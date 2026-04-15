トーシンパートナーズの「ZOOM新宿御苑前」が、イギリスのデザインアワード「London International Creative Competition　2025」を受賞

株式会社トーシンパートナーズ

このたびトーシンパートナーズのマンション「ZOOM新宿御苑前」が、イギリスのデザインアワード「London International Creative Competition（以下、LICC）2025」でShortlistを受賞いたしました。「ZOOM新宿御苑前」は、これまでに国内外のデザイン賞、建築賞において受賞および選出されており、今回が９つ目となります。

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」という使命のもと、シングル・コンパクトマンションによる不動産経営のサポートなどを手がけている株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、2026年３月 立地、デザイン、機能性、設備にこだわったトーシンパートナーズ独自のマンションブランド「ZOOM」シリーズの「ZOOM新宿御苑前」について、イギリスのデザインアワード「LICC2025」の建築部門でShortlistを受賞したことをお知らせします。

▼ 「ZOOM新宿御苑前」物件紹介ページ：https://www.tohshin.co.jp/zoom_shinjuku-gyoemmae/

▼ 「ZOOM新宿御苑前」受賞報告ページ（LICC2025公式サイト、英語）：https://www.licc.uk/winners/winner.php?id=125443

■国際的なデザインアワード「LICC」

LICCは2006 年の開始以来、世界中の最も最先端で革新的なアーティストやデザイナーを評価する国際的なデザインアワードです。建築、写真/ビデオ、アート、グラフィック、インテリア、プロダクトデザインなど様々なカテゴリーからなります。世界80 か国以上の数千という応募作品の中から受賞しました。また、「ZOOM新宿御苑前」は、2024年9月の誕生以来、「iF DESIGN AWARD」や「German Design Award」などの複数の賞で、受賞および選出を果たしています。

■国内外のデザイン賞・建築賞において多数の受賞および選出されている「ZOOM」シリーズ

「ZOOM」シリーズは、「SAFETY（安全で、安心する）」「SENSE（センスが刺激される）」「PRACTICAL（実用的で使いやすい）」という3つの価値の追求をコンセプトにしたマンションブランド。立地・デザイン・設備・機能性にこだわった資産価値の高い物件を続々と完成させています。

普遍的な美しさを追求したデザインも、「ZOOM」シリーズの特長です。シンボルである「Gマーク」で広く知られる「グッドデザイン賞」を、2014年度より12年連続・計20棟で受賞しています。

▼ 「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ 「ZOOM」ブランドサイト：https://www.zoombrand.tokyo/

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191