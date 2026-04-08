リーベルホテル大阪(所在地：大阪市此花区)は、2026年5月15日(金)～2026年7月16日(木)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、『Early Summer Festa ～初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ～』を開催します。初夏にふさわしい軽やかで爽やかな料理や香ばしいグリルメニュー、柑橘を使ったスイーツなど、約60種のメニューをご用意。さらに、お子さま向けメニューや体験型のスイーツコーナーも充実し、幅広い世代でお楽しみいただけます。





＜ビュッフェ詳細＞

https://hotel-liber.jp/event/2026_earlysummer_buffet/





Early Summer Festa ～初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ～ イメージ





■ハーブや柑橘が香る爽やかな料理と、香ばしいグリルメニューをラインアップ

食事の始まりを彩る冷菜には、柑橘の爽やかな酸味と貝の旨みが広がる「グレープフルーツと貝のセビーチェ セルフィーユの香り」をはじめ、「冷製トマトムース」や、甘酢に漬けた大根とサーモンを重ねた「サーモンマリネと大根のミルフィーユ」、など、軽やかな味わいの品が並びます。

メインには、レモンの心地よい酸味とハーブの香りが食欲をそそる「チキンのロースト レモンとエストラゴンの白ワインソース」や、エルダーフラワーの華やかな香りとオレンジのやさしい甘みが調和する「サーモングリル エルダーフラワーとバレンシアオレンジのソース」など、初夏の陽気を感じさせるメニューをご用意。さらにライブキッチンでは、目の前で焼き上げる音や香りとともに、出来立てのグリルメニューをご提供します。「初夏のハーブ香るグリルミートセレクション」や「ガーリックシュリンプ」などは、香ばしく焼き上げて、素材の旨みを引き立てる味わいに。

約40種の料理で、初夏の彩り豊かな味わいを心ゆくまでご堪能ください。









■オレンジやレモンなど柑橘を使ったスイーツの数々

フレッシュオレンジを贅沢に使用した「オレンジのタルト」や、見た目にも華やかな「オレンジのリングゼリー」、さっぱりとした口当たりの「グレープフルーツジュレとパンナコッタ」など、柑橘の爽やかな風味を活かしたスイーツをご用意しております。

また、目の前で仕上げるライブデザートでは、「柑橘のパフェ パヴロヴァ風」をご提供します。柑橘フルーツを閉じ込めたパフェに軽やかなメレンゲをトッピングし、味わいはもちろん、サクッとした食感のアクセントもお楽しみいただける一品です。

初夏にふさわしい爽やかな香りと彩り豊かなスイーツとともに、心ほどけるひとときをお楽しみください。





料理集合





スイーツ集合





■世代を問わず楽しめる、多彩なキッズメニューと体験型コーナー

「ツナの冷製パスタ」や「冷やし茶碗蒸し」、「とうもろこしグラタン」など、初夏に心地よい軽やかな味わいのメニューの他、フライドポテトやハンバーグなど、お子さまの嗜好にも合わせたラインアップが登場します。

また、パフェやカップケーキを自由にアレンジできる「スイーツアレンジコーナー」もご用意。フルーツやクリーム、ソースを組み合わせて、自分だけのスイーツ作りをお楽しみいただけます。

お食事からデザートまで、それぞれのスタイルで楽しめる内容で、ご家族でのご利用にもおすすめです。





キッズメニュー集合

キッズメニュー アレンジスイーツ





■メニュー例

【冷製料理】

・冷製トマトムース

・サーモンマリネと大根のミルフィーユ

・グレープフルーツと貝のセビーチェ セルフィーユの香り





【温製料理】

・チキンのロースト レモンとエストラゴンの白ワインソース

・サーモングリル エルダーフラワーとバレンシアオレンジのソース

・殻付き帆立貝のオーブン焼き アヒージョ仕立て





【ライブ料理】

・初夏のハーブ香るグリルミートセレクション

・ガーリックシュリンプ

・鰹のレアステーキ 柚子の香り





【スイーツ】

・柑橘のパフェ パヴロヴァ風

・オレンジのタルト

・チョコとオレンジのシュークリーム

・オレンジのリングゼリー

・グレープフルーツジュレとパンナコッタ

・ライムと日本酒のジュレ





【キッズメニュー】

・ツナの冷製パスタ

・カントリーポテト

・鶏のからあげ

・とうもろこしグラタン

・キッズアレンジパフェ

・キッズアレンジカップケーキ









■思わず写真を撮りたくなる、初夏のフォトスポット

レストランエントランスには、レモンやシトラスをモチーフにした爽やかなフォトスポットをご用意。やわらかな光とグリーンに包まれた空間が、初夏の心地よい爽やかな季節感を演出します。ご家族やご友人とともに、思い出に残る一枚を。





レモンやシトラスをモチーフにしたフォトスポット





■大阪ベイエリアの夜景を眺めながらのお食事もお楽しみいただけます

初夏の風に吹かれながら、大阪ベイエリアの夜景と共に楽しむお食事の時間は、特別な思い出のワンシーンに最適。大切な人と特別なひとときをお過ごしください。





販売価格：・プレミアシート ：1席3,000円

※1日ペア3組限定

・レギュラーシート：1人500円

(ハイビュー、パラソル、ソファー)

・スタンダード ：無料

※3歳以下無料





プレミアシート

レギュラーシート(ハイビュー)

レギュラーシート(パラソル)

レギュラーシート(ソファー)





■商品概要

販売商品：「Early Summer Festa

～初夏のグリルディナー&シトラススイーツビュッフェ～」

販売場所：3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間：2026年5月15日(金)～7月16日(木)

販売価格：食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)7,000円／小学生3,500円／未就学児(4～6歳)2,000円

飲み放題(アルコールドリンク)2,500円





※写真はイメージです。

※表示の料金は消費税・サービス料を含みます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。









■店舗概要

店舗名 ： リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

所在地 ： 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス： JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間： 17:00～21:30(最終入店21:00)

URL ： https://hotel-liber.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社武蔵野

代表者 ： 代表取締役社長 安田 信行

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

設立 ： 1969年12月

事業内容： 食品製造及び販売、スポーツレジャー施設の運営・管理

URL ： https://www.ms-net.co.jp/









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