FUJI & SUN 第5弾ラインナップにハナレグミ、KIRINJI (弾き語り)を追加！田中陽希が直接監修・指導を手掛けるキッズ向けトレラン大会の開催も決定！

株式会社WOWOW

開催まで残り約2ヶ月！富士山の麓の大自然の中、ジャンルレスな音楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを楽しめるキャンプインフェスティバル「NEC presents FUJI & SUN’26」が追加ラインナップを発表！新たに加わるのは、心の琴線に触れる包容力豊かであたたかな歌声で多くのリスナーを魅了し続けるハナレグミと、洗練されたサウンドと独自の詞世界で幅広い支持を集めるKIRINJI (弾き語り)。確かな実力と個性を備え、世代を超えて愛される2組の追加により、充実のラインナップがさらに華やかさを増しました！さらに、静岡県出身のDJであるHAL & Bakuの出演も決定。地元ゆかりのふたりが、会場に高揚感と熱気をもたらします。なお、残るラインナップ発表は、2日通し券をお持ちの方限定で楽しめる特別なプログラム「After Hours」に出演するアーティストのみ。富士山の麓で過ごす特別な時間への期待は、ますます高まるばかりです！

音楽もキャンプもアクティビティも、まるごと楽しめるFUJI & SUN。4/16(木)からは、富士市ふるさと納税の返礼品として入場チケットの取り扱いを開始予定です。さらに、これまでコンビニ店頭のみで販売していた「しずおか県民割」が、ローソンチケットのウェブサイトからもお求めいただけるようになりました。地元のみなさまは、ぜひご利用ください。

FUJI & SUN’26 ラインナップ！

6/6 SAT｜くるり/ハンバート ハンバート/田島貴男 (Original Love)/YOUR SONG IS GOOD(CHILL & DUB)/JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN(石若駿×渡辺翔太×マーティ・ホロベック)feat.大橋トリオ &田島貴男/奇妙礼太郎/柴田聡子(BAND SET)/シャッポ/北村蕗/梅井美咲/HAL & Baku

and more...!

6/7 SUN｜never young beach/ハナレグミ/KIRINJI (弾き語り)/cero/藤原さくら/君島大空/寺尾紗穂 /優河/鎮座DOPENESS/CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN/眞名子 新

新宿発着の会場直行のアクセスバスツアーと新富士駅～会場発着のシャトルバスを販売！

会場までのアクセスは、都内から新宿発着でご利用いただけるアクセスバスツアーをご用意。

また、新幹線ご利用の方は、新富士駅～会場である富士山こどもの国発着のシャトルバスも販売中。スムーズに会場までお越しいただくことができ、広大な会場を歩きまわって疲れていても安心！事前販売で数に限りがあるため、ご購入はお早めに！

冒険の達人たちと楽しむ“人力チャレンジ”なくしてFUJI & SUNは語れない！フェス内では世界初の開催?!小学生が主役の本格トレラン大会にぜひチャレンジを！

数あるフェスティバルのなかでも、FUJI & SUNならではのひときわユニークな体験をお届けしているのが、自然とふれあいながら冒険心やチャレンジ精神を育む体験型コンテンツがそろう「人力チャレンジ応援部エリア」です。天然の巨大アスレチックともいえる会場「富士山こどもの国」を舞台に、冒険のプロや専門知識を持つ達人たちから学べる実践的アウトドア講習をはじめ、体を動かすチャレンジが盛りだくさん。なかでも今年注目なのが、日本の三百名山を人力踏破したプロアドベンチャーレーサー 田中陽希と、有名モデルや女優、アスリートから絶大な支持を受けるボディメイクトレーナー 横手貞一朗の両氏が直接監修・指導を手がける、小学生限定プログラム「FUJI & SUNキッズトレラン 人力杯」！“挑戦することって楽しい！”“走るって気持ちいい！”そんな気持ちを子どもたちに届けたいという思いが込められた、音楽フェスの枠を超えたスペシャルなアクティビティ企画です。小学生以下の入場無料という、ファミリーにもやさしいFUJI & SUNならではの取り組みとして、音楽を楽しむだけでなく、大自然の中で子どもたちが主役になれる舞台をご用意。田中陽希氏自らが下見を行って選定した約2kmの高低差あるコースを駆け抜ける体験は、子どもたちのとって忘れられない特別な冒険となりそうです。

