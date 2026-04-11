【TAC公務員】4/15（水）オンラインで開催！「30分で分かる！公務員の職種紹介セミナー」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「30分で分かる！公務員職種紹介セミナー」を、オンラインで開催します。

2026年4月15日（水）12:30 ～13:00 オンラインで開催！ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda

公務員にはどのような職種があるかご存知ですか？

今回は、地方上級・国家一般職、国家総合職、外務専門職の３つをご紹介します。

それぞれの仕事内容や試験制度について詳しくご説明いたします。

オンラインでの開催になりますので、ご予約の上お気軽にご参加ください。

■日時／場所

2026年4月15日（水）12：30～13：00 オンラインで開催！

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当スタッフからひとことTAC早稲田校より配信します！

TAC早稲田校では、１.地方上級・国家一般職、２.国家総合職、３.外務専門職の３つの講座を開講しております。今回のセミナーではそれら３つの講座について、試験制度や仕事内容をご説明します。セミナーに参加するにあたり、ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せ下さい！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda

- 早稲田校担任講師のご紹介鈴木 康介 講師

公務員試験の受験を決断するうえで「勉強が続けられるだろうか…」という不安は付き物です。早稲田校は講師・スタッフと受講生との距離が近く、アットホームな雰囲気で公務員試験合格を目指すことができ、早大生はもちろんのこと、早大生以外の方でも馴染めるような環境が整っています。個別相談や自主ゼミなどのサポート面も非常に充実しています。合格に必要なことはただ1つ、努力を継続できるかどうかです。受験生活で不安や悩みも出てくるでしょう。そんな時はぜひ私を利用してください。公務員として働く未来を作っていきましょう！

- 早稲田校担任講師のご紹介

【アクセス】

〒169-0071 新宿区戸塚町1-101-16 早稲田校ビル

※早稲田大学南門スグ

＞早稲田校は総合受付（本館）と別館の2校舎で運営しております。詳細はこちらをご覧ください。

【受付営業時間】

月～金 12:00～19:00 土日祝 9:00～17:00

【お問い合わせ】

電話番号 03（5287）4940（代）

※おかけ間違いには十分ご注意ください。

※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。

★☆予約優先制『個別受講相談』好評実施中☆★

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#waseda

2027・2028年合格目標のコースをお得に始めよう！

春割キャンペーンFirstが今お得！（2026/4/1（水）～4/30（木））対象コース- 【2027年合格目標】総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)- 【2027年合格目標】総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)- 【2027年合格目標】入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)- 【2027年合格目標】入門総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)- 【2028年合格目標】2年総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)- 【2028年合格目標】2年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

2025年度合格者の声TACを信じて掴んだ合格

明治大学 文学部 在学中合格

最終合格試験種 ：特別区I類（事務）・国家一般職

科目数も多く正直初めは不安だらけでしたが、分かりやすい講義にしようという講師陣の熱量があり、講義の質が高いと感じました。私がTACを選んで良かったと感じた一番の理由がグループ学習です。公務員試験は長期戦で、心が折れそうになることもありましたが、同じ志を持つ仲間と共に取り組むことで、励まし合いながら成長できる点がとても心強く、最後までやり抜く大きな支えになりました。

C．I．さん

講師を信じて継続すれば、必ず力はついてくる

東京女子大学 現代教養学部（在学中合格）

最終合格試験種：東京都I類B（行政／一般方式）・埼玉県・国家一般職（大卒）・国税専門官A・裁判所一般職（大卒）

TAC の講師は公務員試験のプロであり、知識や指導力は本当にピカイチです。講義はわかりやすく、疑問点にも丁寧に対応してくださいます。途中で不安になることもあると思いますが、講師を信じて学習を継続すれば、必ず力はついていきます。また、担任カウンセリングでは、不安な気持ちを一緒に整理してくれたり、面接練習を通して自信をつけるサポートをしてくれます。

Ｙ．Ｓ．さん

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html