名 ・ご参加者名 ・ご連絡先（メールアドレス及び電話番号を明記ください） ※スロットに限りがございますため、先着順にて調整させていただきます。

■ 取材に申込先・お問い合わせ先

スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 担当：吉田麻貴 EMAIL：info@starmarinepr.com TEL：080-3398-3726