昨年から登場した新たなフードエリア「Wonder Culinary」では、フェスでの食体験をさらに特別なものにする、珠玉の料理の数々をご用意。今年は食べログ百名店にもたびたび選出されている新宿の「オステリア ヴィンチェロ」より、“イタリアンの鬼才”と称される齋藤克英氏をシェフに迎え、一夜限りまさに“Chef’s Special”なディナーコースとモーニングをご提供。いずれも事前予約制となるので、お早めのチェックがおすすめです。

各種チケット取扱い＜小学生以下入場無料！人気のU18割・U25割も好評販売中！＞

▶︎ローソンチケット https://l-tike.com/fujiandsun26/

▶︎イープラス https://eplus.jp/fjsn26/

▶︎チケットぴあ https://w.pia.jp/t/fjsn26/

▶︎楽天チケット https://r10.to/fjsn

▶︎Zaiko https://wowow.zaiko.io/e/fujiandsun26

静岡県民対象【しずおか県民割】

静岡県内のコンビニエンスストア・ローソンチケットwebにて販売中！

▶ ローチケ（Web）：https://l-tike.com/st1/ktdce8ncptgvsqggyy3a

▶︎ ローソン・ミニストップ：店内のLoppi（Lコード：94001）にて販売

▶︎ ファミリーマート：店内のマルチコピー機にて販売

【富士市ふるさと納税】4/16(木)頃～返礼品として入場券の取り扱い開始

公演概要

■公演名：NEC presents FUJI & SUN ’26

（読み：エヌイーシー プレゼンツ フジアンドサン ニジュウロク）

■公演日時：2026年6月6日（土）・6月7日（日）

■会場：富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）

■出演：6/6 SAT｜くるり/ハンバート ハンバート/田島貴男 (Original Love)/YOUR SONG IS GOOD (CHILL & DUB)/JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN(石若駿×渡辺翔太×マーティ・ホロベック)feat.大橋トリオ & 田島貴男/奇妙礼太郎/柴田聡子(BAND SET)/シャッポ/北村蕗/梅井美咲/HAL & Baku and more...!

6/7 SUN｜never young beach/ハナレグミ/KIRINJI (弾き語り)/cero/藤原さくら/君島大空/寺尾紗穂 /優河/鎮座DOPENESS/CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN/眞名子 新

■主催：FUJI & SUN'26実行委員会

■特別協賛：NEC

■協賛：インターコンチネンタル商事/コアレックス信栄/ジヤトコ/楽天グループ

■特別協力：富士市/富士山こどもの国

■協力：一般社団法人富士山観光交流ビューロー/静岡県タクシー協会 富士・富士宮支部/人力チャレンジ応援部/フジイベントボランティアネットワーク/富士急静岡バス/富士急シティバス/富士急トラベル /富士市商工会/富士市ホテル旅館業組/富士商工会議所/密林東京/吉原祇園祭/吉原寺音祭/Bird -old pizza house-/EACH STORY/FLARE TENT/FORIE/FRUE/GoodSound P.A.works/JTB/KANOYA PROJECT/KMCgroup/Positive Link Studio/Samaya Design/SHIMAI/Wonder Wanderers

■後援：静岡県/公益社団法人 静岡県観光協会/岳南朝日新聞社/日本富士山協会/富士市ホテル旅館業組合/富士ニュース社/ラジオｆ/J-WAVE/K-MIX

■企画制作：WOWOW/infusiondesign

■Website：https://fjsn.jp(https://fjsn.jp)

■公式Instagram：https://www.instagram.com/fjsnjp(https://www.instagram.com/fjsnjp)

■公式X：https://x.com/fjsnjp(https://x.com/fjsnjp)

■公式TikTok：http://www.tiktok.com/@fjsnjp(http://www.tiktok.com/@fjsnjp)