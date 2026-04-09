eve autonomy、岡谷鋼機主催ウェビナーに登壇

株式会社eve autonomy

株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー、本社：静岡県磐田市、代表取締役CEO：星野亮介、以下「eve autonomy」）は、岡谷鋼機株式会社（以下「岡谷鋼機」）が主催するウェビナー「スマートファクトリー 物流自動化を構想で終わらせないために ― 全体最適×現場実装の実例」に登壇することをお知らせします。

本ウェビナーは、製造業・物流業の工場・倉庫拠点責任者、システム・DX推進担当者を対象に、スマートファクトリーや物流自動化を「構想」で終わらせず、実際の現場実装につなげるための考え方や具体策を紹介する全3回のオンラインセミナーです。

eve autonomyは、第1回および第3回に登壇し、屋外対応の無人搬送サービス「eve auto」について、導入事例を交えながら、現場で実装可能な搬送自動化の進め方や、導入成功に向けたポイントを紹介します。

開催の背景

製造業・物流業の現場では、人手不足や搬送効率の改善、安全性向上、DX推進の必要性を背景に、自動化への関心が高まっています。

一方で、構想段階では有望に見える施策であっても、実際の現場に落とし込む際には、運用設計、既存設備との連携、投資対効果の見極めなど、さまざまな課題が生じます。

本ウェビナーでは、シミュレーション・デジタルツイン、構想支援、IT・OT連携、3Dマップ、屋外無人搬送など、各分野の専門企業が登壇し、スマートファクトリー実現に向けた全体最適と現場実装の実例を多面的に紹介します。

eve autonomy講演内容

eve autonomyは、「サブスクで始める屋外無人搬送、導入事例から学ぶ成功の秘訣」 をテーマに公演を行います。

屋外搬送の自動化は、工場・物流拠点における工程間搬送や建屋間搬送の省人化・効率化に寄与する一方、導入時にあたっては運用条件や現場環境への適合、継続運用のしやすさといった観点が重要となります。

本講演では、屋外無人搬送サービス「eve auto」の導入事例をもとに、現場実装を見据えた搬送自動化の進め方や成功の要諦について、以下のような観点から解説します。

ウェビナー概要

- 屋外搬送自動化の導入メリット- 現場実装を見据えた検討ポイント- サブスクリプション型で始める導入の考え方- 導入事例から見る成功のポイント

ウェビナー名：スマートファクトリー 物流自動化を構想で終わらせないために

― 全体最適×現場実装の実例（全3回）―

主催：岡谷鋼機株式会社

形式：Zoomウェビナー

参加費：無料（事前申込制）

対象：製造業・物流業の工場・倉庫拠点責任者、システム・DX推進担当者

開催日時：

- 第1回 2026年4月23日（木）13:00～15:50- 第2回 2026年5月29日（金）13:00～15:45- 第3回 2026年6月11日（木）13:00～15:50

※eve autonomyは第1回・第3回の14:00～14:45に登壇します。

申込方法：https://forms.office.com/r/UgBU7iUdyM

セミナープログラム

【eve autonomy登壇概要】

講演タイトル：サブスクで始める屋外無人搬送、導入事例から学ぶ成功の秘訣

登壇者：株式会社 eve autonomy セールス＆マーケティング部 部長 龍 健太郎

略歴：

自動運転サービス、物流支援ロボット、そして宅配ロボットなどの小型ロボットなど、様々な新型ロボットの事業化に取り組み、2023年よりeve autonomyにてeve autoサービスのマーケティングを担当、2025年よりセールス＆マーケティング部長。

自動搬送サービス「eve auto」

eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto(R)」を提供しております。屋外環境においては、段差や坂道などの路面環境に加え、雨や日照の天候条件など、屋内より厳しい環境での運用が求められます。

eve auto(R)は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現しているため、24時間稼働が求められる施設での運用も可能です。現在、全国約60拠点・約100台が稼働しています。

【主要スペック】

・eve auto製品・サービスページ：https://eveautonomy.com/service

・導入事例紹介ページ：https://eveautonomy.com/casestudy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部

Mail：mk@eveautonomy.com

Web：https://eveautonomy.com/contact

株式会社eve autonomy

本社：静岡県磐田市大中瀬868番地1

代表取締役CEO：星野 亮介

HP：https://eveautonomy.com/



eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送業務の無人化を実現するサービス「eve auto(R)」を提供しています。私たちのビジョンは、すべての「働く」に彩りを加え、人々がより豊かで楽しく、喜びに満ちた人生を歩むことができる社会を実現することです。世界最先端の自動運転技術と、長年にわたり培われた品質・信頼を基盤に、世の中の「運ぶ」をアップデートし、新たなワークスタイルの創出に貢献してまいります。

「愛ある者であれ」。この価値観を胸に、私たちは人間らしいアプローチでチーム、事業パートナー、お客様と接し、持続可能で豊かな未来を共に築いていきます。