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22.0cm以下の「小さい足さんのための靴の体験会」を日本橋人形町で開催
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、足のサイズが22.0cm以下で、自分に合う靴が見つからないとお悩みの女性を対象とした「小さい足さんのための靴の体験会」を日本橋人形町店にて開催します。
「どこへ行ってもサイズがない」「21.5cm以下の靴は選択肢が極端に少ない」といった、シンデレラサイズの方々の切実な声にお応えします。本イベントは、浅草の自社ファクトリーで熟練の職人が仕立てた「小さい足専用」のサンプルシューズを、人形町のサロンにてじっくりとご体験いただける特別な機会です。20.0cmからご用意しています。
本イベントの内容と目的
・20.0〜22.0cmの豊富なサンプルシューズを履き比べる
百貨店や量販店では取り扱いの少ない小さいサイズを豊富に用意。専門スタッフがお足の計測を行い特徴を把握いただいた上で、靴のフィット感を体感ください。
・靴を「体を支えるお道具」へ
小さい足さんの歩行を安定させ、一生自分の足で歩き続けるための土台づくりをサポート。単なるサイズ合わせにとどまらず、骨格を整えて正しく歩くためのメソッドをご提案します。
開催概要
会場：アンド・ステディ 日本橋人形町店（東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス１A）
対象：足のサイズが22.0cm以下で、合う靴が見つからないとお悩みの方
参加費：5,500円（予約制）
詳細・お申込：https://andsteady.com/primarystep/shoes-trouble/little-foot/experience-tour-tokyo.html
小さい足の方々のご来店が増えており、そのデータを元に設計した小さい靴が揃ってまいりました。ぜひ小さい足さんたちのサイズ不足のお悩みを解決する最後の砦として、アンド・ステディをご活用ください。私たちは、すべての方が「正しく歩ける靴」と出会える環境を提供し、日本の健康寿命延伸に寄与してまいります。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、足のサイズが22.0cm以下で、自分に合う靴が見つからないとお悩みの女性を対象とした「小さい足さんのための靴の体験会」を日本橋人形町店にて開催します。
「どこへ行ってもサイズがない」「21.5cm以下の靴は選択肢が極端に少ない」といった、シンデレラサイズの方々の切実な声にお応えします。本イベントは、浅草の自社ファクトリーで熟練の職人が仕立てた「小さい足専用」のサンプルシューズを、人形町のサロンにてじっくりとご体験いただける特別な機会です。20.0cmからご用意しています。
・20.0〜22.0cmの豊富なサンプルシューズを履き比べる
百貨店や量販店では取り扱いの少ない小さいサイズを豊富に用意。専門スタッフがお足の計測を行い特徴を把握いただいた上で、靴のフィット感を体感ください。
・靴を「体を支えるお道具」へ
小さい足さんの歩行を安定させ、一生自分の足で歩き続けるための土台づくりをサポート。単なるサイズ合わせにとどまらず、骨格を整えて正しく歩くためのメソッドをご提案します。
開催概要
会場：アンド・ステディ 日本橋人形町店（東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス１A）
対象：足のサイズが22.0cm以下で、合う靴が見つからないとお悩みの方
参加費：5,500円（予約制）
詳細・お申込：https://andsteady.com/primarystep/shoes-trouble/little-foot/experience-tour-tokyo.html
小さい足の方々のご来店が増えており、そのデータを元に設計した小さい靴が揃ってまいりました。ぜひ小さい足さんたちのサイズ不足のお悩みを解決する最後の砦として、アンド・ステディをご活用ください。私たちは、すべての方が「正しく歩ける靴」と出会える環境を提供し、日本の健康寿命延伸に寄与してまいります。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM