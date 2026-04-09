ガクシー、総額4.25億円を調達（シリーズB 1stクローズ） 個人・企業が奨学金を創る時代へ、新たな仕組みを展開

株式会社ガクシー

日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する株式会社ガクシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、シリーズB 1stクローズとして、エクイティおよびデットを合わせて総額4.25億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

本ラウンドでは、ニッセイ・キャピタル株式会社をリード投資家とし、株式会社テラスカイベンチャーズ（TSV1号投資事業有限責任組合）、三菱UFJ信託銀行株式会社、STATION Ai Central Japan 1号投資事業有限責任組合等が出資・融資に参画しました。

資金調達の背景

日本では、進学意欲がありながらも経済的理由によって進路の選択肢が制限される学生が存在する一方で、「若者を応援したい」「社会に資産を還元したい」と考える個人・企業は増加しています。

しかし、

「どこに寄付すればよいか分からない」

「意思を反映した支援が難しい」

「運営の手間や透明性に不安がある」

といった課題により、その想いは十分に活かされていません。

ガクシーはこれらの課題に対し、奨学金を「探す」だけでなく「創る仕組み」へと再設計。その結果、2025年には約100制度、支給学生約900名、総額12億7,000万円超の新しい奨学金創出サポートを実現しました。

現在、奨学金は「分配」から「創出・循環」へと進化するフェーズに入っています。今回の資金調達は、この流れを加速し、個人・企業の参入拡大と仕組みの高度化を一気に進めるために実施したものです。

企業にとっての価値（採用×ブランディング）

企業にとって奨学金は、CSRにとどまらず、採用戦略とブランディングを両立する新たな手法として活用が進んでいます。

給付型奨学金を通じて、優秀で意欲の高い学生と早期に接点を持てる

理系・専門職・資格保有者・体育会など特定の学生をアプローチできる

学校や研究室の開拓や関係構築に活用できる

社会貢献として企業ブランド・イメージ向上に寄与

従来の採用手法では接点を持ちづらかった層に対して、

“奨学金”という文脈で自然に関係性を構築できる点が大きな特徴です。

企業連携による奨学金創出事例

- 奨学金を通じて理系学生のキャリアを伝えることで、人材育成と採用を同時に実現https://campaign-link.studio.site/gaxi-willtec/careerseminar- 出版ベンチャー企業と連携し、就職活動期の学生を支援する給付型制度を創設https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000051780.html- 大手メーカーと連携し、家電を“奨学品”として提供する新しい支援モデルを展開https://gaxi.jp/organization/WEmzv6Z2JB6pXeyJ/project/Ppye5gGa4Z8ZqvYk

これらの取り組みにより、奨学金は採用・教育・社会課題解決をつなぐ手段へと進化しています。

個人による奨学金創設

個人が想いを直接学生に届けられる仕組みとして、奨学金創設の事例も広がっています。

ガクシー財団が奨学金の組成・運営を支援して組成された「ともに歩む奨学金」。資産を社会貢献として役立てたい寄付者様が「想いを直接学生に届けられる仕組み」に共感し創設に至りました。

支援対象を自ら設定できることに加え、選考や運営はガクシー財団およびガクシーが担うことで負担なく実施できる点、さらに支援した学生の成長を見届けられる点も評価されています。今後は支援の規模を拡大していくことも検討されています。

ともに歩む奨学金の学生インタビュー記事はこちら(https://gaxi.co.jp/blog/article12)

資金の主な使途

ともに歩む奨学金の寄付者様と学生の交流の様子

今回調達した資金は、以下の領域に重点的に投資してまいります。

- 奨学金プラットフォーム「ガクシー」の機能開発およびユーザー体験の向上- 奨学金業務のDX化を推進するプロダクト開発- 個人・企業による奨学金創設の促進（シン・奨学金等）- 採用・ブランディングと連動した奨学金モデルの開発を進め、奨学金の総量が継続的に増えていく仕組みを確立します。

これにより、個人・企業・財団・自治体など多様な主体が参加し、

それぞれの想いと戦略が教育機会として循環する社会の実現を目指します。

投資家からのコメント

ガクシーの事業

ニッセイ・キャピタル株式会社 シニアキャピタリスト 藤木 夏輝 様

5年前に初めてお会いした時から首尾一貫して「諦めなくていい社会の実現」という大きな目標に向け、着実に前進している松原代表や優秀なチームと再びご一緒する機会を頂き大変嬉しく思っております。

学生時代に奨学金を利用していた身としてもこの壮大なチャレンジに少しでも貢献出来るよう、全力でご支援させて頂きます。

株式会社テラスカイベンチャーズ インベストメント・マネージャー 鈴木 貴也 様

クラウドを活用した奨学金DXは、社会的意義と事業成長性を兼ね備えた注目領域です。テラスカイ（東証プライム、証券コード：3915）のCVCとして、ガクシー社へは開発・インフラ面のみならず、顧客紹介や採用、メディア露出等のサポートを開始させていただいております。同社の取り組み加速により、多くの学生における将来の可能性が広がることを期待しております。

三菱UFJ信託銀行株式会社 フロンティア事業開発部 役員付部長 岡田 牧郎 様

奨学金を通じて新たな教育資金の流れを生み出すことは、未来を担う若者を社会全体で支える意義のある取組みです。

弊社は寄付金等を原資に運用し、その運用益のみで給付型奨学金を持続的に運営する新しい仕組みをガクシー社と共に提供しております。

今後も同社の事業を通じて、より多くの若者に教育資金の支援が広がっていくことを期待しております。

STATION Ai株式会社 投資企画室 担当部長 中島 順也 様

奨学金制度の拡充により業務の複雑化・高度化が進む中、ガクシー社のビジネスモデルは、現場課題の本質的解決とともに高い成長性を備えたものであると評価しています。STATION Aiとして、東海圏をはじめとする全国のパートナーと連携し、更なる事業成長と社会実装を支援してまいります。

株式会社ガクシーについて

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指し、若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を展開しています。経済的な理由で夢を諦めることのない社会、さらには挑戦者が世の中を変革し牽引していける社会の実現を目指しています。

具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに、日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営。学校・地方自治体・財団など奨学金運営団体向けには、クラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO（業務支援）を提供しています。

また、資金提供を希望する個人・団体向けには、簡単に少額から奨学金を創設できる「シン・奨学金」や奨学金コンサルティングを展開。さらに企業向けには、奨学金を活用した学生採用・集客支援サービスも提供しています。

これらの事業を通じて、教育格差の是正や貧困の撲滅といった社会課題の解決に取り組んでいます。

■企業概要

会社名：株式会社ガクシー

代表者：代表取締役 松原良輔

設立日：2019年3月1日

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA ビジネスエアポート渋谷南平台3F

資本金：100,000,000円（2026年1月時点）

事業内容：奨学金プラットフォームの運営、オリジナル奨学金設立支援、奨学金DX推進事業

サービス：ガクシー(https://gaxi.jp/)／シン・奨学金(https://gaxi-wellness.jp/)／ガクシーAgent(https://gaxi-agent.com/)

URL：https://gaxi.co.jp

■ガクシーの取り組みを知りたい方

奨学生のインタビューやガクシーの事業インパクトが掲載されています。

ガクシーインパクトレポートはこちら(https://drive.google.com/file/d/1270zqvAbr-JrtgoCh3ruYxvXFZf5P0b-/view)

ガクシーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51780

動画：ガクシーの目指す社会「奨学金という社会貢献」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4 ]ガクシーが取り組む挑戦株式会社ガクシー

広報担当：小林

電話：050-3647-4177 メールアドレス：contact@gaxi.co.jp