株式会社ユー・エス・イー　AWSパートナーネットワークにおいて「アドバンストティアサービスパートナー」に昇格

株式会社ユー・エス・イー

株式会社ユー・エス・イー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉弘三男）は、Amazon Web Services, Inc.（以下 AWS）が提供するパートナープログラム「AWS Partner Network（APN）」において、2026年3月23日付で「AWS アドバンストティアサービスパートナー」の認定を取得いたしましたことをお知らせいたします。

■昇格の経緯

「AWS アドバンストティアサービスパートナー」は、AWS認定資格取得者数やソリューション導入・運用実績数など、AWSが定める要件を満たした企業へ授与される認定ステータスであり、最上位認定に次ぐ高水準のパートナーカテゴリーです。

弊社は、一昨年「AWS セレクトティアサービスパートナー」の認定を取得して以来、官公庁を中心とした多数の導入実績と高度な技術力を評価され、このたびより上位の「AWS アドバンストティアサービスパートナー」へ昇格いたしました。

今後も、先進的なクラウド技術と培ってきた知見を活かしたサービス提供を通じて、お客様のビジネス価値向上とDXの実現を継続的に支援してまいります。

■AWS関連サービスに関するお問い合わせ窓口

サービス詳細・導入のご相談はこちらから

https://www.use-ebisu.co.jp/service/aws/

■参考

AWSパートナーHP

AWS パートナー 株式会社 ユー・エス・イー(https://partners.amazonaws.com/jp/partners/0010L00001uzhCWQAY/)

■商標について

※ Amazon Web Services、AWS は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。