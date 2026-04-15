ライセンスキャラクター商品、2031年に2,668億ドルへ - CAGR 7.0%で拡大するファン経済
ライセンスキャラクター商品とは、エンターテイメントフランチャイズまたは架空キャラクターの知的財産（IP）を利用し、ライセンス契約に基づき開発・販売される一連の製品である。これらの製品は、映画、テレビ番組、ビデオゲーム、書籍、アニメなどの人気メディアコンテンツを軸に展開され、多くの場合、これらの作品における象徴的なキャラクターイメージ、ロゴ、またはシンボル要素を取り入れている。
ライセンスキャラクター商品の具体例を以下に示す。
玩具：スター・ウォーズシリーズやマーベルのスーパーヒーローのアクションフィギュアなどが該当する。これらの商品を通じて、子供たちは自身の好きなキャラクターを体験し、コレクションすることが可能である。
衣料品・小物：ミッキーマウスやスポンジ・ボブといったクラシックなアニメキャラクターがプリントされた T シャツや帽子、ハリー・ポッターやアナと雪の女王をテーマにしたリュックサックや弁当箱などがある。使用者はこれらの商品を通じて自身の個性を表現し、好きな作品への支持を示すことができる。
インテリア雑貨：パウ・パトロールの柄がデザインされたベッドシーツ、スーパーヒーローのイメージがプリントされたマグカップなどがある。これらの商品は日常生活空間に楽しさと活力を添えるものである。
その他の製品：そのほか、文房具、電子製品、食器など多岐にわたるカテゴリーをカバーする。いずれもエンターテイメント IP の要素を巧みに取り入れ、異なる消費者のニーズや嗜好に応えるものである。
これらの製品は市場の選択肢を豊かにするだけでなく、消費者が自身の好きなエンターテイメントコンテンツに対する熱意を、有形の形で所有し共有することを可能にしている。
市場の発展特徴：ファン経済とIPの長期資産化
この市場の大きな特徴は、エンターテインメントIPのファンベースを、持続的で拡張性のある収益源に変換できる点である。かつてキャラクター商品は一過性のブームに依存しがちであったが、近年は「アニメ再ブーム」「ゲームのリメイク」「映画・配信作品の拡充」「スニーカー／ストリートファッションとのコラボ」などを通じ、若年層から大人まで幅広い世代のファンにリーチできるようになっている。さらに、サブスク配信、グローバル配信、SNS／コミュニティの拡大により、地域・国境を超えたファン層の拡大が加速している。これにより、一つのキャラクターIPが十年、二十年と、世代をまたいで継続的に商品化されることが可能になっている。加えて、コレクター文化や限定版、コラボレーション商品、ライフスタイル雑貨への展開など、単なる子供向け玩具ではない多様な商品ジャンルが確立し、消費幅も拡大している。このように、単発的な「ヒット」ではなく、「IPの長期資産化」としてのライセンス商品の価値が再定義されつつあることが、この市場発展の大きな特徴である。
市場規模：グローバルで1631.54億ドル、2031年に2667.89億ドルへ成長見込み
LP Informationが発行した最新レポート「世界ライセンスキャラクター商品市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/594136/licensed-entertainment-and-character-merchandise）によれば、2024年時点でグローバルのライセンスキャラクター商品市場（Licensed Entertainment and Character Merchandise）の規模はおよそ 1631.54 億米ドル と推定されている。 さらに、2025年から2031年の間に年平均成長率（CAGR） 約 7.0% で成長し、 2031年には2667.89億米ドル に達するとの予測がなされている。 この成長は、既存の人気IPの継続商品化に加え、新作映画・アニメ・ゲームの制作、ストリーミングサービスの拡大、デジタルとリアルの融合（例：デジタルゲームのライセンス商品化、VR／AR関連商品、コレクタブルのリミテッド版など）によって支えられている。また、新興市場やアジア・APAC地域の成長も期待されており、単なる北米・欧州中心の市場から、よりグローバルで多様な市場へと進化している。こうした市場拡大の見通しは、ライセンシング事業や商品開発に携わる企業にとって、中長期的な投資価値を強く示す。
ライセンスキャラクター商品の具体例を以下に示す。
玩具：スター・ウォーズシリーズやマーベルのスーパーヒーローのアクションフィギュアなどが該当する。これらの商品を通じて、子供たちは自身の好きなキャラクターを体験し、コレクションすることが可能である。
衣料品・小物：ミッキーマウスやスポンジ・ボブといったクラシックなアニメキャラクターがプリントされた T シャツや帽子、ハリー・ポッターやアナと雪の女王をテーマにしたリュックサックや弁当箱などがある。使用者はこれらの商品を通じて自身の個性を表現し、好きな作品への支持を示すことができる。
インテリア雑貨：パウ・パトロールの柄がデザインされたベッドシーツ、スーパーヒーローのイメージがプリントされたマグカップなどがある。これらの商品は日常生活空間に楽しさと活力を添えるものである。
その他の製品：そのほか、文房具、電子製品、食器など多岐にわたるカテゴリーをカバーする。いずれもエンターテイメント IP の要素を巧みに取り入れ、異なる消費者のニーズや嗜好に応えるものである。
これらの製品は市場の選択肢を豊かにするだけでなく、消費者が自身の好きなエンターテイメントコンテンツに対する熱意を、有形の形で所有し共有することを可能にしている。
市場の発展特徴：ファン経済とIPの長期資産化
この市場の大きな特徴は、エンターテインメントIPのファンベースを、持続的で拡張性のある収益源に変換できる点である。かつてキャラクター商品は一過性のブームに依存しがちであったが、近年は「アニメ再ブーム」「ゲームのリメイク」「映画・配信作品の拡充」「スニーカー／ストリートファッションとのコラボ」などを通じ、若年層から大人まで幅広い世代のファンにリーチできるようになっている。さらに、サブスク配信、グローバル配信、SNS／コミュニティの拡大により、地域・国境を超えたファン層の拡大が加速している。これにより、一つのキャラクターIPが十年、二十年と、世代をまたいで継続的に商品化されることが可能になっている。加えて、コレクター文化や限定版、コラボレーション商品、ライフスタイル雑貨への展開など、単なる子供向け玩具ではない多様な商品ジャンルが確立し、消費幅も拡大している。このように、単発的な「ヒット」ではなく、「IPの長期資産化」としてのライセンス商品の価値が再定義されつつあることが、この市場発展の大きな特徴である。
市場規模：グローバルで1631.54億ドル、2031年に2667.89億ドルへ成長見込み
LP Informationが発行した最新レポート「世界ライセンスキャラクター商品市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/594136/licensed-entertainment-and-character-merchandise）によれば、2024年時点でグローバルのライセンスキャラクター商品市場（Licensed Entertainment and Character Merchandise）の規模はおよそ 1631.54 億米ドル と推定されている。 さらに、2025年から2031年の間に年平均成長率（CAGR） 約 7.0% で成長し、 2031年には2667.89億米ドル に達するとの予測がなされている。 この成長は、既存の人気IPの継続商品化に加え、新作映画・アニメ・ゲームの制作、ストリーミングサービスの拡大、デジタルとリアルの融合（例：デジタルゲームのライセンス商品化、VR／AR関連商品、コレクタブルのリミテッド版など）によって支えられている。また、新興市場やアジア・APAC地域の成長も期待されており、単なる北米・欧州中心の市場から、よりグローバルで多様な市場へと進化している。こうした市場拡大の見通しは、ライセンシング事業や商品開発に携わる企業にとって、中長期的な投資価値を強く示す。