ライセンス事業を行う株式会社クラウン・クリエイティブ(所在地：東京都千代田区、代表取締役：吉野 房彦)は、レベッカボンボン×さくらももこ先生コラボデザインを楽しめる「レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURA」シリーズを、2026年4月15日から発売します。

「レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURA」URL： https://www.ttwoo.jp/c/rebeccabonbon/





レベッカ×さくら先生コラボバッグ









■開発背景

ハロー・キティの原作者として知られ、現在はフリーデザイナーとして活躍中の清水 侑子氏が生み出したキャラクター「レベッカボンボン」は、独特なタッチで描かれる擬人化されたフレンチブルドッグとして多くのファンに愛されてきました。2012年、国民的漫画家・さくらももこ先生がレベッカボンボンを描き下ろしてくださったことが、このコラボレーションの原点です。レベッカボンボン誕生20周年を記念し、その幻のコラボデザインが待望の商品化として今回復活を果たしました。









■商品の特徴

＊夢のコラボデザイン

2012年にさくらももこ先生が描き下ろした一点もののイラストを使用。「ちびまる子ちゃん」で知られる国民的漫画家とキャラクターデザイナーによる実現が難しい奇跡のコラボレーションデザインを、バッグとして日常使いできます。





＊意匠権が登録されている特徴的なトートバッグのスタイルを複数展開

通勤・通学からレジャーまで、シーンに合わせてお選びいただけます。カラーはネイビー・グレー・ピンクベージュの3色展開で、幅広い年代の女性に対応しています。





＊限定コレクションとしての希少性

レベッカボンボン20周年を記念した特別企画商品です。さくらももこ先生の描き下ろしイラストを使用した数少ない公認コラボアイテムとして、コレクターズアイテムとしての価値も持ちます。









■商品概要

商品名 ： レベッカボンボン BY MOMOKO SAKURA シリーズ

発売日 ： 2026年4月15日(水)

種類 ： トートバッグ、ショルダーバッグ、ミニバッグ

価格 ： 各商品ページ参照(税込)

カラー ： ネイビー、グレー、ピンクベージュ

販売場所： T20 ONLINE STORE(オンライン)／イズミ ゆめタウン大型店舗／

カンガルー堂 千葉店・木更津店／

アパレル雑貨専門店 nooto(ノオト)大阪梅田店

※各店舗では4月末頃から順次発売予定

URL ： https://www.ttwoo.jp/c/rebeccabonbon/srnk-01









■会社概要

商号 ： 株式会社クラウン・クリエイティブ

代表者： 代表取締役 吉野 房彦

所在地： 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町3階

URL ： http://www.cfg.co.jp









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社クラウン・クリエイティブ

電話 ： 03-6807-0128

お問い合せフォーム： info@cfg.co.jp